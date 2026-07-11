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Noruega x Inglaterra decidem vaga na semifinal da Copa; veja prováveis escalações

Em Miami, equipes definem quem irá enfrentar o vencedor de Argentina x Suíça

PorMarcio DolzanEnviado Especial
11/07/2026 06:55
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Noruega, de Erling Haaland, treina para o jogo com a Inglarerra pela Copa do Mundo
Erling Haaland é a esperança de gols para a Noruega diante da Inglaterra nas quartas da Copa do Mundo (Foto: Patrícia de Mello Moreira/AFP)

MIAMI, FL (EUA) - Noruega e Inglaterra jogam neste sábado (11), a partir das 18h (de Brasília) para decidir mais um semifinalista da Copa do Mundo. Com um elenco mais qualificado, os ingleses têm leve favoritismo sobre os noruegueses. Mas a seleção que despachou o Brasil aposta na grande fase de Erling Haaland para seguir surpreendendo no Mundial.

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    Na sexta, véspera do confronto, os técnicos de Noruega e Inglaterra falaram o que esperam do jogo no Hard Rock Stadium. Stale Solbakken, que deverá ter todos os jogadores à disposição, quer que os noruegueses consigam impor o seu estilo.

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    — O que eu gostaria de ver é uma seleção da Noruega que jogue de acordo com as suas forças, e que sejamos nós mesmos, como fomos durante todo o torneio — disse Solbakken em entrevista coletiva concedida no Hard Rock Stadium, em Miami, local da partida. 

    Horas mais tarde, foi a vez de Thomas Tuchel pedir coragem e identidade aos comandados. O treinador tem problemas para montar o time, já que Jarell Quansah está suspenso e Jordan Henderson, que passou por cirurgia no braço, deve ficar fora.

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    • — Esta é a parte mais emocionante do torneio, mas precisamos nos soltar. Temos de nos conectar à nossa identidade, jogar para frente e ser corajosos. Em uma quartas de final, os corajosos costumam ter a sorte ao seu lado. Não podemos sair de campo com arrependimentos. Precisamos ir para vencer.

    Jude Bellingham e Harry Kane em treino na véspera de Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo
    Jude Bellingham e Harry Kane em treino na véspera de Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images via AFP)

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    NORUEGA X INGLATERRA - Copa do Mundo - quartas de final

    Quando: sábado, 11 de julho de 2026
    Horário: 18h (de Brasília)
    Local: Hard Rock Stadium, em Miami Gardens (EUA)
    Onde assistir: CazéTV (streaming) 

    Prováveis escalações

    NORUEGA: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem e Wolfe; Odegaard, Berge e Berg; Sorloth, Haaland e Nusa.
    (Téc. Stale Solbakken)

    INGLATERRA: Pickford; Reece James, Konsa, Marc Guehi e Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice e Bellingham; Gordon, Saka e Harry Kane. (Téc. Thomas Tuchel)

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    Arbitragem
    Clement Turpin, auxiliado por Nicolas Danos e Benjamin Peges (trio francês)

    Histórico de confrontos

    Noruega e Inglaterra já se enfrentaram 12 vezes na história. O retrospecto é melhor para o ingleses, que venceram sete partidas, ante dois triunfos dos noruegueses. Houve ainda três empates.

    Como chegam as equipes

    As duas seleções chegam embaladas. De um lado, a Noruega alcança as quartas de final da Copa do Mundo pela primeira vez na história após superar o Brasil nas oitavas de final, por 2 a 1. Do outro, a Inglaterra tenta voltar a uma semifinal após superar o México em pleno Estádio Azteca por 3 a 2.

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    Noruega x Inglaterra: Análise e odds (11/07)

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