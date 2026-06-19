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Alemanha encara o 'novato do ano' em duelo contra a Costa do Marfim na Copa

Destaque marfinense atua no Campeonato Alemão e terá reencontro com companheiros de time e rivais na liga nacional

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
19/06/2026 10:00
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elenco jogadores costa do marfim
Elenco da Costa do Marfim antes da partida contra o Equador, pela Copa do Mundo. (Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O duelo da Alemanha contra a Costa do Marfim neste sábado (20), pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo, coloca a seleção europeia diante de uma das principais promessas do futebol, mas que pode ser encarada como um "velho conhecido" dos comandados de Julian Nagelsmann. Yan Diomande é um dos dois nomes do elenco marfinense que atua no Campeonato Alemão, e irá reencontrar amigos e adversários no confronto pelo Mundial.

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    Diomaneé chegou à Copa com a moral elevada após ótima temporada pelo RB Leipzig, que joga a Bundesliga. O desempenho de 12 gols e oito assistências em 33 partidas, mesmo sendo volante, credenciou o marfinense a receber o prêmio "rookie of the season", ou "novato da temporada" na tradução para o português.

    O RB Leipzig terminou na terceira colocação da tabela e garantiu vaga na próxima Champions League. A boa temporada tem grande influência do meio-campista, que também se destacou ao longo do ano por sua capacidade de driblar os adversários e pela agilidade física e mental dentro de campo. Do lado alemão na partida da Copa, 19 dos 26 convocados por Nagelsmann atuam no Campeonato Alemão e acompanharam de perto Diomande.

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    Entre eles, o capitão Kimmich, volante do Bayern de Munique que atua como lateral direito na Alemanha, não economizou nos elogios ao jogador da Costa do Marfim e destacou o drible "excepcional" do adversário deste sábado.

    - Há um ano, quase ninguém o conhecia. Ele fez uma temporada excepcional, mesmo com o Leipzig tendo alguns problemas. Seu drible é excepcional, um pouco como o de Kingsley Coman no Bayern de Munique antigamente. Ele tem uma velocidade incrível. Mas há outros bons jogadores para os quais precisamos nos preparar - analisou o capitão alemão.

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    Os elogios de Kimmich e o prêmio recebido pela Bundesliga não foram à toa. Diomande completou 118 dribles na última temporada, o segundo melhor na estatística entre as cinco principais ligas europeias. O marfinense ficou na frente de nomes de peso do futebol global, como Vini Jr, que ocupa a terceira posição com 87 fintas bem-sucedidas. O meia do RB Leipzig perde apenas para o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, que lidera o ranking 133 dribles.

    Contra o Equador, na estreia da Costa do Marfim na Copa, Diomande foi eleito o melhor em campo pela Fifa e recebeu a segunda melhor nota da plataforma de análise de desempenho Sofascore, perdendo apenas para Diallo, autor do gol da vitória por 1 a 0. Nesta partida, foram seis tentivas de drible e quatro concluídos com sucesso.

    O forte desempenho do atacante acendeu o radar do mercado da bola. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado em transferências, Liverpool e Paris Saint-Germain disputam a contratação do garoto.

    O companheiro de seleção de Diomandé que atua no Campeonato Alemão é Bazoumana Touré, atacante que defende o Hoffenheim, também da primeira divisão. A expectativa é que a dupla seja, mais uma vez, titular contra os alemães neste sábado, assim como aconteceu contra o Equador. A bola rola para a partida às 17h (horário de Brasília) e será disputada em Toronto, no Canadá.

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    Diomande tenta drible contra adversário do Equador na Copa. (Foto: Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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