Noruega x Inglaterra decidem vaga na semifinal da Copa; veja prováveis escalações Em Miami, equipes definem quem irá enfrentar o vencedor de Argentina x Suíça

MIAMI, FL (EUA) - Noruega e Inglaterra jogam neste sábado (11), a partir das 18h (de Brasília) para decidir mais um semifinalista da Copa do Mundo. Com um elenco mais qualificado, os ingleses têm leve favoritismo sobre os noruegueses. Mas a seleção que despachou o Brasil aposta na grande fase de Erling Haaland para seguir surpreendendo no Mundial.

➡️Técnico da Noruega espera que Inglaterra tenha postura diferente do Brasil

Na sexta, véspera do confronto, os técnicos de Noruega e Inglaterra falaram o que esperam do jogo no Hard Rock Stadium. Stale Solbakken, que deverá ter todos os jogadores à disposição, quer que os noruegueses consigam impor o seu estilo.

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— O que eu gostaria de ver é uma seleção da Noruega que jogue de acordo com as suas forças, e que sejamos nós mesmos, como fomos durante todo o torneio — disse Solbakken em entrevista coletiva concedida no Hard Rock Stadium, em Miami, local da partida.

Horas mais tarde, foi a vez de Thomas Tuchel pedir coragem e identidade aos comandados. O treinador tem problemas para montar o time, já que Jarell Quansah está suspenso e Jordan Henderson, que passou por cirurgia no braço, deve ficar fora.

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— Esta é a parte mais emocionante do torneio, mas precisamos nos soltar. Temos de nos conectar à nossa identidade, jogar para frente e ser corajosos. Em uma quartas de final, os corajosos costumam ter a sorte ao seu lado. Não podemos sair de campo com arrependimentos. Precisamos ir para vencer.

Jude Bellingham e Harry Kane em treino na véspera de Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images via AFP)

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NORUEGA X INGLATERRA - Copa do Mundo - quartas de final

Quando: sábado, 11 de julho de 2026

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, em Miami Gardens (EUA)

Onde assistir: CazéTV (streaming)

Prováveis escalações

NORUEGA: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem e Wolfe; Odegaard, Berge e Berg; Sorloth, Haaland e Nusa.

(Téc. Stale Solbakken)

INGLATERRA: Pickford; Reece James, Konsa, Marc Guehi e Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice e Bellingham; Gordon, Saka e Harry Kane. (Téc. Thomas Tuchel)

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Arbitragem

Clement Turpin, auxiliado por Nicolas Danos e Benjamin Peges (trio francês)

Histórico de confrontos

Noruega e Inglaterra já se enfrentaram 12 vezes na história. O retrospecto é melhor para o ingleses, que venceram sete partidas, ante dois triunfos dos noruegueses. Houve ainda três empates.

Como chegam as equipes

As duas seleções chegam embaladas. De um lado, a Noruega alcança as quartas de final da Copa do Mundo pela primeira vez na história após superar o Brasil nas oitavas de final, por 2 a 1. Do outro, a Inglaterra tenta voltar a uma semifinal após superar o México em pleno Estádio Azteca por 3 a 2.

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Noruega x Inglaterra: Análise e odds (11/07)