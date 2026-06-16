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Mbappé faz menção à Seleção Brasileira após vitória da França: 'É complicado'

Atacante balançou a rede duas vezes no triunfo dos Bleus

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 19:16
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Mbappé marcou dois gols contra Senegal na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Mbappé marcou dois gols contra Senegal na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Kylian Mbappé preferiu adotar um discurso sereno após a vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal, nesta terça-feira (16), pela estreia na Copa do Mundo de 2026. Autor de dois gols e agora maior artilheiro da história da seleção francesa, com 58 gols, o atacante afirmou que o triunfo dá tranquilidade aos Bleus e citou a dificuldade de vencer na estreia. Brasil e Espanha são duas favoritas que não conseguiram os três pontos na primeir rodada.

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    — Eu não acho que estejamos totalmente embalados, mas é sempre importante começar bem uma competição. Isso dá um pouco mais de tranquilidade, embora nunca exista tranquilidade em uma Copa do Mundo. Vimos isso com outras seleções: é complicado estrear vencendo. Todo mundo sabe que a Copa do Mundo é única, todas as equipes querem ganhar e representar bem o seu país. Hoje não foi uma partida fácil, mas sabemos que, a qualquer momento, podemos marcar e fazer a diferença, e isso ajuda — afirmou.

    Nas últimas semanas, Mbappé vinha sendo alvo de questionamentos pelo rendimento na seleção e também pelo período sem marcar. Depois da partida, porém, deixou claro que não encara a atuação diante de Senegal como uma revanche.

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    — Não existe revanche. Se eu começar a jogar para todas as pessoas que me criticam e tentar fazê-las calar a boca, eu teria que jogar até os 80 anos. Eu jogo para marcar a história do meu país e fazer com que a minha equipe chegue à final e ganhe a Copa do Mundo. O resto sempre fará parte do meu personagem e da minha carreira como jogador.

    O atacante ainda pregou cautela, lembrando que a caminhada no Mundial está apenas começando e que a França precisa manter o foco.

    — Foi apenas o primeiro jogo da fase de grupos. Se as pessoas se empolgam ou criticam, nós precisamos continuar frios, estoicos naquilo que temos que fazer. Tudo acontece muito rápido em uma Copa do Mundo. Já temos um jogo contra o Iraque em seis dias e precisamos vencer para nos classificarmos.

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    Mbappé comemora a vitória da França na estreia na Copa contra Senegal (Foto: Divulgação/França)
    Mbappé comemora a vitória da França na estreia na Copa contra Senegal (Foto: Divulgação/França)

    O que vem por aí para a França de Mbappé?

    Com o resultado, os franceses ficam na primeira posição do Grupo I. Noruega e Iraque, os outros integrantes do grupo, se enfrentam às 19h (de Brasília). O próximo jogo da França é na segunda-feira (22), contra o Iraque, às 18h (de Brasília).

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