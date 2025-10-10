O inglês Jude Bellingham concedeu uma entrevista e falou abertamente sobre a pressão das mídias sociais e a importância do apoio à saúde mental no esporte de elite. Embaixador da Laureus, o astro do Real Madrid e da seleção da Inglaterra defende o poder transformador do esporte e seu papel na construção de uma sociedade melhor.

— Sei que houve momentos em que me senti vulnerável, duvidei de mim mesmo e precisei de alguém para conversar. Por que devo deixar que as opiniões de pessoas que não me conhecem validem o que penso sobre mim? — desabafou Bellingham.

O meio-campista relembrou seu início, quando ainda atuava em Birmingham, em que costumava digitar seu nome nas redes sociais e consumir tudo que era escrito - comentários positivos e negativos. No entanto, parou para analisar a atitude e identificou que não permitiria a 'invasão' de pessoas desconhecidas na validação do quem realmente era.

— Eu acreditava que era um bom jogador antes de ler isso no Twitter, então qual era o sentido de ler o que os outros estavam dizendo? Claro, se eu me deparasse com comentários negativos, teria o efeito oposto. Então, novamente, me perguntei: por que estou colocando isso na minha própria saúde mental?

E completou: — Já existe negatividade e pressão suficientes nos esportes profissionais sem que eu precise me esforçar para procurá-las. Agora, quando leio comentários negativos, eles não me afetam, mas ainda prefiro não vê-los .

Importância da saúde mental

Para Bellingham, ainda há um estigma em torno de falar sobre saúde mental. Ele, inclusive, precisou de alguém para conversar em meio a diversos acontecimentos em sua vida e carreira, porém optou por manter a imagem de 'atleta machista' de não precisar de ninguém.

— A verdade é que eu preciso, assim como todo mundo. E você se sentirá muito melhor se falar sobre seus sentimentos e emoções — aconselha o jogador inglês.

— Como atletas, parece que temos o mundo aos nossos pés ou nas nossas mãos: podemos fazer o que quisermos, ganhar muito dinheiro e nunca sermos afetados por isso. Mas a realidade é que se conseguirmos mostrar a nossa vulnerabilidade, isso abre um diálogo mais amplo para pessoas que lutam no escuro . É dever de pessoas como eu, e de nós que ocupamos esses cargos, sermos modelos a seguir.

Apoio do Real Madrid

O Real Madrid é um dos principais clubes do mundo em termos de desenvolvimento, e um dos exemplos é o sistema de apoio destinado aos jogadores para tratamento da saúde mental. Segundo Bellingham, treinadores e membros da comissão técnica são abertos para um bate-papo quando algo não está bom para o atleta.

— No futuro, acho importante que o treinamento em saúde mental esteja presente no jogo. Nunca passei por uma crise mental profunda, mas já convivi com pessoas que passaram por isso, e é triste ver isso. Prefiro ser o tipo de companheiro de equipe com quem alguém pode conversar sobre seus problemas de saúde mental.

Além disso, o meio-campista exaltou a confiança como ponto principal na carreira dos atletas e afirmou que para manter a confiança elevada precisa entender que não será perfeito sempre em campo.

— O mais importante é a confiança: quando você a tem, sente que pode lidar com ela para sempre. Mas quando não a tem, pode se sentir mais do que deprimido, como se seus pés não estivessem funcionando, como se seu corpo não estivesse funcionando. Tenho certeza de que existem maneiras de tentar recuperar a confiança, mas você tem basicamente com o desempenho, então é quase um paradoxo. Tento sempre manter a minha confiança elevada, seja através da autoafirmação ou aceitando o fato de que não vou completar todos os passes, vencer todos os jogos ou marcar e ganhar todos as partidas. Quanto mais confortável eu estiver com isso, mais confortável estarei em saber que não sou perfeito.

Por que se tornou embaixador da Laureus?

— O futebol e o esporte em geral unem as pessoas de maneira natural. Elas têm vontade de conversa, rir e se dar bem com os outros. De repente, você percebe que fez um amigo e tem alguém com quem conversar quando algo não vai bem na sua vida. Esse é o poder do esporte, e é um dos motivos pelos quais eu queria me tornar embaixadora da Laureus. A Laureus entende o poder do esporte de transformar a saúde mental e física das pessoas e construir uma sociedade melhor. Eu quero fazer parte disso.

Bellingham, embaixador da Laureus (Foto: Laureus)

