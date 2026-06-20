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Ídolo da Alemanha, Neuer bate recorde histórico em Copas do Mundo

Goleiro se tornou o jogador da posição com mais jogos em Mundiais

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 17:11
Atualizado há 1 minutos
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Goleiro alemão Manuel Neuer sorri no aquecimento do jogo contra Curaçao, na Copa (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Goleiro alemão Manuel Neuer sorri no aquecimento do jogo contra Curaçao, na Copa (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty Images via AFP)

Campeão do mundo em 2014, no Maracanã, e destaque da posição naquela edição, Manuel Neuer bateu mais um recorde neste sábado, 20. Ao entrar em campo para enfrentar a Costa do Marfim, em Toronto, no Canadá, o ídolo da Alemanha se tornou o goleiro recordista de jogos em Copas do Mundo: 21, ultrapassando o francês Lloris.

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    Goleiro Neuer chega para a partida contra a Costa do Marfim, na Copa do Mundo (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP )
    Goleiro Neuer chega para a partida contra a Costa do Marfim, na Copa do Mundo (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP )

    Essa, aliás, a atual é a quinta Copa do Mundo desse que é considerado o melhor goleiro da história da Alemanha. A estreia de Neyer em Mundiais aconteceu em 2010, com seis jogos disputados e o terceiro lugar.

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    Após o auge na Copa no Brasil, com destaque para os 7 a 1 sobre a seleção dirigida por Luis Felipe Scolari, na semifinal, no Mineirão, e o título diante da Argentina, o goleiro e seus compatriotas passaram vergonha em 2018, com a eliminação na fase de grupos. Foi a primeira vez que o país caiu na fase inicial de um Mundial. Na história, foi a quinta vez que uma seleção campeã foi eliminada nessa fase da Copa seguinte, repetindo o que havia acontecido com a Itália (em 1950 e 2010), Brasil (1966) e França (2002).

    Há quatro anos, no Catar, nova eliminação na fase de abertura, mesmo com a vitória por 4 a 2 sobre a Costa Rica na última rodada (a seleção dependia de um tropeço do Japão contra a Espanha, o que não aconteceu). A seleção oriental bateu os campeões de 2010 por 2 a 1.

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    Dessa vez, a Alemanha estreou na Copa dos EUA, Canadá e México aplicando 7 a 1 sobre Curaçao. A goleada marcou o retorno de Neuer, após quase dois anos, em jogos oficiais, à seleção:

    - Eu estava ansioso por isso e contando os dias. Estava louco para jogar. Foi bom estar em campo com os garotos - disse, emocionado, o goleiro.

    Gráfico mostra feitos da carreira do goleiro alemão Neuer (Reprodução)
    Gráfico mostra feitos da carreira do goleiro alemão Neuer (Reprodução)<br><br>Revelado pelo Schalke 04, <strong>Neyer chegou em 2011 ao Bayern de Munique</strong>, onde tem lugar cativo entre os maiores da história. Afinal, acumulou títulos como duas Liga dos Campeões (2021/13 e 2019/2020), 2 Copas do Mundo de Clubes da Fifa (2013 e 2020), 13 títulos da Bundesliga, 6 da Copa da Alemanha e 7 Supercopas da Alemanha.

    Ídolo da Alemanha no top 10 das Copas

    Neuer, aos 40 anos, é o mais velho jogador alemão que já disputou um Mundial e, nesta edição, entrou para o top 10 dos atletas que mais vezes jogaram partidas no torneio. O líder é Lionel Messi, com 27. Dois compatriotas do goleiro alemão estão logo atrás do camisa 10 da Argentina: Lothar Matthaus (25) e Miroslav Klose (24).

    Gráfico mostra os recordistas de jogos nas Copas (Reprodução)
    Gráfico mostra os recordistas de jogos nas Copas (Reprodução)

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