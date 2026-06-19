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Alemanha x Costa do Marfim: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As seleções do Grupo E se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 20:00
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Alemanha e Costa do Marfim se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Alemanha e Costa do Marfim se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Alemanha e Costa do Marfim se enfrentam neste sábado (20), às 17h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá, na segunda rodada do Grupo E na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv

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    Ficha do jogo

    escudo-da-selecao-alemanha-1
    GER
    Costa do Marfim escudo onde assistir
    CIV
    Copa do Mundo
    2ª rodada - Grupo E
    Data e Hora
    sábado, 20 de junho de 2026, às 17h (de Brasília)
    Local
    BMO Field, em Toronto, no Canadá
    Árbitro
    Juan Gabriel Benitez (PAR)
    Assistentes
    Eduarco Cardozo (PAR) e Milcíades Saldívar (PAR)
    Var
    Antonio Garcia (URU)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    Na partida de estreia, a Alemanha voltou a aplicar um placar de 7 a 1 em Copas do Mundo. A vítima da vez foi Curaçao, país estreante na competição. O placar deve ajudar a encerrar o mau desempenho da seleção nos dois últimos Mundiais, em que acumularam eliminações ainda na fase de grupos.

    ➡️Onde fica Curaçao, seleção que estreou contra a Alemanha na Copa do Mundo?

    Julian Nagelsmann, treinador da equipe, é o rosto da renovação alemã. Aos 38 anos, tornou-se o técnico mais jovem da história da seleção e assumiu a missão de modernizar o estilo de jogo da Mannschaft. A qualidade técnica de jovens promissores em ascensão e dos jogadores experientes e confiáveis pode levar a Alemanha longe mais uma vez.

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    A Costa do Marfim também estreou com vitória na Copa do Mundo, mas com um placar magro de 1 a 0 contra o Equador. Apesar de poucos gols, o jogo ficou marcado por quatro bolas nas traves, sendo três dos equatorianos.

    A equipe é treinada por Emerse Faé, que assumiu a seleção em meio ao caos durante a Copa Africana e terminou o torneio como herói nacional ao liderar a equipe em uma recuperação milagrosa. O equilíbrio entre talento e força física faz da Costa do Marfim uma equipe perigosa.

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    ➡️Torcedores da Costa do Marfim foram impedidos de viajar para a Copa do Mundo

    Tudo sobre Alemanha x Costa do Marfim (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Alemanha 🆚 Costa do Marfim
    Copa do Mundo 2026 – Grupo E

    📆 Data e horário: sábado, 20 de junho de 2026, às 17h (de Brasília).
    📍 Local: BMO Field, em Toronto, no Canadá.
    👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
    🟨 Árbitro: Juan Gabriel Benitez (PAR)
    🚩 Assistentes: Eduarco Cardozo (PAR) e Milcíades Saldívar (PAR)
    🖥️ VAR: Antonio Garcia (URU).

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴 Alemanha
    Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Pavlovic, Nmecha; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz.
    Técnico: Julian Nagelsmann.

    🟢 Costa do Marfim
    Y. Fofana; Doue, Singo, Agbadou, Konan; Diallo, Kessie, S. Fofana, Diomande; Bonny, Toure.
    Técnico: Emerse Faé.

    Alemanha e Costa do Marfim se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Alemanha e Costa do Marfim se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Alemanha x Costa do Marfim
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