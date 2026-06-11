Partida entre México e África do Sul entra para a história da Copa do Mundo Partida de abertura teve três expulsões e vitória mexicana por 2 a 0

A Copa do Mundo 2026 mal começou e os livros de história do futebol já ganharam um novo e melancólico capítulo. Durante a partida de abertura do torneio entre México x África do Sul, o meio-campista sul-africano Sifivelo Sithole alcançou uma marca estatística altamente indigesta: ele se tornou o primeiro jogador a receber um cartão vermelho em um jogo de abertura Mundial desde 1994.

continua após a publicidade

➡️África do Sul 1 x 1 México na Copa de 2010: Tshabalala faz história, mas México empata

O meio-campista sul-africano, Sphephelo Sithole, e o meio-campista mexicano nº 6, Erik Lira, disputam a bola durante a partida do Grupo A da Copa do Mundo de 2026 entre México e África do Sul, no Estádio da Cidade do México, na Cidade do México, em 11 de junho de 2026. (Foto de Yuri Cortez / AFP)

O confronto de estreia já se mostrava dramático para a seleção africana, que perdia por 1 a 0 graças a um gol marcado pelo atacante Julian Quiñones para os mexicanos. No entanto, o cenário virou um verdadeiro pesadelo no início do segundo tempo.

Com a África do Sul em busca do empate, a equipe do México recuperou a posse e engatou um contra-ataque fulminante. No desespero para conter a transição ofensiva dos donos da casa, Sifivelo Sithole apelou para uma falta violenta.

continua após a publicidade

A infração aconteceu no limite da grande área, gerando intensa reclamação dos mexicanos e momentos de tensão no estádio enquanto a arbitragem avaliava se o lance havia ocorrido dentro ou fora da área. Por centímetros, a jogada não resultou em pênalti, mas a punição disciplinar foi severa: cartão vermelho direto para o volante sul-africano.

➡️África do Sul 1 x 1 México na Copa de 2010: Tshabalala faz história, mas México empata

Se a expulsão de Sifivelo Sithole já representava um fato raro em partidas inaugurais de Copas do Mundo, o que aconteceu nos minutos finais elevou o confronto a um patamar histórico ainda mais impressionante.

continua após a publicidade

Já na reta final do segundo tempo, o atacante sul-africano Themba Zwane recebeu inicialmente apenas um cartão amarelo após uma disputa de bola. No entanto, após revisão do VAR, a arbitragem identificou uma agressão e alterou a punição para cartão vermelho direto, deixando os Bafana Bafana com apenas nove jogadores em campo.

Pouco depois, foi a vez de o México perder um atleta. O zagueiro César Montes acabou expulso após interromper de forma violenta um ataque promissor da África do Sul, em uma entrada dura que levou o árbitro a mostrar o cartão vermelho.

Com três cartões vermelhos, o confronto registrou o maior número de expulsões em uma partida de Copa do Mundo desde a edição de 2006.

Relembrando os precedentes de 2006

A última Copa que havia registrado uma partida com pelo menos três expulsões foi a de 2006, disputada na Alemanha.

Naquele Mundial, Portugal derrotou a Holanda por 1 a 0 nas oitavas de final em um confronto que ficou conhecido como a "Batalha de Nuremberg", encerrado com quatro expulsões. Além disso, outros dois jogos terminaram com três cartões vermelhos: o empate por 1 a 1 entre Itália e Estados Unidos e o empate por 2 a 2 entre Croácia e Austrália, ambos ainda na fase de grupos.

Apenas um precedente em jogos de abertura

Em partidas inaugurais de Copa do Mundo, a última vez que uma seleção havia terminado o jogo com dois atletas expulsos ocorreu em 1990.

Na ocasião, Camarões derrotou a Argentina por 1 a 0, em Milão, mesmo terminando a partida com apenas nove jogadores após as expulsões de André Kana-Biyik e Benjamin Massing.

Trinta e seis anos depois, a África do Sul repetiu a marca negativa ao perder dois atletas por cartão vermelho em uma estreia de Mundial.

A punição aplicada a Sifivelo Sithole também encerrou um longo período sem cartões vermelhos em jogo de abertura Mundial. O último caso havia acontecido há exatos 32 anos, na edição de 1994, também realizada na América do Norte.

Na ocasião, o meia boliviano Marco Etcheverry, conhecido como El Diablo, recebeu cartão vermelho direto na partida de abertura entre Bolívia e Alemanha. Poucos minutos após entrar em campo, o camisa 10 acertou um chute em Lothar Matthäus e foi expulso, protagonizando uma das cenas mais lembradas daquela edição.

Apesar das confusões e interrupções, o México soube aproveitar a superioridade numérica durante boa parte da partida para confirmar os três pontos. Julian Quiñones abriu o placar ainda no primeiro tempo, enquanto Raúl Jiménez ampliou na etapa final e decretou a vitória por 2 a 0.

➡️ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

➡️ Sabe tudo sobre a história das Copas do Mundo? Teste seus conhecimentos