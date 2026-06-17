Fair play é critério de desempate na Copa do Mundo 2026; entenda Relembre os critérios de desempate e classificação na fase de grupos

32 das 48 seleções que estão disputando a fase de grupos da Copa do Mundo 2026 avançam para o mata-mata, que inicia na fase dos 16 avos de final. Os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados avançam para o mata-mata. Ao todo, 32 equipes seguirão vivas na competição após a primeira fase.

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E se as seleções terminarem a fase de grupos empatadas, quais são os critérios de desempate? Diferentemente do que acontece em muitas competições, a Fifa dará prioridade ao confronto direto para desempatar equipes com a mesma pontuação. Porém, há uma longa lista de critérios, ordenados por importância, para desempatar a colocação das seleções. Entre os critérios, está o Fair Play (índice disciplinar).

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Critérios de desempate da Copa do Mundo, em ordem de prioridade:

Critérios analisados dentro de cada grupo:

1 . Maior número de pontos conquistados nos confrontos entre as equipes empatadas; 2 . Melhor saldo de gols nos confrontos diretos; 3 . Maior número de gols marcados nos confrontos diretos.

Somente se o empate permanecer após esses três critérios é que entram em cena os números gerais da competição.

1 . Melhor saldo de gols em todos os jogos do grupo; 2 . Maior número de gols marcados; 3 . Melhor índice disciplinar (fair play) - O ranking de fair play leva em consideração cartões amarelos e vermelhos recebidos por jogadores e integrantes da comissão técnica ao longo da competição.

*Se ainda assim não houver separação entre as equipes, o último critério será a posição mais recente no Ranking Mundial da Fifa.

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Como será o desempate entre os terceiros colocados?

A definição das oito melhores seleções que terminarem em terceiro lugar seguirá critérios diferentes, já que elas pertencem a grupos distintos.

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Neste caso, a ordem será:

1 . Maior número de pontos; 2 . Melhor saldo de gols; 3 . Maior número de gols marcados; 4 . Melhor índice de fair play; 5 . Melhor posição no Ranking Mundial da Fifa.