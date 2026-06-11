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Partida entre México e África do Sul entra para a história da Copa do Mundo

Partida de abertura teve três expulsões e vitória mexicana por 2 a 0

PorPedro BernardoAlessandra Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 18:20
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O árbitro brasileiro Wilton Sampaio mostra o cartão vermelho para o meio-campista sul-africano número 11, Themba Zwane, durante a partida de futebol do Grupo A da Copa do Mundo de 2026 entre México e África do Sul, no Estádio da Cidade do México, na Cidade do México (Foto: Yuri Cortez / AFP)
O árbitro brasileiro Wilton Sampaio mostra o cartão vermelho para o meio-campista sul-africano número 11, Themba Zwane, durante a partida de futebol do Grupo A da Copa do Mundo de 2026 entre México e África do Sul, no Estádio da Cidade do México, na Cidade do México (Foto: Yuri Cortez / AFP)

A Copa do Mundo 2026 mal começou e os livros de história do futebol já ganharam um novo e melancólico capítulo. Durante a partida de abertura do torneio entre México x África do Sul, o meio-campista sul-africano Sifivelo Sithole alcançou uma marca estatística altamente indigesta: ele se tornou o primeiro jogador a receber um cartão vermelho em um jogo de abertura Mundial desde 1994.

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  • México comemora vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul na abertura da Copa do Mundo (Foto: Yuri Cortez / AFP)

    Em jogo com três expulsões, México bate a África do Sul na abertura da Copa do Mundo

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    O meio-campista sul-africano, Sphephelo Sithole, e o meio-campista mexicano nº 6, Erik Lira, disputam a bola durante a partida do Grupo A da Copa do Mundo de 2026 entre México e África do Sul, no Estádio da Cidade do México, na Cidade do México, em 11 de junho de 2026. (Foto de Yuri Cortez / AFP)

    O confronto de estreia já se mostrava dramático para a seleção africana, que perdia por 1 a 0 graças a um gol marcado pelo atacante Julian Quiñones para os mexicanos. No entanto, o cenário virou um verdadeiro pesadelo no início do segundo tempo.

    Com a África do Sul em busca do empate, a equipe do México recuperou a posse e engatou um contra-ataque fulminante. No desespero para conter a transição ofensiva dos donos da casa, Sifivelo Sithole apelou para uma falta violenta.

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    A infração aconteceu no limite da grande área, gerando intensa reclamação dos mexicanos e momentos de tensão no estádio enquanto a arbitragem avaliava se o lance havia ocorrido dentro ou fora da área. Por centímetros, a jogada não resultou em pênalti, mas a punição disciplinar foi severa: cartão vermelho direto para o volante sul-africano.

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    Se a expulsão de Sifivelo Sithole já representava um fato raro em partidas inaugurais de Copas do Mundo, o que aconteceu nos minutos finais elevou o confronto a um patamar histórico ainda mais impressionante.

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    Já na reta final do segundo tempo, o atacante sul-africano Themba Zwane recebeu inicialmente apenas um cartão amarelo após uma disputa de bola. No entanto, após revisão do VAR, a arbitragem identificou uma agressão e alterou a punição para cartão vermelho direto, deixando os Bafana Bafana com apenas nove jogadores em campo.

    Pouco depois, foi a vez de o México perder um atleta. O zagueiro César Montes acabou expulso após interromper de forma violenta um ataque promissor da África do Sul, em uma entrada dura que levou o árbitro a mostrar o cartão vermelho.

    Com três cartões vermelhos, o confronto registrou o maior número de expulsões em uma partida de Copa do Mundo desde a edição de 2006.

    Relembrando os precedentes de 2006

    A última Copa que havia registrado uma partida com pelo menos três expulsões foi a de 2006, disputada na Alemanha.

    Naquele Mundial, Portugal derrotou a Holanda por 1 a 0 nas oitavas de final em um confronto que ficou conhecido como a "Batalha de Nuremberg", encerrado com quatro expulsões. Além disso, outros dois jogos terminaram com três cartões vermelhos: o empate por 1 a 1 entre Itália e Estados Unidos e o empate por 2 a 2 entre Croácia e Austrália, ambos ainda na fase de grupos.

    Apenas um precedente em jogos de abertura

    Em partidas inaugurais de Copa do Mundo, a última vez que uma seleção havia terminado o jogo com dois atletas expulsos ocorreu em 1990.

    Na ocasião, Camarões derrotou a Argentina por 1 a 0, em Milão, mesmo terminando a partida com apenas nove jogadores após as expulsões de André Kana-Biyik e Benjamin Massing.

    Trinta e seis anos depois, a África do Sul repetiu a marca negativa ao perder dois atletas por cartão vermelho em uma estreia de Mundial.

    A punição aplicada a Sifivelo Sithole também encerrou um longo período sem cartões vermelhos em jogo de abertura Mundial. O último caso havia acontecido há exatos 32 anos, na edição de 1994, também realizada na América do Norte.

    Na ocasião, o meia boliviano Marco Etcheverry, conhecido como El Diablo, recebeu cartão vermelho direto na partida de abertura entre Bolívia e Alemanha. Poucos minutos após entrar em campo, o camisa 10 acertou um chute em Lothar Matthäus e foi expulso, protagonizando uma das cenas mais lembradas daquela edição.

    Apesar das confusões e interrupções, o México soube aproveitar a superioridade numérica durante boa parte da partida para confirmar os três pontos. Julian Quiñones abriu o placar ainda no primeiro tempo, enquanto Raúl Jiménez ampliou na etapa final e decretou a vitória por 2 a 0.

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