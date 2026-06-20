Ancelotti garante que Neymar estará disponível para jogo com a Escócia Jogador foi desfalque nos dois primeiros jogos

FILADÉLFIA, PA (EUA) - O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, afirmou em entrevista coletiva após a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, nesta sexta-feira (19), que o atacante Neymar estará à disposição para o jogo derradeiro da primeira fase, diante da Escócia, na próxima quarta-feira (24), em Miami.

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— Sim, Neymar vai treinar amanhã (sábado) individual, e depois na segunda-feira vai estar com a equipe, e vai estar preparado para o jogo contra a Escócia — afirmou Ancelotti.

O atacante voltou aos treinamentos com bola na última terça-feira, quase um mês após se lesionar em jogo do Santos com o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Ele não viajou à Filadélfia nesta sexta-feira para continuar a fase de retreinamento no hotel e no CT que a Seleção mantém como base nesta Copa do Mundo, em Morristown.

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O retorno de Neymar é um alento à Seleção Brasileira, principalmente após a lesão de Raphinha. O atacante foi substituído ainda no primeiro tempo da vitória do Brasil sobre o Haiti após sentir o músculo posterior da coxa esquerda.

Perguntado sobre a situação do atacante do Barcelona, Carlo Ancelotti disse que terá de esperar o resultado de exame que será feito no jogador.

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— O Rafinha devemos avaliá-lo amanhã. Agora não sabemos o que aconteceu.

Carlo Ancelotti anunciou que terá retorno de Neymar, mas pode perder Raphinha (Foto: Jewel Samad/AFP)

Outros trechos da entrevista de Ancelotti

ATUAÇÃO DE VINI JR

— Colocamos o Vinícius um pouco mais por dentro, deixando o jogo por fora do Douglas Santos, que fez muito bem. Vinícius é perigoso, não só no um contra um, mas também atacando a profundidade. É claro que atacando a profundidade no centro do campo é mais perigoso, mas fez um gol e deu uma assistência, então ele pode mudar de posição e os outros podem adaptar-se.

O QUE ACHOU DO DESEMPENHO DO BRASIL DIANTE DO HAITI

— Era o que eu esperava desse jogo, melhorar a qualidade do jogo, com menos erros, mais atividade na frente, atrás mais controle. Acho que também a nível defensivo foi um bom jogo. Obviamente temos que melhorar, mas temos melhorado e vamos melhorar no próximo jogo.

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