Ídolo da Alemanha, Neuer bate recorde histórico em Copas do Mundo
Goleiro se tornou o jogador da posição com mais jogos em Mundiais
Campeão do mundo em 2014, no Maracanã, e destaque da posição naquela edição, Manuel Neuer bateu mais um recorde neste sábado, 20. Ao entrar em campo para enfrentar a Costa do Marfim, em Toronto, no Canadá, o ídolo da Alemanha se tornou o goleiro recordista de jogos em Copas do Mundo: 21, ultrapassando o francês Lloris.
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Essa, aliás, a atual é a quinta Copa do Mundo desse que é considerado o melhor goleiro da história da Alemanha. A estreia de Neyer em Mundiais aconteceu em 2010, com seis jogos disputados e o terceiro lugar.
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Após o auge na Copa no Brasil, com destaque para os 7 a 1 sobre a seleção dirigida por Luis Felipe Scolari, na semifinal, no Mineirão, e o título diante da Argentina, o goleiro e seus compatriotas passaram vergonha em 2018, com a eliminação na fase de grupos. Foi a primeira vez que o país caiu na fase inicial de um Mundial. Na história, foi a quinta vez que uma seleção campeã foi eliminada nessa fase da Copa seguinte, repetindo o que havia acontecido com a Itália (em 1950 e 2010), Brasil (1966) e França (2002).
Há quatro anos, no Catar, nova eliminação na fase de abertura, mesmo com a vitória por 4 a 2 sobre a Costa Rica na última rodada (a seleção dependia de um tropeço do Japão contra a Espanha, o que não aconteceu). A seleção oriental bateu os campeões de 2010 por 2 a 1.
Dessa vez, a Alemanha estreou na Copa dos EUA, Canadá e México aplicando 7 a 1 sobre Curaçao. A goleada marcou o retorno de Neuer, após quase dois anos, em jogos oficiais, à seleção:
- Eu estava ansioso por isso e contando os dias. Estava louco para jogar. Foi bom estar em campo com os garotos - disse, emocionado, o goleiro.
Ídolo da Alemanha no top 10 das Copas
Neuer, aos 40 anos, é o mais velho jogador alemão que já disputou um Mundial e, nesta edição, entrou para o top 10 dos atletas que mais vezes jogaram partidas no torneio. O líder é Lionel Messi, com 27. Dois compatriotas do goleiro alemão estão logo atrás do camisa 10 da Argentina: Lothar Matthaus (25) e Miroslav Klose (24).
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