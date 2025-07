Jobe Bellingham é um dos grandes destaques do Borussia Dortmund no Mundial de Clubes. Contratado como reforço para a competição, o jovem de 19 anos segue os passos do irmão mais velho, Jude Bellingham, e dá continuidade ao desenvolvimento de sua carreira no gigante alemão. Na última temporada, Jobe se destacou com a camisa do Sunderland, sendo peça importante na campanha que recolocou os Black Cats na Premier League após oito anos de ausência.

Evitar comparações entre Jobe e Jude é praticamente impossível — seja pelas semelhanças físicas, seja pelas trajetórias semelhantes que escolheram seguir. Ambos optaram por sair da Inglaterra ainda jovens e buscaram espaço no Borussia Dortmund depois de passagens pela Championship (segunda divisão inglesa). A principal diferença entre os dois está no clube anterior: enquanto Jude foi direto do Birmingham City para o Dortmund, Jobe ainda teve uma passagem pelo Sunderland antes de se transferir para a Alemanha.

Antes de Jobe Bellingham, seu irmão mais velho, Jude Bellingham, teve uma passagem de três anos pelo Borussia Dortmund (Foto: Divulgação/Instagram)

Desempenho dos irmãos no Mundial de Clubes

Jude Bellingham no Mundial

3 jogos (3 titular) 1 gol 1 assistência 113 minutos para participar de gol 2 finalizações (1 no gol) 5 passes decisivos 1 grande chance criada 5/7 passes longos certos 55% de eficiência nos duelos 7 desarmes (2.3 por jogo) 14 bolas recuperadas (4.7 por jogo) Nota Sofascore 7.40

Jobe Bellingham no Mundial

3 jogos (2 titular) 1 gol 1 assistência 86 minutos para participar de gol 7 finalizações (2 no gol) 3 passes decisivos 2 grandes chances criadas 1/2 passes longos certos 45% de eficiência nos duelos 6 bolas recuperadas (2.0 por jogo) Nota Sofascore 7.27

Irmãos Bellingham em ação - possível Real x Borussia

Nesta terça-feira (1), Jude Bellingham entra em campo com o Real Madrid às 16h (horário de Brasília), contra a Juventus, valendo uma vaga nas quartas de final. O meia de 22 anos soma um gol e uma assistência na campanha do clube espanhol até aqui.

Horas depois, às 22h, é a vez de Jobe entrar em ação com o Borussia Dortmund, no duelo contra o Monterrey. Curiosamente, o desempenho do caçula também é semelhante ao do irmão mais velho, com um gol e uma assistência na competição.

Caso Real Madrid e Borussia Dortmund avancem, existe a possibilidade de um confronto entre os irmãos Bellingham nas quartas de final do Mundial. O possível duelo está marcado para o próximo sábado (5), às 17h (de Brasília).

