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Mbappé supera Pelé, Fontaine e Messi em Copas do Mundo

Camisa 10 da França chega ao 14º gol em Mundiais

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 17:59
Atualizado há 0 minutos
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Kylian Mbappé comemora seu 13º gol em Copas, o que abriu o placar para a França contra Senegal (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Kylian Mbappé comemora seu 13º gol em Copas, o que abriu o placar para a França contra Senegal (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Kylian Mbappé fez história logo na estreia da Copa do Mundo. Nesta terça-feira, no Estádio Nova York/Nova Jersey, o camisa 10 da França abriu o placar e fechou a vitória por 3 a 1 sobre Senegal. O craque agora tem 14 em Mundiais, ultrapassando Pelé, que fez 12.

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    Kylian Mbappé comemora seu 13º gol em Copas, o que abriu o placar para a França contra Senegal (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Kylian Mbappé comemora seu 13º gol em Copas, o que abriu o placar para a França contra Senegal (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    O camisa 10, aos 27 anos, também ultrapassou Giroud como o maior artillheiro da história da França, agora com 58 gols, contra 57 do compatriota. Um detalhe relevante é que Mbappé precisou de 99 jogos para chegar aos 58 gols, enquanto que o 'concorrente' fez essa mesma quantidade em 137 partidas.

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    Mbappé só está atrás de Ronaldo e Klose

    Na hitória das Copas, outros dois craques também haviam chegado aos 13 gols: o francês Just Fontaine e Messi, da Argentina e o único que tinha 14 era o alemão Gerard Muller. Agora, apenas o brasileiro Ronaldo (15) e o alemão Miroslav Klose (16) têm mais gols que Mbappé em Mundiais.

    Gráfico mostra os maiores artilheiros em Copas do Mundo (Reprodução)
    Gráfico mostra os maiores artilheiros em Copas do Mundo (Reprodução)

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    Mbappé abriu o placar, nesta terça-feira, após passe primoroso de Olise. O chute do camisa 10 foi de primeira, sem chances para o goleiro senegalês. Também no segundo tempo, Barcola ampliou para os atuais vice-campeões mundiais. O maior artilheiro da história França fechou o placar com o golaço abaixo:

    Todos os gols do ídolo francês em Copas

    O primeiro gol de Mbappé em Mundiais foi na fase de grupos de 2018, na Rússia, no 1 a 0 sobre o Peru, na fase de grupos. Depois, fez mais dois nos 4 a 3 sobre a Argentina, nas oitavas de final.

    Na decisão, contra a Croácia, o craque francês fez mais um, fechando aquela Copa com quatro gols.

    No Catar, craque foi o segundo na história a fazer 3 gols em final

    Em 2022, no Catar, Mbappé fez oito gols: 1 nos 4 a 1 sobre a Austrália, 2 nos 2 a 1 sobre a Dinamarca (ambos na fase de grupos). Além de cinco gols na fase eliminatória: 2 nos 3 a 1 sobre a Polônia, nas oitavas de final, e 3 no 3 a 3 com a Argentina, na decisão.

    Dsde 1966, com o inglês Geoff Hurst, que nenhum jogador fazia três gols em uma final de Copa.

    Gráfico mostra os 14 gols de Kylian Mbappé em Mundiais (Reprodução)
    Gráfico mostra os 14 gols de Kylian Mbappé em Mundiais (Reprodução)

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