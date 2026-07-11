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Jude Bellingham: jovem veterano é o maestro da Inglaterra na Copa

Aos 23 anos, meia faz Mundial brilhante e divide protagonismo com Harry Kane

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 08:00
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Jude Bellingham comemora gol da Inglaterra com soco no ar
Jude Bellingham comemora gol da Inglaterra contra o México; meia teve atuação magistral nas oitavas da Copa do Mundo (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

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Jude Bellingham é o grande maestro da Inglaterra na Copa do Mundo: arma, defende e aparece na área para finalizar, tudo isso com uma elegância invejável. Apesar do futebol de veterano, o astro do Real Madrid tem apenas 23 anos. Mas já carrega um fardo de 60 anos: nem mesmo os seus pais viram o único título mundial inglês, em 1966. O meio-campista é o presente e o futuro de um país desesperado para que o troféu mais almejado do planeta "volte para casa".

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    • O britânico vem de atuação magistral na vitória por 3 a 2 sobre o México, que foi muito além dos dois gols marcados. Os números neste Mundial mostram bem sua importância para a equipe de Thomas Tuchel: além de quatro gols e uma assistência, é o atleta que mais se apresentou para receber a bola ao longo da competição, segundo a Fifa.

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    Números de BellinghamPosição entre todos na Copa

    Gols

    4

    Assistências

    1

    34º

    Nota ofensiva (Fifa)

    7.16

    Grandes chances criadas

    3

    Duelos ganhos

    28

    Chutes a gol

    9

    Ofertas para receber a bola

    347

    Sprints (corridas em velocidade)

    269

    Distância percorrida

    47 km (9,5 km por jogo)

    59º

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    • Jude Bellingham: pulando etapas desde o início

    O futebol de veterano aos 23 anos nada mais é do que um símbolo da carreira de Bellingham: a idade sempre foi só um número para o craque. Sempre mesmo. Jude tinha apenas 8 anos quando ingressou nas categorias de base do Birmingham City, time da cidade inglesa de mesmo nome, localizada a 18 km de Stourbridge, onde o jogador nasceu.

    A estreia profissional veio com recorde: em agosto de 2019, aos 16 anos e 38 dias, entrou em campo pelo Birmingham City em jogo da EFL Cup e se tornou o mais novo a defender o clube na história. Logo virou titular na Championship, a segunda divisão inglesa. Mas bastou uma temporada na equipe principal para despertar interesse de gigantes. Quem venceu a concorrência foi o alemão Borussia Dortmund, que pagou € 30 milhões por sua contratação.

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    Os 44 jogos realizados com a camisa do time britânico foram suficientes para sair de lá como ídolo, não só pelo futebol apresentado, mas por ter nascido na região, se formado no clube e, claro, pelas expectativas de que se tornaria um craque global. Por isso, teve a camisa 22 aposentada pela diretoria logo após a concretização de sua transferência.

    — O número 22 se converteu no sinônimo de Jude e sua subida ao elenco principal com apenas 16 anos. Por isso, o clube decidiu aposentar seu número para recordar uma de nossas revelações e inspirar os outros — escreveu o Birmingham, em comunicado, na época.

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    O 22, também usado por Bellingham na nova equipe, carrega um significado que explica bastante o seu sucesso. Segundo o diretor das categorias de base do Birmingham City, Mike Dodds, seu treinador sugeriu ao jovem Jude que adotasse o número para mostrar que não precisava se limitar a ser um volante marcador (camisa 4, na Inglaterra), meio-campista de transição (camisa 8) ou armador (camisa 10), mas sim uma mistura de tudo (4 + 8 + 10 = 22).

    O impacto em Dortmund foi imediato, e o adolescente já era titular na primeira temporada. Quatro meses após a chegada ao novo clube, também foi convocado pela primeira vez à seleção principal inglesa. Com a companhia de Erling Haaland, agora seu adversário na Copa do Mundo, ainda conquistou a Taça da Alemanha no ano de estreia.

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    Tradução: "Erling (Haaland) e Jude (Bellingham) são todos nós agora."

    Em outubro de 2022, devido às ausências dos veteranos Marco Reus e Mats Hummels, Bellingham vestiu a braçadeira de capitão do Borussia Dortmund aos 19 anos, tornando-se o mais novo a capitanear uma equipe da Bundesliga na história. A responsabilidade foi concedida pelo técnico Edin Terzic, que descreveu o seu jogador como "o homem mais velho de 19 anos". Um mês antes, o meia já havia sido o mais jovem a alcançar 100 jogos com a camisa do clube alemão.

    Assim, disputou a Copa do Mundo de 2022 como um dos protagonistas da Inglaterra. Logo na estreia, contra o Irã, o meia balançou as redes com mais um recorde: primeiro atleta nascido no século XXI a fazer um gol em Mundiais. Na campanha até as quartas de final, quando os ingleses perderam para a França, Jude mostrou ao planeta o futebol elegante, maduro, de entrega defensiva e muita capacidade dentro da área, auxiliada pelos 1,86 m de altura.

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    Os seis meses pós-Copa foram os últimos em Dortmund. Ao fim da temporada, o Real Madrid pagou € 127 milhões por sua contratação, na época a 6ª maior da história e 1ª de um inglês — atualmente, já caiu para 8ª mais cara entre todos os jogadores e 2ª entre os britânicos.

    A primeira temporada com a camisa do gigante espanhol foi histórica, com as conquistas da Champions League e La Liga, além do recorde individual de 23 gols. A sua marca registrada, a celebração em que abre os braços em direção à torcida, também viralizou nas redes sociais e virou febre entre torcedores do mundo todo. "Belligol" tornou-se, definitivamente, um ícone global.

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    Bellingham comemorando gol marcado contra a Juventus (Foto: Thomas Coex/AFP)
    Bellingham comemora gol marcado contra a Juventus com sua marca registrada (Foto: Thomas Coex / AFP)

    Nas duas temporadas seguintes, contudo, o inglês não repetiu o nível de desempenho. O badalado trio com Mbappé e Vini Jr não conseguiu os resultados esperados, e muitas vezes coube a Jude se sacrificar em papel mais defensivo e menos artilheiro. No último ano, ainda foi atrapalhado por duas lesões, uma na coxa e outra no ombro. No entanto, já voltou a mostrar sua melhor versão na Copa do Mundo, formando dupla letal com Harry Kane.

    — Provavelmente estou em um ritmo diferente do Harry Kane, mas estou me sentindo bem. Depois de uma temporada difícil, com algumas lesões pela primeira vez na minha carreira, me sinto forte. Estou animado, sinto-me pronto — avisou Bellingham antes do início do Mundial.

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    Jude Bellingham na carreira:

    GolsAssistênciasTítulos

    Birmingham - 19/20

    4

    2

    -

    Dortmund - 20/21

    4

    4

    1

    Dortmund - 21/22

    6

    14

    -

    Dortmund - 22/23

    14

    6

    -

    Real Madrid - 23/24

    14

    6

    3

    Real Madrid - 24/25

    23

    12

    2

    Real Madrid - 25/26

    8

    5

    -

    Inglaterra

    10

    8

    -

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    "Família Real": astro herdou paixão pelo futebol

    Jude Bellingham herdou a paixão pelo esporte de seu pai, que era policial na Inglaterra, mas paralelamente tinha carreira como atacante semiprofissional. Considerado uma lenda local, Mark Bellingham reinou no futebol amador, com mais de 700 gols.

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    E o "DNA boleiro" também se manifestou no irmão mais novo, Jobe Bellingham, cuja semelhança física chama muita atenção, assim como o estilo de jogo similar. Seguindo os passos de Jude, o caçula também começou a carreira no Birmingham City e, após passagem pelo Sunderland, transferiu-se para o Borussia Dortmund, onde hoje briga por titularidade aos 20 anos.

    Irmãos Jude e Jobe Bellingham em foto compartilhada nas redes sociais
    Irmãos Jude e Jobe Bellingham em foto compartilhada nas redes sociais (Foto: Reprodução)

    A família sempre fez o possível para acompanhar de perto a carreira dos dois irmãos. A mãe, Denise Bellingham, mudou-se com Jude para a Alemanha e posteriormente para a Espanha. Enquanto isso, o pai permaneceu na Inglaterra com Jobe. Ambos sempre incentivaram os estudos dos seus herdeiros: o irmão mais velho, inclusive, chegou a concluir uma graduação em sociologia.

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    A rede de apoio ajuda a explicar a tranquilidade com a qual Bellingham sempre lidou com a fama e as altas expectativas. O astro do Real Madrid não costuma se envolver em polêmicas, pelo contrário, é uma figura tranquila e elogiada pela postura fora dos gramados. Na Copa do Mundo, já viralizou por mandar mensagem em apoio ao povo venezuelano, que sofreu com terremotos devastadores, e ao quebrar o protocolo para conceder uma entrevista a um repórter com deficiência.

    Tradução: "Jude Bellingham parou para falar com um repórter com deficiência e ainda falou em espanhol para que ele pudesse entendê-lo."

    ➡️ Kane x Haaland: compare idade, gols, títulos e desempenho na Copa do Mundo

    Bellingham, Jude Bellingham

    A elegância com a qual pratica o futebol também se reflete fora dos gramados. Bellingham virou figura importante na moda e é embaixador da grife Louis Vuitton, além de rosto de linhas exclusivas de lifestyle da Adidas. Namorado da modelo Ashlyn Castro, o meia inglês acumula pouco mais de 44 milhões de seguidores apenas no Instagram.

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    Apesar da descrição, o meio-campista já revelou um apreço bastante curioso pelos holofotes. Em entrevista ao programa "World Cup After Hours" neste ano, o jogador disse que adoraria viver o papel do britânico mais famoso do cinema, James Bond. Por enquanto, levar a seleção inglesa ao segundo título mundial após 60 anos é o ato heróico almejado pelo jogador.

    As arquibancadas celebram o meia com a canção "Hey, Jude", dos Beatles. Mas a música que embala o elenco inglês na Copa do Mundo é "Wonderwall", da banda Oasis. Dentro de campo, quem garante a harmonia do conjunto britânico é Jude Bellingham. Na turnê pela América do Norte, o objetivo é recolocar a Inglaterra no primeiro lugar global.

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