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Mbappé marca duas vezes e assume o topo da artilharia da história da França

Atacante superou Giroud, companheiro no título de 2018

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 18:35
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Mbappé marcou dois gols contra Senegal na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Mbappé marcou dois gols contra Senegal na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Kylian Mbappé escreveu mais um capítulo histórico com a camisa da França. Autor de dois gols na vitória por 3 a 1 sobre Senegal, nesta terça-feira, pela estreia da seleção na Copa do Mundo de 2026, o atacante chegou a 58 gols em 99 partidas e se tornou, isoladamente, o maior artilheiro da história dos Bleus.

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    Aos 27 anos, o camisa 10 ultrapassou Olivier Giroud, que havia encerrado sua trajetória na seleção com 57 gols e ocupava o topo da lista desde dezembro de 2022. Mbappé balançou as redes duas vezes diante dos senegaleses: abriu o placar no segundo tempo e, já nos acréscimos, marcou novamente para fechar a vitória francesa.

    O recorde chega após uma pequena sequência sem gols pela seleção. Antes da partida desta terça, Mbappé havia passado em branco nos compromissos contra Colômbia, Costa do Marfim e Irlanda do Norte. Seu último gol havia sido em março, diante do Brasil, em amistoso disputado nos Estados Unidos.

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    O novo feito amplia uma coleção de marcas históricas do atacante. Além de agora ser o maior goleador dos Bleus, Mbappé também já ocupa o posto de maior assistente da seleção francesa, com 34 passes para gol. Campeão do mundo em 2018, ele ainda detém o recorde de maior artilheiro em finais de Copa do Mundo, com quatro gols, e foi o jogador francês mais jovem a disputar duas decisões do torneio.

    Pelo Real Madrid, Mbappé também possui outro feito expressivo: a temporada 2022/23 segue sendo a mais goleadora já registrada por um jogador francês, com 54 gols, superando a marca de Just Fontaine, que havia anotado 53 em 1957/58.

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    O que vem por aí para a França?

    Com o resultado, os franceses ficam na primeira posição do Grupo I. Noruega e Iraque, os outros integrantes do grupo, se enfrentam às 19h (de Brasília). O próximo jogo da França é na segunda-feira (22), contra o Iraque, às 18h (de Brasília).

    Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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