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Goleiro de Cabo Verde vira assunto em jogo contra a Espanha na Copa: 'Assustador'

Lamine Yamal começa no banco

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
15/06/2026 13:56
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Goleiro Vozinha, de Cabo Verde (Foto: Reprodução/@vozinha)
Goleiro Vozinha, de Cabo Verde (Foto: Reprodução/@vozinha)

A Espanha disputa a sua estreia na Copa do Mundo contra Cabo Verde, em Atlanta, nos Estados Unidos. Atuais campeões da Eurocopa, muitos acharam que a Fúria iria dominar o jogo desde o início, mas essa expectativa não se tornou realidade. Vozinha, goleiro do time africano, chamou a atenção dos internautas por bom desempenho.

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    Desde o primeiro minuto, a Espanha mostrou mais técnica, mas Cabo Verde não se escondeu e demonstrou valentia, tentando jogar em velocidade e chutando algumas vezes no gol espanhol. Na web, os internautas ficaram surpresos com o desempenho da seleção africana.

    Goleiro Vozinha, de Cabo Verde (Foto: Reprodução/@vozinha)

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    Apelidado de Vozinha, seu nome é Josimar, em homenagem ao jogador que atuou com a camisa do Botafogo. O atleta tem 40 anos, é um herói nacional e considerado como um dos melhores jogadores da história de Cabo Verde.

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    Da seleção dos Tubarões Azuis, é o segundo com mais partidas no time. Durante o primeiro tempo do jogo, Vozinha fez defesas milagrosas, salvando a seleção africana diversas vezes. Na Copa do Mundo, até agora, a Costa do Marfim foi a única equipe africana que venceu um jogo. Os marfinenses triunfaram pelo placar mínimo, 1 a 0, sobre o Equador.

    Lamine Yamal e Nico Williams não estão em campo, mas devem ser um desafio extra para Vozinha no segundo tempo do jogo.

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