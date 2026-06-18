Messi, Vozinha e Mbappé dominam as redes na Copa do Mundo; estreia do Brasil fica fora do top 5
Levantamento mostra que a Seleção Brasileira gerou apenas o nono maior pico
A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 revelou que o protagonismo dentro de campo nem sempre se traduz em liderança nas redes sociais. Segundo levantamento da Content CO, agência de estratégia de conteúdo com atuação nos Estados Unidos e no Brasil, os maiores momentos de mobilização digital do torneio foram impulsionados por atuações individuais marcantes, zebras emocionantes e partidas de grande apelo internacional.
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O maior pico de conversas ocorreu durante a partida de abertura entre México e África do Sul, primeira partida da competição, que registrou 403 mil menções em apenas uma hora. Na sequência apareceram o hat-trick de Lionel Messi na vitória da Argentina sobre a Argélia, com 367 mil menções, a atuação histórica do goleiro cabo-verdiano Vozinha diante da Espanha, com 310 mil, e os gols de Kylian Mbappé contra Senegal, que geraram 304 mil citações.
Já a estreia da Seleção Brasileira contra Marrocos ficou apenas na nona colocação entre os maiores picos de engajamento da primeira rodada, com 247 mil menções por hora.
Apesar disso, o Brasil continua sendo uma potência em engajamento digital. Os brasileiros foram responsáveis por 7,5% de todas as menções relacionadas à Copa do Mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que responderam por 17,6% das conversas nas redes. Ainda assim, a Seleção aparece apenas na quinta posição entre as equipes mais mencionadas do torneio, com 5,3% das citações globais. A líder Argentina concentrou 14,8% das menções, quase o dobro do Japão, segundo colocado (8%).
Seleções mais mencionadas na primeira rodada da Copa do Mundo
- Argentina: 14.8% de todas as menções a seleções da Copa
- Japão: 8.0%
- França: 6.8%
- Portugal: 5.8%
- Brasil: 5.3%
- EUA: 4.4%
- México: 4.2%
- Espanha: 3.6%
- Inglaterra: 3.1%
- Turquia 3.0%
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O estudo também apontou que a estreia brasileira gerou mais críticas do que entusiasmo. A Seleção registrou a quarta maior proporção de menções negativas entre todas as equipes participantes, com 19,4%, ficando atrás apenas de Iraque, Turquia e Uruguai.
No ranking dos jogadores mais comentados, Lionel Messi liderou com ampla vantagem ao acumular mais de 1,4 milhão de menções. Cristiano Ronaldo apareceu em segundo lugar, seguido por Mbappé. O destaque brasileiro foi Neymar, que terminou como o sexto atleta mais citado da competição mesmo sem entrar em campo. Vinicius Júnior apareceu apenas na oitava colocação.
Os dez jogadores mais mencionados na primeira rodada
- Messi: 1,410,002 menções
- CR7: 614,679 menções
- Mbappé: 395,559 menções
- Haaland: 186,354 menções
- Vozinha: 173,205 menções
- Neymar: 131,601 menções
- Lamine Yamal: 118,883 menções
- Vinicius Júnior: 118,344 menções
- Cucurella: 73,076 menções
- Harry Kane: 72,213 menções
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Entre os principais insights do levantamento, a Content CO destaca a força da Argentina como principal protagonista digital da Copa até o momento. Embalada pela atuação de Messi, a seleção albiceleste liderou tanto o volume de menções quanto os índices de positividade, reforçando a conexão emocional construída após o título mundial de 2022.