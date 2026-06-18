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Messi, Vozinha e Mbappé dominam as redes na Copa do Mundo; estreia do Brasil fica fora do top 5

Levantamento mostra que a Seleção Brasileira gerou apenas o nono maior pico

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 14:26
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Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026
Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 revelou que o protagonismo dentro de campo nem sempre se traduz em liderança nas redes sociais. Segundo levantamento da Content CO, agência de estratégia de conteúdo com atuação nos Estados Unidos e no Brasil, os maiores momentos de mobilização digital do torneio foram impulsionados por atuações individuais marcantes, zebras emocionantes e partidas de grande apelo internacional.

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    O maior pico de conversas ocorreu durante a partida de abertura entre México e África do Sul, primeira partida da competição, que registrou 403 mil menções em apenas uma hora. Na sequência apareceram o hat-trick de Lionel Messi na vitória da Argentina sobre a Argélia, com 367 mil menções, a atuação histórica do goleiro cabo-verdiano Vozinha diante da Espanha, com 310 mil, e os gols de Kylian Mbappé contra Senegal, que geraram 304 mil citações.

    Gráfico aponta picos de interações nas redes durante a primeira semana da Copa do Mundo (Foto: Content CO)

    Já a estreia da Seleção Brasileira contra Marrocos ficou apenas na nona colocação entre os maiores picos de engajamento da primeira rodada, com 247 mil menções por hora.

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    Apesar disso, o Brasil continua sendo uma potência em engajamento digital. Os brasileiros foram responsáveis por 7,5% de todas as menções relacionadas à Copa do Mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que responderam por 17,6% das conversas nas redes. Ainda assim, a Seleção aparece apenas na quinta posição entre as equipes mais mencionadas do torneio, com 5,3% das citações globais. A líder Argentina concentrou 14,8% das menções, quase o dobro do Japão, segundo colocado (8%).

    Seleções mais mencionadas na primeira rodada da Copa do Mundo

      1.
    1. Argentina: 14.8% de todas as menções a seleções da Copa
      2. 2.
    2. Japão: 8.0%
      3. 3.
    3. França: 6.8%
      4. 4.
    4. Portugal: 5.8%
      5. 5.
    5. Brasil: 5.3%
      6. 6.
    6. EUA: 4.4%
      7. 7.
    7. México: 4.2%
      8. 8.
    8. Espanha: 3.6%
      9. 9.
    9. Inglaterra: 3.1%
      10. 10.
    10. Turquia 3.0%

    ➡️ Estados Unidos, Argentina, Inglaterra e França se destacam na estreia da Copa do Mundo

    O estudo também apontou que a estreia brasileira gerou mais críticas do que entusiasmo. A Seleção registrou a quarta maior proporção de menções negativas entre todas as equipes participantes, com 19,4%, ficando atrás apenas de Iraque, Turquia e Uruguai.

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    No ranking dos jogadores mais comentados, Lionel Messi liderou com ampla vantagem ao acumular mais de 1,4 milhão de menções. Cristiano Ronaldo apareceu em segundo lugar, seguido por Mbappé. O destaque brasileiro foi Neymar, que terminou como o sexto atleta mais citado da competição mesmo sem entrar em campo. Vinicius Júnior apareceu apenas na oitava colocação.

    Os dez jogadores mais mencionados na primeira rodada

      1.
    1. Messi: 1,410,002 menções
      2. 2.
    2. CR7: 614,679 menções
      3. 3.
    3. Mbappé: 395,559 menções
      4. 4.
    4. Haaland: 186,354 menções
      5. 5.
    5. Vozinha: 173,205 menções
      6. 6.
    6. Neymar: 131,601 menções
      7. 7.
    7. Lamine Yamal: 118,883 menções
      8. 8.
    8. Vinicius Júnior: 118,344 menções
      9. 9.
    9. Cucurella: 73,076 menções
      10. 10.
    10. Harry Kane: 72,213 menções
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

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    Entre os principais insights do levantamento, a Content CO destaca a força da Argentina como principal protagonista digital da Copa até o momento. Embalada pela atuação de Messi, a seleção albiceleste liderou tanto o volume de menções quanto os índices de positividade, reforçando a conexão emocional construída após o título mundial de 2022.

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