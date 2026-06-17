logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Fair play é critério de desempate na Copa do Mundo 2026; entenda

Relembre os critérios de desempate e classificação na fase de grupos

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 20:42
Favorite o Lance! no Google
Troféu da Copa do Mundo (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)
Troféu da Copa do Mundo (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

32 das 48 seleções que estão disputando a fase de grupos da Copa do Mundo 2026 avançam para o mata-mata, que inicia na fase dos 16 avos de final. Os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados avançam para o mata-mata. Ao todo, 32 equipes seguirão vivas na competição após a primeira fase.

continua após a publicidade
  • Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)

    Inglaterra x Croácia: veja os melhores momentos do jogo do grupo L da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 41 minutos
  • Lance!

    Felipe Melo aponta seleção favorita ao título da Copa do Mundo: ‘Vem forte’

    Fora de Campo
    Há 35 minutos
  • Raphinha em Brasil x Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

    Contra o Marrocos, Brasil tem sua estreia menos ofensiva em Copas do Mundo nos últimos 60 anos

    Seleção Brasileira
    Há 13 minutos

    • 📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    E se as seleções terminarem a fase de grupos empatadas, quais são os critérios de desempate? Diferentemente do que acontece em muitas competições, a Fifa dará prioridade ao confronto direto para desempatar equipes com a mesma pontuação. Porém, há uma longa lista de critérios, ordenados por importância, para desempatar a colocação das seleções. Entre os critérios, está o Fair Play (índice disciplinar).

    ➡️ Casemiro está pendurado; sabe com quantos cartões suspende na Copa?

    Critérios de desempate da Copa do Mundo, em ordem de prioridade:

    Critérios analisados dentro de cada grupo:

      1.
    1. Maior número de pontos conquistados nos confrontos entre as equipes empatadas;
      2. 2.
    2. Melhor saldo de gols nos confrontos diretos;
      3. 3.
    3. Maior número de gols marcados nos confrontos diretos.

    Somente se o empate permanecer após esses três critérios é que entram em cena os números gerais da competição.

      1.
    1. Melhor saldo de gols em todos os jogos do grupo;
      2. 2.
    2. Maior número de gols marcados;
      3. 3.
    3. Melhor índice disciplinar (fair play) - O ranking de fair play leva em consideração cartões amarelos e vermelhos recebidos por jogadores e integrantes da comissão técnica ao longo da competição.

    *Se ainda assim não houver separação entre as equipes, o último critério será a posição mais recente no Ranking Mundial da Fifa.

    🕹️ Simulador da Copa do Mundo: acesse e simule todos os resultados

    Como será o desempate entre os terceiros colocados?

    A definição das oito melhores seleções que terminarem em terceiro lugar seguirá critérios diferentes, já que elas pertencem a grupos distintos.

    continua após a publicidade

    Neste caso, a ordem será:

      1.
    1. Maior número de pontos;
      2. 2.
    2. Melhor saldo de gols;
      3. 3.
    3. Maior número de gols marcados;
      4. 4.
    4. Melhor índice de fair play;
      5. 5.
    5. Melhor posição no Ranking Mundial da Fifa.
    Jogadores da França comemorando vitória na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Posição no ranking da Fifa conta como critério de desempate na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Fora de CampoFala de jogador do Congo sobre Cristiano Ronaldo gera revolta: 'Brincadeira'Há 1 minuto
    Futebol InternacionalLiverpool encaminha contratação de ex-Real Madrid convocado pela Espanha na CopaHá 6 minutos
    Raphinha em Brasil x Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Seleção BrasileiraContra o Marrocos, Brasil tem sua estreia menos ofensiva em Copas do Mundo nos últimos 60 anosHá 33 minutos
    Fora de CampoFelipe Melo aponta seleção favorita ao título da Copa do Mundo: 'Vem forte'Há 35 minutos
    Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)
    Copa do MundoInglaterra x Croácia: veja os melhores momentos do jogo do grupo L da Copa do MundoHá 42 minutos
    Suíça e Bósnia se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Onde AssistirSuíça x Bósnia: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 44 minutos

    Mais LANCE!

    Modric não finaliza, comete pênalti e tem atuação abaixo na estreia da Croácia
    Mostra exibe camisas usadas por Pelé, Vini Jr. e outros nomes da Seleção (Foto: Divulgação)
    Exposição reúne camisas históricas da Seleção Brasileira em São Paulo
    Michael Olise comemora gol marcado pela França nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Ídolo da França compara Olise a Platini e Zidane e vê jogador como Bola de Ouro
    Quem o Brasil pode enfrentar se passar da fase de grupos na Copa do Mundo
    Perisic alcança feito histórico em Copas e só fica atrás de Messi
    Harry Kane supera Messi e bate recorde com gol marcado pela Inglaterra na Copa
    Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)
    Dê suas notas: Kane faz dois, e Inglaterra vence a Croácia por 4 a 2 na Copa
    Ashlyn Castro: conheça a modelo que é namorada de Jude Bellingham
    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    No melhor jogo da Copa, Inglaterra bate Croácia com show de Kane
    Tchéquia e África do Sul se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Tchéquia x África do Sul: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Messi explica choro após marcar pela Argentina: 'Passei dias complicados'
    Holanda e Japão se enfrentaram pela Copa do Mundo (Foto: Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Ex-jogador da Holanda se desculpa após comentário xenófobo contra o Japão
    Kylian Mbappé comemora gol que abriu o placar para a França contra Senegal (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Mbappé lidera interesse dos apostadores na Copa e desponta como favorito dos fãs para marcar gols