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Bellingham exalta Kane após recorde na Copa: 'Melhor jogador da história'

Meia elogia companheiro após atacante se tornar o maior artilheiro inglês em Copas do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 20:55
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Com gols de Bellingham e Kane, a Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 pela Copa do Mundo
Com gols de Bellingham e Kane, a Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 pela Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Jude Bellingham foi um dos destaques da vitória da Inglaterra por 2 a 0 sobre o Panamá, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Além de marcar o primeiro gol da partida, o meia deu a assistência para Harry Kane balançar as redes e se tornar, com 11 gols, o maior artilheiro da seleção inglesa na história dos Mundiais. Após a classificação à segunda fase, o camisa 10 fez questão de enaltecer o capitão da equipe.

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    "Melhor da história"

    Na zona mista do estádio, Bellingham afirmou que considera Kane o maior jogador da história da Inglaterra. O meia destacou a importância do atacante para a seleção e afirmou que atuar ao lado do capitão é um privilégio.

    — É uma honra jogar com ele. Para mim, é o melhor jogador da história da Inglaterra.

    O jogador do Real Madrid também ressaltou o protagonismo exercido por Kane ao longo dos últimos anos. Para Bellingham, o camisa 9 é a principal referência da equipe e vive uma fase de alto nível técnico.

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    — Ele é quem mais tem assumido o protagonismo. Mais do que qualquer um, mais do que qualquer outro jogador da Inglaterra. E é por isso que é muito fácil jogar ao lado dele. Ele está em um nível simplesmente incrível no momento.

    Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia.
    Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: Paul ELLIS/AFP)

    Decisivo nos grandes jogos

    Bellingham ainda destacou a capacidade de Kane de decidir partidas independentemente da quantidade de vezes que participa do jogo. Segundo o meia, a confiança que o grupo deposita no atacante faz diferença durante as partidas.

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    — Você nunca duvida dele, independentemente de estar muito participativo no jogo ou não. Você sabe que ele vai fazer a diferença na partida, e ele fez isso novamente.

    Com a vitória sobre o Panamá, a Inglaterra encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo L e enfrentará a República Democrática do Congo na segunda fase da Copa do Mundo. Kane chega ao mata-mata na disputa da artilharia do torneio, enquanto Bellingham segue como uma das principais peças da equipe comandada por Thomas Tuchel.

    Jude Bellingham e Harry Kane comemora gol da Inglaterra na Copa do Mundo
    Jude Bellingham e Harry Kane comemora gol da Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / AFP)

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