Copa do Mundo 2022 Odds



Ao buscar por boas apostas, os jogadores precisam se atentar muito as odds. Também chamadas de cotas ou cotações, são os números responsáveis por multiplicar o que foi apostado em caso de vitória.



Ou seja, seus ganhos dependem totalmente deles. Por exemplo, se um jogador aposta com odds muito baixas, provavelmente não receberá um prêmio interessante. Todavia, apostar com odds altíssimas costuma ter um risco alto, com grandes chances de derrota.



Mercados de Apostas



Justamente por conta das odds, os melhores sites costumam ser aqueles com muitos mercados. Dessa maneira, os jogadores conseguem ter maior variedade para buscar um palpite que equilibre boas chances.



Entre as opções que costumam ter boas odds estão:

- Handicaps asiáticos e europeus;

- Mercados de faltas, cartões e escanteios;

- Apostas em jogadores, como quem vai marcar um gol ou dar assistência;

- Apostas combinadas.



Outros mercados que também costumam ter odds altas são os de longo prazo, como quem será campeão ou quem vai ser o melhor jogador. Todavia, tais mercados possuem um risco elevado, pois o jogador não possui tanta informação para se basear.



Aliás, ao escolher odds, sempre utilize dados, noticias e informações atualizadas. Elas vão permitir ter mais segurança e não fazer uma aposta na primeira opção disponível.



Melhores sites com boas odds



Da lista que mostramos no inicio do artigo, os sites com melhores odds são bem variados e é complicado indicar nomes específicos. Por exemplo, em um site de apostas esportivas podem ter boas odds a longo prazo, mas não ter odds tão interessantes no pré-jogo.



Já outras plataformas costumam ter oportunidades melhores no ao vivo, mas não compensam tanto em apostas esportivas prévias. Por isso, o melhor a fazer é sempre analisar cada plataforma antes de fazer sua aposta.



Além disso, utilize recursos do sistema em suas estratégias. O cashout costuma ser um que contribui bastante para a experiência geral. Ele permite “sair” da aposta antes do resultado, com o valor oferecido pela casa.



Se por um lado os valores no cashout são menores, por outro lado, é uma forma de evitar perdas com um resultado inesperado. Similarmente ao que falamos acima, também depende de cada caso, sendo preciso analisar bem antes de fazer as apostas.



Por fim, apostadores mais avançados podem usar ferramentas para calcular o “Retorno do jogador”. Esse índice mostra quanto cada mercado paga aos usuários e quanto vai para a casa de apostas.



Copa do Mundo 2022 Ofertas de Apostas



Com o torneio bem próximo, várias casas já estão com ofertas para a competição. Nesse sentido, é possível encontrar promoções como:



- Odds turbinadas ou aumentadas;

- Bolões;

- Apostas Esportivas Grátis;

- Bônus de boas-vindas;

- Cashback.



Cada uma possui mais vantagens dependendo da estratégia. Por exemplo, o cashback é mais adequado para apostas frequentes, já que permite uma rotatividade maior nos palpites.



Já o bônus de boas-vindas costuma ser dado uma única vez. Por isso, pode ser mais adequado para novos usuários, que nunca utilizaram os serviços da plataforma em que o cadastro foi feito.



Por fim, uma oferta cada vez mais comum são os bolões. Geralmente, envolvem palpitar em vários jogos, com o bônus máximo indo para os usuários que mais acertarem os palpites disponíveis.