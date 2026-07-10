Noruega x Inglaterra: esperança de um, confiança de outro; quem leva?
Europeus se enfrentam no sábado por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo
MIAMI, FL (EUA) - Noruega e Inglaterra farão um dos jogos mais imprevisíveis das quartas de final da Copa do Mundo. Os ingleses têm leve favoritismo sobre os noruegueses, mas a imprensa dos dois países enxerga o confronto com os mesmos olhos: se por um lado a Inglaterra tem um elenco mais forte, por outro Haaland e Odegaard podem decidir o semifinalista.
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Não há clima de euforia em nenhum dos lados. Os ingleses chegam mais confiantes após a vitória por 3 a 2 sobre o México, mesmo com um jogador a menos durante quase todo o segundo tempo. Os noruegueses, por sua vez, estão esperançosos e usam a vitória por 2 a 1 sobre o Brasil como exemplo de que o país pode chegar entre os quatro melhores do Mundial.
— Jogar contra o Brasil foi uma experiência incrível para nós, noruegueses, e vencer o Brasil e depois enfrentar a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo nos Estados Unidos é algo muito especial — disse Haaland nessa quinta-feira (9).
O atacante, autor de sete gols neste Mundial, disse que a pressão está com os ingleses. O discurso é o mesmo que adotou antes das partidas da Noruega com a França, na primeira fase, e com o Brasil.
— Acho que existem alguns favoritos claros, e a Inglaterra é um deles.
Entre os ingleses, o temor por Haaland aumentou com a suspensão por dois jogos do zagueiro Jarell Quansah. E Reece James, que não atuou nas últimas três partidas por causa de uma lesão na coxa direita, deve ser apenas opção para o banco.
Mas os jogadores da Inglaterra estão embalados após a vitória emocionante sobre o México no Estádio Azteca.
— O ânimo está alto e ficou ainda maior depois daquele jogo. Quem ainda não tinha jogado entrou em ação, e os que já vinham jogando e criando grandes momentos fizeram de novo. Todos deram sua contribuição, e foi simplesmente uma noite incrível para nós, como equipe. Precisamos levar esse ânimo para o jogo contra a Noruega — considerou Bukayo Saka.
Noruega e Inglaterra fazem seus últimos treinos nesta sexta-feira (10) em Miami. As equipes brigam por uma vaga à semifinal da Copa do Mundo no sábado (11), a partir das 18h (de Brasília) no Hard Rock Stadium.
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