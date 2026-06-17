Argentinos invadem perfil de Klose após hattrick de Messi na Copa do Mundo Argentino igualou o alemão em artilharia histórica

Com uma atuação genial, Lionel Messi marcou três gols na Copa do Mundo, em Argentina e Argélia, se igualando ao alemão Klose na artilharia da história dos Mundiais. Com 16 gols cada, os dois se isolam, mas podem ser alcançados e ultrapassados por Mbappé.

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➡️ Messi iguala Klose e se torna o maior artilheiro da história da Copa do Mundo

Após a partida, internautas começaram a bombardear as redes sociais de Klose, com memes, fotos e vídeos de Lionel Messi. Veja os comentários na última postagem do ex-atacante alemão, de 2016:

Internautas invadem redes sociais de Klose (Foto: Reprodução)

Internautas invadem redes sociais de Klose (Foto: Reprodução)

Tradução: Você não está mais sozinho no topo

Internautas invadem redes sociais de Klose (Foto: Reprodução)

Tradução: Quem está aqui por conta do Messi?

Internautas invadem redes sociais de Klose (Foto: Reprodução)

Como foi o jogo?

No primeiro tempo, a Argentina chegou a abrir o placar nos minutos iniciais com Messi aproveitando um passe de Lautaro e finalizando no gol, mas o camisa 10 foi flagrado em posição irregular. A Argélia respondeu com Maza acionando Chaibi pelo lado esquerdo da área, e o meia estufou as redes, mas o lance também foi anulado por impedimento do argelino. E aos 17 minutos, Messi recebeu uma bola de De Paul na intermediária de ataque, avançou e soltou uma bomba para abrir o placar com uma grande contribuição do goleiro Luca Zidane. O craque ainda tentou surpreender a equipe adversária em uma cobrança de falta de longe, mas o chute saiu pela linha de fundo. Os africanos tentaram uma reação na reta final da etapa inicial, mas não conseguiram criar chances claras para igualar o marcador.

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No segundo tempo, a Argentina voltou mais agressiva do que a Argélia e quase ampliou o placar com Lautaro Martínez sendo acionado pelo lado direito da área e batendo cruzado, mas Luca Zidane fez grande defesa. Mas aos 14 minutos, o goleiro argelino rebateu uma finalização de fora da área de Mac Allister, e Messi aproveitou o rebote para estufar as redes com a perna direita. E aos 30 minutos, Messi recebeu uma bola na entrada da área e finalizou no cantinho e com perfeição para estufar as redes e marcar seu hat-trick e decretar a vitória da Albiceleste na estreia da Copa do Mundo. Com isso, o camisa 10 igualou a marca de Miroslav Klose e se tornou o maior artilheiro da história da competição.

Messi comemora gol marcado em Argentina x Argélia ( Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

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