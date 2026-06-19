logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Dê suas notas: Brasil derrota o Haiti, com gols de Matheus Cunha (2) e Vini Jr.

Gols saíram no primeiro tempo na Filadélfia

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 23:33
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Matheus Cunha ergue as mãos aos césu para comemorar o primeiro gol do Brasil contra o Haiti (Foto: Angela WEISS / AFP)
Matheus Cunha ergue as mãos aos césu para comemorar o primeiro gol do Brasil contra o Haiti (Foto: Angela WEISS / AFP)

Depois da atuação apagada no empate com o Marrocos, na estreia, o Brasil se reabilitou na Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, a seleção dirigida por Carlo Ancelotti, diante do frágil Haiti, venceu por 3 a 0 e assumiu a liderança do Grupo C.

continua após a publicidade
  • Matheus Cunha em ação em Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026

    Eric Faria manda recado a Matheus Cunha antes de Brasil x Haiti

    Fora de Campo
    Há 3 horas
  • Duckens Nazon, do Haiti, e Vini Jr, do Brasil

    De quanto o Brasil precisa vencer o Haiti para assumir a liderança do Grupo C?

    Seleção Brasileira
    Há 3 horas
  • Lance!

    Marrocos vence a Escócia pelo grupo do Brasil e encaminha vaga ao mata-mata da Copa

    Copa do Mundo
    Há 2 horas

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
    ➡️ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções
    ➡️Torcedores se revoltam com arbitragem em EUA x Austrália
    ➡️País do soccer: Estados Unidos perseguem sonho americano na Copa do Mundo
    ➡️Qual nova estrela vai brilhar na Copa do Mundo? Vote no seu favorito!

    Como foi a vitória do Brasil?

    Aos 21 minutos, Bruno Guimarães fez ótima assistência para Raphinha, que, sozinho, na saída do goleiro, tocou para fora. Dois minutos depois, o Brasil, enfim, abriu o placar. Matheus Cunha roubou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que lançou Vini Jr. A estrela do Real Madrid driblou um marcador e chutou. O camisa 9 aproveitou o rebote para estufar as redes do Haiti.

    A equipe de Carlo Ancelotti ampliou em nova jogada de Vini Jr, aos 35, após bola roubada por Paquetá. Matheus Cunha recebeu a bola na área e soltou um belo chute de esquerda, no ângulo, sem chances para Johny Placide. Lesionado, Raphinha saiu aos 40, para entrada de Rayan.

    continua após a publicidade

    Depois de participar dos dois primeiros gols, faltava Vini Jr. deixar o dele. Aos 47, após lançamento primoroso de Paquetá, o camisa 7 ampliou.

    A Seleção Brasileira tirou o pé do acelerador na volta do intervalo. Tanto que a primeira boa chance do segundo tempo foi do Haiti, aos 17. Após escanteio, Adé subiu mais que Marquinhos, Alisson fez ótima defesa, e Danilo tirou em cima da linha. Cinco minutos depois, Martinelli, que acabara de substituir Paquetá, acertou o travessão, mas o árbitro marcou impedimento.

    continua após a publicidade

    Rayan, aos 30, deu ótimo passe para Douglas Santos chutar, livre, na saída do goleiro, para fora. Dois minutos depois, o ex-atacante do Vasco, que atua no Bournemouth, rolou para Endrick, que substituíra Cunha, ampliar, mas o gol foi anulado, por impedimento. Nos minutos finais, Alisson apareceu novamente bem com duas defesas.

    + Aposte nos jogos da Copa do Mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Vini Jr. participou de dois gols e fez o terceiro do Brasil contra o Haiti (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Vini Jr. participou de dois gols e fez o terceiro do Brasil contra o Haiti (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Rayan foi entrevistado por Romário depois de Brasil x Haiti (Foto: Reprodução CazéTV)
    Seleção BrasileiraA Romário, Rayan revela nervosismo antes de estreia na Copa: 'Perna tremendo'Há 8 minutos
    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Copa do MundoBalanço Grupo C: Brasil garante liderença, mas tem Marrocos na colaHá 9 minutos
    Seleção BrasileiraAlisson exalta maturidade da Seleção Brasileira e destaca solidez defensiva contra o HaitiHá 15 minutos
    Endrick não entrou na partida de estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Copa do MundoCampanha com Endrick gera notificação da CBF à 99Há 15 minutos
    Neymar faz reclamações com a arbitragem de Brasil x Marrocos
    Seleção BrasileiraAncelotti garante que Neymar estará disponível para jogo com a EscóciaHá 21 minutos
    Copa do MundoCria da base do Vasco marca gol em Copa do Mundo na partida entre Turquia e ParaguaiHá 24 minutos

    Mais LANCE!

    Vini Jr revela temor por lesão de Raphinha: 'A mesma da última vez'
    Vini Jr. marcou o terceiro gol do Brasil sobre o Haiti (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
    Jornalista critica Brasil após vitória sobre o Haiti: 'Falhou'
    Casimiro falou após o jogo contra o Haiti na Copa do Mundo
    Casemiro avalia desempenho do Brasil contra Haiti e fala sobre ansiedade do time
    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Brasil x Haiti: veja os melhores momentos do jogo do grupo C da Copa do Mundo
    Ancelotti concede entrevista à CazéTV
    Vitória do Brasil muda humor de Ancelotti, que elogia desempenho contra o Haiti
    Qual é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?
    Danilo em Brasil x Marrocos (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
    Brasil e Marrocos: entenda os critérios de desempate da Copa do Mundo
    Endrick em Brasil x Haiti (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
    Endrick vira assunto após Brasil x Haiti: 'Ficou claro'
    Galvão Bueno no programa "Galvão e Amigos
    Galvão Bueno se irrita na reta final de Brasil x Haiti: 'Não era'
    Vini Jr supera Ronaldinho Gaúcho com gol e assistência na vitória do Brasil sobre o Haiti
    Denilson criticou jogador do Brasil contra o Haiti (Foto: Reprodução)
    Denílson critica jogador do Brasil contra o Haiti: 'Esperava mais'
    Matheus Cunha ergue as mãos aos césu para comemorar o primeiro gol do Brasil contra o Haiti (Foto: Angela WEISS / AFP)
    O que o Brasil precisa para garantir a liderança do Grupo C da Copa do Mundo
    Análise: Cunha transforma confiança de Ancelotti em gols na Copa