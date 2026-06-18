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Confira os jogos exclusivos da CazéTV na 2ª rodada da Copa do Mundo

Plataforma de streaming transmitirá todos os jogos da Copa do Mundo

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
18/06/2026 12:38
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Confira os jogos que terão exclusividade da CazéTV nesta fase de grupos (Foto: Reprodução)
Confira os jogos que terão exclusividade da CazéTV nesta fase de grupos (Foto: Reprodução)

A CazéTV definiu os jogos da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo que terão transmissão exclusiva no Brasil. O canal será o único no país a exibir essas partidas ao vivo. Ao todo, os 104 jogos do torneio serão transmitidos gratuitamente, sendo metade deles com exclusividade da plataforma.

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    A segunda rodada terá início nesta quinta-feira (18), às 13h (de Brasília) com o confronto Tchéquia e África do Sul, partida válida pelo grupo A. Ambos não somaram nenhum ponto na sua estreia nesta Copa do Mundo.

    CazéTV exibirá 104 jogos desta Copa do Mundo 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    CazéTV exibirá 104 jogos desta Copa do Mundo 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    Datas e horários de jogos exclusivos da CazéTV

    Quinta-feira (18)

    • Tchéquia x África do Sul - 13h
    • Canadá x Catar - 19h

    Sexta-feira (19)

    • Estados Unidos x Austrália - 16h
    • Escócia x Marrocos - 19h

    Sábado (20)

    1. Holanda x Suécia - 14h
    2. Equador x Curaçao - 21h

    Domingo (21)

    • Espanha x Arábia Saudita - 13h
    • Bélgica x Irã - 16h

    Segunda-feira (22)

    • França x Iraque - 18h

    Terça-feira (23)

    • Portugal x Uzbequistão - 14h
    • Panamá x Croácia - 20h

    Todos os jogos mencionados na lista terão transmissão somente da CazéTV, nos horários indicados (de Brasília). Partida da Seleção Brasileira contra o Haiti terá transmissão das outras emissoras detentoras dos direitos de exibição da Copa do Mundo.

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    Quem o Brasil pode enfrentar se passar da fase de grupos na Copa do Mundo

    Texto de Lourenço Cavanellas Rebello

    Brasil é um forte candidato a passar pela fase de grupos da Copa do Mundo e avançar rumo aos 16 avos de final da competição. No novo formato do Mundial, o cruzamento da Seleção Brasileira na próxima fase é com algum adversário do grupo F, que tem Suécia, Holanda, Japão e Tunísia, caso avance em primeiro ou segundo.

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    Na primeira rodada, contra Marrocos, o Brasil empatou por 1 a 1, com belo gol de Vini Jr, e viu a Escócia vencer o Haiti por 1 a 0 e tomar as rédeas do grupo C. Ainda assim, a Seleção Brasileira tem boas chances de passar em primeiro ou segundo colocado.

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    Com a primeira colocação do grupo C da Copa do Mundo, o Brasil enfrentaria o segundo colocado do grupo F. Se passar na segunda posição, pegaria o líder do mesmo grupo. Em um cenário mais improvável, em que o time comandado por Carlo Ancelotti se classifique em terceiro, o enfrentamento seria com líderes dos grupos A, E ou I. A combinação dependeria dos resultados da Seleção e dos líderes desses grupos, que têm como favoritos: México, Alemanha e França, respectivamente.

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