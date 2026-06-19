Dê suas notas: Brasil derrota o Haiti, com gols de Matheus Cunha (2) e Vini Jr.
Gols saíram no primeiro tempo na Filadélfia
Depois da atuação apagada no empate com o Marrocos, na estreia, o Brasil se reabilitou na Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, a seleção dirigida por Carlo Ancelotti, diante do frágil Haiti, venceu por 3 a 0 e assumiu a liderança do Grupo C.
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Como foi a vitória do Brasil?
Aos 21 minutos, Bruno Guimarães fez ótima assistência para Raphinha, que, sozinho, na saída do goleiro, tocou para fora. Dois minutos depois, o Brasil, enfim, abriu o placar. Matheus Cunha roubou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que lançou Vini Jr. A estrela do Real Madrid driblou um marcador e chutou. O camisa 9 aproveitou o rebote para estufar as redes do Haiti.
A equipe de Carlo Ancelotti ampliou em nova jogada de Vini Jr, aos 35, após bola roubada por Paquetá. Matheus Cunha recebeu a bola na área e soltou um belo chute de esquerda, no ângulo, sem chances para Johny Placide. Lesionado, Raphinha saiu aos 40, para entrada de Rayan.
Depois de participar dos dois primeiros gols, faltava Vini Jr. deixar o dele. Aos 47, após lançamento primoroso de Paquetá, o camisa 7 ampliou.
A Seleção Brasileira tirou o pé do acelerador na volta do intervalo. Tanto que a primeira boa chance do segundo tempo foi do Haiti, aos 17. Após escanteio, Adé subiu mais que Marquinhos, Alisson fez ótima defesa, e Danilo tirou em cima da linha. Cinco minutos depois, Martinelli, que acabara de substituir Paquetá, acertou o travessão, mas o árbitro marcou impedimento.
Rayan, aos 30, deu ótimo passe para Douglas Santos chutar, livre, na saída do goleiro, para fora. Dois minutos depois, o ex-atacante do Vasco, que atua no Bournemouth, rolou para Endrick, que substituíra Cunha, ampliar, mas o gol foi anulado, por impedimento. Nos minutos finais, Alisson apareceu novamente bem com duas defesas.
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