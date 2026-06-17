logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Ashlyn Castro: conheça a modelo que é namorada de Jude Bellingham

Jogador foi destaque em Inglaterra x Croácia

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 19:03
Favorite o Lance! no Google
Jude Bellingham em comemoração de gol marcado durante Inglaterra x Croácia (Foto: Aric Becker / AFP)
Jude Bellingham em comemoração de gol marcado durante Inglaterra x Croácia (Foto: Aric Becker / AFP)

O meia Jude Bellingham foi o autor de um dos gols da vitória da Inglaterra na estreia da Copa do Mundo de 2026. A seleção inglesa venceu a Croácia por 4 a 2, nesta quarta-feira (17), em Dallas, nos Estados Unidos. Conheco com o Lance!, Ashlyn Castro, a modelo que fisgou o coração do camisa 10.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Inglaterra x Croácia: onde está Petkovic, algoz do Brasil na Copa de 2022?

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)

    Kane joga? Veja as escalações de Inglaterra e Croácia pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 3 horas
  • Declan Rice comemora gol da Inglaterra sobre Andorra, pelas Eliminatórias

    Veja a provável escalação da Inglaterra para estreia da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 7 horas

    • ➡️ Torcedores do Flamengo se revoltam com lance na Copa do Mundo: 'Não estão'

    A relação entre a influenciadora e o jogador da Inglaterra se tornou pública em fevereiro de 2025. Na ocasião, os dois foram flagrados juntos em um camarote do Estádio Santiago Bernabéu, onde assistiram a partida entre Real Madrid e Granada.

    ➡️ Irmã de Cristiano Ronaldo critica Portugal após empate na Copa: 'Magicamente'

    bellingham-namorada-aspect-ratio-512-320
    Bellingham e Ashlyn Castro durante jogo do Real Madrid no Santiago Bernabéu (Foto: Reprodução)

    Ashlyn Castro, que possui mais de 600 mil seguidores no Instagram e mais de 200 mil no TikTok, tem se destacado no mundo da moda e do entretenimento. Anteriormente, a modelo foi associada a personalidades do entretenimento e do esporte, incluindo o ator Michael B. Jordan e os atletas John Johnson, da NFL, e Terance Mann, da NBA.

    continua após a publicidade

    A modelo está presente na Copa do Mundo para acompanhar o namorado. Antes do início do torneio, ela viajou de carro por quatro horas para estar presente na preparação da Inglaterra ao lado de Bellingham.

    Ashly Castro namorada de Bellingham (Foto: Reprodução)

    Como foi Inglaterra x Croácia?

    A partida começou lá e cá, com as duas equipes indo para o ataque nos primeiros minutos. Na ação da Inglaterra, após escanteio, Luka Modric derrubou Noni Madueke na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Dominik Livakovic parou Harry Kane, mas o goleiro croata se adiantou e Clément Turpin mandou repetir a penalidade. Com a segunda chance, Kane deslocou Livakovic e abriu o placar em Dallas. Após o gol, a Inglaterra abaixou as linhas e chamou a Croácia para o campo de ataque.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Perto dos 40 minutos, Luka Vuskovic desarmou Bellingham no meio-campo e os croatas foram ao ataque com Petar Sucic, que cortou John Stones e rolou para Martin Baturina marcar um golaço de fora da área e empatar. Na sequência, em escanteio de Declan Rice, Harry Kane apareceu sozinho na área para cabecear e recolocar os ingleses à frente no placar. Porém, no último lance do primeiro tempo, Mario Pasalic lançou para Ivan Perisic na área, que escorou de cabeça para Petar Musa, que pegou de primeira e igualou o marcador em 2 a 2.

    No retorno para o segundo tempo, a Inglaterra não perdeu tempo e marcou o terceiro gol com Jude Bellingham, que recebeu belo lançamento de Elliott Anderson, invadiu a área e chutou cruzado para superar Livakovic. Com o gol, os ingleses aproveitaram o bom momento e seguiram pressionando a Croácia, com diversos chutes, principalmente de Harry Kane, mas Livakovic fez grandes defesas e salvou os croatas do quarto gol.

    Após sobreviver aos ataques da Inglaterra, a Croácia começou a crescer na partida em busca do empate. Porém, em ataque pelo lado direito com Djed Spence e Bukayo Saka, os ingleses marcaram o quarto e definitivo gol com Marcus Rashford, que limpou a marcação de Josip Stanišić para fechar o placar em 4 a 2.

    🤑 Aposte em jogos de Portugal na Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Aric Becker / AFP)
    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Aric Becker / AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Copa do MundoMessi explica choro após marcar pela Argentina: 'Passei dias complicados'Há 4 minutos
    Holanda e Japão se enfrentaram pela Copa do Mundo (Foto: Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Copa do MundoEx-jogador da Holanda se desculpa após comentário xenófobo contra o JapãoHá 13 minutos
    Harry Kane marcou na segunda cobrança de pênalti na Copa do Mundo
    Copa do MundoTorcedores do Flamengo se revoltam com lance na Copa do Mundo: 'Não estão'Há 50 minutos
    Cristiano Ronaldo e sua irmã, Katia Aveiro
    Fora de CampoIrmã de Cristiano Ronaldo critica Portugal após empate na Copa: 'Magicamente'Há 1 hora
    Endrick e Danilo no treino da Seleção Brasileira
    Fora de CampoFala de Danilo, do Flamengo, sobre Endrick anima torcedores: 'Herói'Há 1 hora
    Ronaldo (reprodução instagram Ronaldo
    Copa do MundoRonaldo aponta melhor jogador da história: 'Hora do mundo aceitar'Há 2 horas

    Mais LANCE!

    Messi e Cristiano Ronaldo em simulação da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Gemini)
    Comparação entre Cristiano Ronaldo e Messi vem à tona na Copa: 'Não faz sentido'
    Cristiano Ronaldo vira meme nas redes sociais após empate com RD Congo na Copa
    Cristiano Ronaldo não conseguiu marcar contra RD Congo na Copa do Mundo
    Gol perdido por Cristiano Ronaldo na Copa agita internautas: 'Não vai'
    Wissa marcou para o RD Congo contra Portugal na Copa do Mundo
    Web vai à loucura com o gol de RD Congo contra Portugal: 'Merecem'
    Michel Kuka Mboladinga (Reprodução Instagram Federação RD Congo)
    Torcedor da RD Congo assiste aos jogos da seleção imóvel em homenagem a herói nacional: entenda
    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026
    Goleada da Argentina contra Argélia acaba com jejum sul-americano
    Erling Haaland marcou três gols na vitória do Manchester City por 4 a 0 sobre o Liverpool na Copa da Inglaterra (Foto: Darren Staples / AFP)
    'Ele é um louco': Haaland se rende ao show de Messi na Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez (Foto: MICHAEL BUHOLZER/AFP)
    Por que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez não são casados?
    Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    'Consequência': aponta PC Oliveira em lance que Messi poderia ter sido expulso
    cristiano ronaldo portugal
    Portugal na CazéTV: entenda a divisão dos direitos de transmissão na Copa
    CazéTV (Foto: Rpeorudção)
    Quem são os narradores da CazéTV na Copa do Mundo?
    Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (17)?
    Harry Kane comemora gol da Inglaterra sobre Senegal
    Quem é a esposa de Harry Kane? Craque ainda vive amor de infância