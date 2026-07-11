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IA faz previsão ousada para Argentina x Suíça e crava placar inusitado

Ferramenta prevê protagonismo de Messi na reta final da Copa

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
11/07/2026 07:15
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Messi pode assumir liderança na artilharia durante confronto decisivo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)
Messi pode assumir liderança na artilharia durante confronto decisivo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Argentina e Suíça se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo neste sábado (11), às 22h (de Brasília). Liderada por Lionel Messi, a seleção sul-americana entra como favorita diante dos suíços. Diante deste cenário, a redação do Lance! questionou ao ChatGPT a previsão para este duelo decisivo.

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    • A Argentina busca manter o bom momento vivido na competição e dar mais um passo rumo ao sonho do título mundial. Do outro lado, a Suíça tenta repetir atuações seguras para surpreender um dos principais candidatos ao troféu e alcançar uma classificação histórica.

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    Escudos de Argentina x Suíça e o logotipo do Lance ao centro para Palpites da Copa do Mundo (Arte: Lance/Imago)
    Escudos de Argentina x Suíça e o logotipo do Lance ao centro para Palpites da Copa do Mundo (Arte: Lance/Imago)

    Previsão da ferramenta para Argentina x Suíça

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    • Acredito em uma vitória da Argentina por 4 a 1. Apesar do favoritismo argentino, não espero um confronto fácil na primeira etapa. Vejo um primeiro tempo equilibrado, com os suíços fechando os espaços e dificultando as infiltrações da equipe de Lionel Scaloni. A Argentina deve controlar a posse de bola, mas precisará de paciência para transformar esse domínio em oportunidades claras. No segundo tempo, porém, a tendência é que a maior qualidade técnica da Argentina faça a diferença. Minha aposta é que o camisa 10 participe diretamente de dois gols, marcando um e distribuindo uma assistência.

    Além do favoritismo neste duelo, vejo a Argentina como uma das principais candidatas a chegar à final do mundial. Se mantiver o nível apresentado até aqui e Messi continuar sendo decisivo, acredito que a seleção argentina tem grandes chances de superar a Suíça, avançar à semifinal e disputar o título da Copa do Mundo de 2026.

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    Messi chega embalado na disputa pela artilharia

    Além da busca por mais uma classificação, Lionel Messi entra para o confronto entre Argentina x Suíça de olho na corrida pela artilharia da Copa do Mundo. O camisa 10 argentino vive grande fase, sendo decisivo tanto com gols quanto com assistências, e segue entre os principais goleadores da competição.

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    Caso balance as redes diante da seleção europeia, Messi pode assumir a artilharia do torneio, além de ampliar seus números históricos em Copas do Mundo e reforçar o protagonismo da campanha argentina.

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    Histórico de confrontos entre Argentina e Suíça

    Argentina e Suíça já se enfrentaram sete vezes na história, com ampla vantagem para os argentinos: são cinco vitórias sul-americanas, dois empates e nenhuma vitória suíça. No retrospecto, a seleção argentina marcou 16 gols, enquanto os europeus balançaram as redes apenas três vezes.

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    O encontro mais marcante entre as seleções aconteceu nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014. Após empate sem gols no tempo regulamentar, Ángel Di María marcou na prorrogação e garantiu a vitória da Argentina por 1 a 0, classificando a equipe para as quartas de final. Desde então, os confrontos entre argentinos e suíços têm sido raros, mas costumam ser equilibrados e decididos nos detalhes.

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