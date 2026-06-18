Messi, Vozinha e Mbappé dominam as redes na Copa do Mundo; estreia do Brasil fica fora do top 5 Levantamento mostra que a Seleção Brasileira gerou apenas o nono maior pico

A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 revelou que o protagonismo dentro de campo nem sempre se traduz em liderança nas redes sociais. Segundo levantamento da Content CO, agência de estratégia de conteúdo com atuação nos Estados Unidos e no Brasil, os maiores momentos de mobilização digital do torneio foram impulsionados por atuações individuais marcantes, zebras emocionantes e partidas de grande apelo internacional.

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O maior pico de conversas ocorreu durante a partida de abertura entre México e África do Sul, primeira partida da competição, que registrou 403 mil menções em apenas uma hora. Na sequência apareceram o hat-trick de Lionel Messi na vitória da Argentina sobre a Argélia, com 367 mil menções, a atuação histórica do goleiro cabo-verdiano Vozinha diante da Espanha, com 310 mil, e os gols de Kylian Mbappé contra Senegal, que geraram 304 mil citações.

Gráfico aponta picos de interações nas redes durante a primeira semana da Copa do Mundo (Foto: Content CO)

Já a estreia da Seleção Brasileira contra Marrocos ficou apenas na nona colocação entre os maiores picos de engajamento da primeira rodada, com 247 mil menções por hora.

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Apesar disso, o Brasil continua sendo uma potência em engajamento digital. Os brasileiros foram responsáveis por 7,5% de todas as menções relacionadas à Copa do Mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que responderam por 17,6% das conversas nas redes. Ainda assim, a Seleção aparece apenas na quinta posição entre as equipes mais mencionadas do torneio, com 5,3% das citações globais. A líder Argentina concentrou 14,8% das menções, quase o dobro do Japão, segundo colocado (8%).

Seleções mais mencionadas na primeira rodada da Copa do Mundo

1 . Argentina: 14.8% de todas as menções a seleções da Copa 2 . Japão: 8.0% 3 . França: 6.8% 4 . Portugal: 5.8% 5 . Brasil: 5.3% 6 . EUA: 4.4% 7 . México: 4.2% 8 . Espanha: 3.6% 9 . Inglaterra: 3.1% 10 . Turquia 3.0%

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O estudo também apontou que a estreia brasileira gerou mais críticas do que entusiasmo. A Seleção registrou a quarta maior proporção de menções negativas entre todas as equipes participantes, com 19,4%, ficando atrás apenas de Iraque, Turquia e Uruguai.

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No ranking dos jogadores mais comentados, Lionel Messi liderou com ampla vantagem ao acumular mais de 1,4 milhão de menções. Cristiano Ronaldo apareceu em segundo lugar, seguido por Mbappé. O destaque brasileiro foi Neymar, que terminou como o sexto atleta mais citado da competição mesmo sem entrar em campo. Vinicius Júnior apareceu apenas na oitava colocação.

Os dez jogadores mais mencionados na primeira rodada

1 . Messi: 1,410,002 menções 2 . CR7: 614,679 menções 3 . Mbappé: 395,559 menções 4 . Haaland: 186,354 menções 5 . Vozinha: 173,205 menções 6 . Neymar: 131,601 menções 7 . Lamine Yamal: 118,883 menções 8 . Vinicius Júnior: 118,344 menções 9 . Cucurella: 73,076 menções 10 . Harry Kane: 72,213 menções

Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

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Entre os principais insights do levantamento, a Content CO destaca a força da Argentina como principal protagonista digital da Copa até o momento. Embalada pela atuação de Messi, a seleção albiceleste liderou tanto o volume de menções quanto os índices de positividade, reforçando a conexão emocional construída após o título mundial de 2022.