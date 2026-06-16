Mbappé supera Pelé, Fontaine e Messi em Copas do Mundo
Camisa 10 da França chega ao 14º gol em Mundiais
Kylian Mbappé fez história logo na estreia da Copa do Mundo. Nesta terça-feira, no Estádio Nova York/Nova Jersey, o camisa 10 da França abriu o placar e fechou a vitória por 3 a 1 sobre Senegal. O craque agora tem 14 em Mundiais, ultrapassando Pelé, que fez 12.
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O camisa 10, aos 27 anos, também ultrapassou Giroud como o maior artillheiro da história da França, agora com 58 gols, contra 57 do compatriota. Um detalhe relevante é que Mbappé precisou de 99 jogos para chegar aos 58 gols, enquanto que o 'concorrente' fez essa mesma quantidade em 137 partidas.
Mbappé só está atrás de Ronaldo e Klose
Na hitória das Copas, outros dois craques também haviam chegado aos 13 gols: o francês Just Fontaine e Messi, da Argentina e o único que tinha 14 era o alemão Gerard Muller. Agora, apenas o brasileiro Ronaldo (15) e o alemão Miroslav Klose (16) têm mais gols que Mbappé em Mundiais.
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Mbappé abriu o placar, nesta terça-feira, após passe primoroso de Olise. O chute do camisa 10 foi de primeira, sem chances para o goleiro senegalês. Também no segundo tempo, Barcola ampliou para os atuais vice-campeões mundiais. O maior artilheiro da história França fechou o placar com o golaço abaixo:
QUE GOLAÇO DO MBAPPÉ!— out of context brasileirão (@oocbrsao) June 16, 2026
UM DOS MAIORES NO QUESITO COPA DO MUNDO! pic.twitter.com/vQ52skMLc5
Todos os gols do ídolo francês em Copas
O primeiro gol de Mbappé em Mundiais foi na fase de grupos de 2018, na Rússia, no 1 a 0 sobre o Peru, na fase de grupos. Depois, fez mais dois nos 4 a 3 sobre a Argentina, nas oitavas de final.
Na decisão, contra a Croácia, o craque francês fez mais um, fechando aquela Copa com quatro gols.
No Catar, craque foi o segundo na história a fazer 3 gols em final
Em 2022, no Catar, Mbappé fez oito gols: 1 nos 4 a 1 sobre a Austrália, 2 nos 2 a 1 sobre a Dinamarca (ambos na fase de grupos). Além de cinco gols na fase eliminatória: 2 nos 3 a 1 sobre a Polônia, nas oitavas de final, e 3 no 3 a 3 com a Argentina, na decisão.
Dsde 1966, com o inglês Geoff Hurst, que nenhum jogador fazia três gols em uma final de Copa.
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