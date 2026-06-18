Confira os jogos exclusivos da CazéTV na 2ª rodada da Copa do Mundo Plataforma de streaming transmitirá todos os jogos da Copa do Mundo

A CazéTV definiu os jogos da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo que terão transmissão exclusiva no Brasil. O canal será o único no país a exibir essas partidas ao vivo. Ao todo, os 104 jogos do torneio serão transmitidos gratuitamente, sendo metade deles com exclusividade da plataforma.

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A segunda rodada terá início nesta quinta-feira (18), às 13h (de Brasília) com o confronto Tchéquia e África do Sul, partida válida pelo grupo A. Ambos não somaram nenhum ponto na sua estreia nesta Copa do Mundo.

CazéTV exibirá 104 jogos desta Copa do Mundo 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Datas e horários de jogos exclusivos da CazéTV

Quinta-feira (18)

Tchéquia x África do Sul - 13h

Canadá x Catar - 19h

Sexta-feira (19)

Estados Unidos x Austrália - 16h

Escócia x Marrocos - 19h

Sábado (20)

Holanda x Suécia - 14h Equador x Curaçao - 21h

Domingo (21)

Espanha x Arábia Saudita - 13h

Bélgica x Irã - 16h

Segunda-feira (22)

França x Iraque - 18h

Terça-feira (23)

Portugal x Uzbequistão - 14h

Panamá x Croácia - 20h

Todos os jogos mencionados na lista terão transmissão somente da CazéTV, nos horários indicados (de Brasília). Partida da Seleção Brasileira contra o Haiti terá transmissão das outras emissoras detentoras dos direitos de exibição da Copa do Mundo.

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Quem o Brasil pode enfrentar se passar da fase de grupos na Copa do Mundo

Texto de Lourenço Cavanellas Rebello

O Brasil é um forte candidato a passar pela fase de grupos da Copa do Mundo e avançar rumo aos 16 avos de final da competição. No novo formato do Mundial, o cruzamento da Seleção Brasileira na próxima fase é com algum adversário do grupo F, que tem Suécia, Holanda, Japão e Tunísia, caso avance em primeiro ou segundo.

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Na primeira rodada, contra Marrocos, o Brasil empatou por 1 a 1, com belo gol de Vini Jr, e viu a Escócia vencer o Haiti por 1 a 0 e tomar as rédeas do grupo C. Ainda assim, a Seleção Brasileira tem boas chances de passar em primeiro ou segundo colocado.

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Com a primeira colocação do grupo C da Copa do Mundo, o Brasil enfrentaria o segundo colocado do grupo F. Se passar na segunda posição, pegaria o líder do mesmo grupo. Em um cenário mais improvável, em que o time comandado por Carlo Ancelotti se classifique em terceiro, o enfrentamento seria com líderes dos grupos A, E ou I. A combinação dependeria dos resultados da Seleção e dos líderes desses grupos, que têm como favoritos: México, Alemanha e França, respectivamente.

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