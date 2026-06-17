Ashlyn Castro: conheça a modelo que é namorada de Jude Bellingham Jogador foi destaque em Inglaterra x Croácia

O meia Jude Bellingham foi o autor de um dos gols da vitória da Inglaterra na estreia da Copa do Mundo de 2026. A seleção inglesa venceu a Croácia por 4 a 2, nesta quarta-feira (17), em Dallas, nos Estados Unidos. Conheco com o Lance!, Ashlyn Castro, a modelo que fisgou o coração do camisa 10.

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A relação entre a influenciadora e o jogador da Inglaterra se tornou pública em fevereiro de 2025. Na ocasião, os dois foram flagrados juntos em um camarote do Estádio Santiago Bernabéu, onde assistiram a partida entre Real Madrid e Granada.

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Bellingham e Ashlyn Castro durante jogo do Real Madrid no Santiago Bernabéu (Foto: Reprodução)

Ashlyn Castro, que possui mais de 600 mil seguidores no Instagram e mais de 200 mil no TikTok, tem se destacado no mundo da moda e do entretenimento. Anteriormente, a modelo foi associada a personalidades do entretenimento e do esporte, incluindo o ator Michael B. Jordan e os atletas John Johnson, da NFL, e Terance Mann, da NBA.

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A modelo está presente na Copa do Mundo para acompanhar o namorado. Antes do início do torneio, ela viajou de carro por quatro horas para estar presente na preparação da Inglaterra ao lado de Bellingham.

Ashly Castro namorada de Bellingham (Foto: Reprodução)

Como foi Inglaterra x Croácia?

A partida começou lá e cá, com as duas equipes indo para o ataque nos primeiros minutos. Na ação da Inglaterra, após escanteio, Luka Modric derrubou Noni Madueke na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Dominik Livakovic parou Harry Kane, mas o goleiro croata se adiantou e Clément Turpin mandou repetir a penalidade. Com a segunda chance, Kane deslocou Livakovic e abriu o placar em Dallas. Após o gol, a Inglaterra abaixou as linhas e chamou a Croácia para o campo de ataque.

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Perto dos 40 minutos, Luka Vuskovic desarmou Bellingham no meio-campo e os croatas foram ao ataque com Petar Sucic, que cortou John Stones e rolou para Martin Baturina marcar um golaço de fora da área e empatar. Na sequência, em escanteio de Declan Rice, Harry Kane apareceu sozinho na área para cabecear e recolocar os ingleses à frente no placar. Porém, no último lance do primeiro tempo, Mario Pasalic lançou para Ivan Perisic na área, que escorou de cabeça para Petar Musa, que pegou de primeira e igualou o marcador em 2 a 2.

No retorno para o segundo tempo, a Inglaterra não perdeu tempo e marcou o terceiro gol com Jude Bellingham, que recebeu belo lançamento de Elliott Anderson, invadiu a área e chutou cruzado para superar Livakovic. Com o gol, os ingleses aproveitaram o bom momento e seguiram pressionando a Croácia, com diversos chutes, principalmente de Harry Kane, mas Livakovic fez grandes defesas e salvou os croatas do quarto gol.

Após sobreviver aos ataques da Inglaterra, a Croácia começou a crescer na partida em busca do empate. Porém, em ataque pelo lado direito com Djed Spence e Bukayo Saka, os ingleses marcaram o quarto e definitivo gol com Marcus Rashford, que limpou a marcação de Josip Stanišić para fechar o placar em 4 a 2.

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