Alemanha x Costa do Marfim: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo As seleções do Grupo E se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

Alemanha e Costa do Marfim se enfrentam neste sábado (20), às 17h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá, na segunda rodada do Grupo E na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv

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Ficha do jogo GER CIV Copa do Mundo 2ª rodada - Grupo E Data e Hora sábado, 20 de junho de 2026, às 17h (de Brasília) Local BMO Field, em Toronto, no Canadá Árbitro Juan Gabriel Benitez (PAR) Assistentes Eduarco Cardozo (PAR) e Milcíades Saldívar (PAR) Var Antonio Garcia (URU) Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

Na partida de estreia, a Alemanha voltou a aplicar um placar de 7 a 1 em Copas do Mundo. A vítima da vez foi Curaçao, país estreante na competição. O placar deve ajudar a encerrar o mau desempenho da seleção nos dois últimos Mundiais, em que acumularam eliminações ainda na fase de grupos.

➡️Onde fica Curaçao, seleção que estreou contra a Alemanha na Copa do Mundo?

Julian Nagelsmann, treinador da equipe, é o rosto da renovação alemã. Aos 38 anos, tornou-se o técnico mais jovem da história da seleção e assumiu a missão de modernizar o estilo de jogo da Mannschaft. A qualidade técnica de jovens promissores em ascensão e dos jogadores experientes e confiáveis pode levar a Alemanha longe mais uma vez.

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A Costa do Marfim também estreou com vitória na Copa do Mundo, mas com um placar magro de 1 a 0 contra o Equador. Apesar de poucos gols, o jogo ficou marcado por quatro bolas nas traves, sendo três dos equatorianos.

A equipe é treinada por Emerse Faé, que assumiu a seleção em meio ao caos durante a Copa Africana e terminou o torneio como herói nacional ao liderar a equipe em uma recuperação milagrosa. O equilíbrio entre talento e força física faz da Costa do Marfim uma equipe perigosa.

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➡️Torcedores da Costa do Marfim foram impedidos de viajar para a Copa do Mundo

Tudo sobre Alemanha x Costa do Marfim (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Alemanha 🆚 Costa do Marfim

Copa do Mundo 2026 – Grupo E

📆 Data e horário: sábado, 20 de junho de 2026, às 17h (de Brasília).

📍 Local: BMO Field, em Toronto, no Canadá.

👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).

🟨 Árbitro: Juan Gabriel Benitez (PAR)

🚩 Assistentes: Eduarco Cardozo (PAR) e Milcíades Saldívar (PAR)

🖥️ VAR: Antonio Garcia (URU).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Alemanha

Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Pavlovic, Nmecha; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz.

Técnico: Julian Nagelsmann.

🟢 Costa do Marfim

Y. Fofana; Doue, Singo, Agbadou, Konan; Diallo, Kessie, S. Fofana, Diomande; Bonny, Toure.

Técnico: Emerse Faé.

Alemanha e Costa do Marfim se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Alemanha x Costa do Marfim

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