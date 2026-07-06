Com dois de Bellingham, Inglaterra vence México pela Copa do Mundo
Ingleses resistem à pressão dos mexicanos no final e avançam na competição
A Inglaterra venceu o México por 3 a 2 neste domingo (5), no Estádio Azteca, na Cidade do México, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Jude Bellingham, com dois gols, e Harry Kane marcaram para a equipe de Thomas Tuchel, enquanto Julián Quiñones e Raúl Jiménez descontaram para os donos da casa. Mesmo atuando com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, após a expulsão de Jarell Quansah, os ingleses resistiram à pressão mexicana e avançaram no Mundial.
➡️Quantos gols Harry Kane tem em Copas do Mundo?
Com o resultado, a Inglaterra irá encarar a Noruega, no sábado (11), às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), pelas quartas de final. Os noruegueses venceram a Seleção Brasileira por 2 a 1.
Primeiro tempo
A partida começou com o México fechando os espaços da Inglaterra, que ficou com a posse de bola em busca dos espaços, mas sem sucesso. Perto dos 20 minutos, foi a vez dos donos da casa terem a bola e, após cruzamento de Roberto Alvarado, Raúl Jiménez cabeceou para o gol, mas Jordan Pickford fez grande defesa. A resposta dos ingleses veio após a parada para a hidratação, em jogada individual de Anthony Gordon, mas a finalização parou em Raúl Rangel.
Na reta final do primeiro tempo, a Inglaterra aproveitou momento de espaço na defesa mexicana para disparar com Declan Rice, que passou para Bukayo Saka. O ponta cruzou para a área e encontrou Jude Bellingham, que infiltrou na área para abrir o placar. Na saída de bola, os ingleses rapidamente roubaram a bola e, em passe perfeito de Harry Kane, Bellingham apareceu mais uma vez para ampliar a vantagem.
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Porém, antes dos acréscimos, em cobrança de falta, Julián Quinones aproveitou sobra na área inglesa para bater de voleio e diminuir a desvantagem em 2 a 1. O México seguiu persistindo antes do intervalo e levou muito perigo em lances com Raúl Jimenez e César Montes, que pararam em Pickford e Bellingham, que salvaram a Inglaterra da pressão mexicana.
Segundo tempo
No retorno do intervalo, a Inglaterra voltou melhor e quase marcou o terceiro com Nico O'Reilly, em chute de fora da área, mas a bola acertou a trave. Poucos minutos depois, Jarell Quansah cometeu falta dura em Jesús Gallardo e recebeu cartão amarelo, mas, após revisão do VAR, o defensor foi expulso. Mesmo com um a menos, os ingleses foram ao ataque e, após Rangel derrubar Gordon na área, o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Harry Kane superou o goleiro e ampliou o placar para 3 a 1.
Mas se Harry Kane foi herói com o gol, se tornou vilão poucos minutos depois ao cometer pênalti em Brian Gutiérrez. Com Raúl Jimenez na bola, o centroavante deslocou Pickford e diminuiu o placar. Na reta final, o México pressionou, mas a Inglaterra conseguiu sobreviver a pressão mexicana para manter o 3 a 2 no placar e se classificar às quartas de final.
Visão do Lance!
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Após a expulsão de Jarrell Quansah, o México se animou e foi ao ataque. Porém, poucos minutos depois, Anthony Gordon sofreu pênalti de Raúl Rangel, cobrado com sucesso por Harry Kane.
Deu aula 🏅
Jude Bellingham foi o craque do jogo ao marcar duas vezes e decidir a vitória inglesa no Estadio Azteca.
✅ FICHA TÉCNICA
México 🆚 Inglaterra
Copa do Mundo 2026 – oitavas de final
📆 Data e horário: domingo, 5 de julho de 2026, às 21h (de Brasília).
📍 Local: Estadio Azteca, na Cidade do México (MEX).
🥅 Gols: Jude Bellingham (36'/1ºT, 0-1); Jude Bellingham (38'/1ºT, 0-2); Julián Quinones (42'/1ºT, 1-2); Harry Kane (15'/2ºT, 1-3); Raúl Jimenez (24'/2ºT, 2-3)
🟨 Cartões amarelos: Declan Rice, Harry Kane, Nico O'Reilly (ING); Jorge Sánchez (MÉX)
🟥 Cartões vermelhos: Jarell Quansah (ING)
México (Técnico: Javier Aguirre)
Raúl Rangel; Jorge Sanchez (Álvaro Fidalgo), César Montes (Edson Álvarez), Johan Vasquez, Jesús Gallardo; Luis Romo (Brian Gutiérrez), Erik Lira, Gilberto Mora (Santiago Giménez); Roberto Alvarado, Raúl Jimenez, Julián Quinones (Guillermo Martínez).
Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)
Jordan Pickford; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi e Nico O'Reilly (Djed Spence); Elliot Anderson (Dan Burn), Declan RIce, Jude Bellingham, Bukayo Saka (John Stones) e Anthony Gordon; Harry Kane (Morgan Rogers).
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