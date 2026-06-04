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Quando a bola rolar nos gramados de Estados Unidos, México e Canadá para a maior Copa do Mundo de todos os tempos, os hinos nacionais antes do apito inicial serão cantados por jogadores com histórias muito mais complexas do que as suas certidões de nascimento sugerem. O futebol tornou-se o espelho de um planeta em constante movimento. Um levantamento minucioso realizado pelo jornalista Jaime F. Macias revela um dado assustador e fascinante: 289 jogadores convocados para o Mundial de 2026 não nasceram nos países que escolheram defender.

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O número, que representa 23% do total de jogadores, um recorde histórico, joga luz sobre como as correntes migratórias do final do século XX e início do século XXI redefiniram as fronteiras do esporte moderno.

Globalização na Copa do Mundo de 2026 (Arte / NotebookLM e Gemini)

França é maior exportadora

A Europa se consolidou como verdadeiro epicentro de formação do futebol global, funcionando como uma fábrica de talentos transnacionais. No coração desse fenômeno está a França, que se destaca como a maior exportadora de jogadores para outros países, por meio de um processo que funciona quase como uma devolução histórica. Os complexos e centros de treinamento de excelência do futebol francês acabaram moldando a espinha dorsal de seleções africanas inteiras, como Argélia, Tunísia, Senegal e República Democrática do Congo.

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Esse fluxo, longe de ser casual, é o reflexo direto das cicatrizes e conexões do passado colonial francês. Décadas após os processos de independência na África, as linhas migratórias traçadas pela colonização criaram uma dispersão vibrante em solo europeu. Hoje, os filhos e netos dessas correntes de imigração usam a dupla nacionalidade não apenas como uma escolha de carreira, mas como um ato de reconexão de identidade.

Filho de Zidane defende a Argélia

O debate ganha contornos ainda mais emblemáticos quando cruza gerações de lendas do próprio esporte. Zinedine Zidane, nascido em Marselha e filho de imigrantes argelinos, tornou-se o maior símbolo de glória do futebol francês ao liderar o país no título mundial de 1998, personificando o ideal de uma França multicultural. No entanto, quase três décadas depois, essa complexa dinâmica de pertencimento e identidade escreve um novo capítulo na família: seu filho, o goleiro Luca Zidane, nascido em solo francês, optou por se naturalizar e defender a seleção da Argélia, a terra natal de seus avós. O movimento de Luca sintetiza o fechamento de um ciclo histórico e afetivo, em que o gramado se transforma no espaço definitivo para a afirmação e o resgate das próprias raízes ancestrais.

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Luca Zidane optou por resgatar as raízes familiares e defender a seleção da Argélia (Foto: Paul Ellis / AFP)

No entanto, essa multiculturalidade expõe fraturas profundas na sociedade. A relação entre a seleção e a identidade nacional francesa é um dos debates mais complexos e polarizados do país. Embora a equipe espelhe a imigração, amplos setores políticos e sociais recusam-se a vê-la como um símbolo unificador da nação. Se, para uma grande parcela da população, essa pluralidade é motivo de orgulho e o retrato de uma França moderna, há muitas pessoas que questionam a identidade dos atletas, alimentando discursos de que o time "não representa os franceses de verdade" ou a cultura tradicional do país.

Essa crise de pertencimento também reverbera nos jogadores, que frequentemente lidam com a dualidade de representar um Estado criticado por marginalizar comunidades de imigrantes. O clima de desconfiança política e as cobranças oscilam drasticamente: o time goza de apoio popular em momentos de glória e conquistas de títulos, mas enfrenta desaprovação imediata e questionamentos sobre seu patriotismo em períodos de instabilidade dentro de campo.

O impacto é tamanho que gera cenários cruzados: enquanto a potência francesa exporta centenas de atletas para o mundo, ela também assimila talentos de outras origens, como o ponta Michael Olise, nascido na Inglaterra. Paralelamente, o zagueiro Aymeric Laporte faz o caminho inverso, deixando sua certidão de nascimento francesa para trás para se consolidar como o pilar defensivo da Espanha.

Nascido na Inglaterra, Michael Olise optou por defender a seleção da França (Foto: Franck Fife / AFP)

Alemanha é celeiro para Turquia e Bósnia

Mais ao centro do continente, a Alemanha desempenha um papel de espelhamento demográfico igualmente robusto. O território alemão tornou-se o berço de uma geração que dita o ritmo de seleções estruturadas a partir de laços históricos e migratórios. O fluxo de famílias dos Bálcãs e da Turquia nas últimas décadas transformou os gramados germânicos na incubadora ideal para craques como Hakan Çalhanoğlu e o jovem talento Kenan Yildiz, que hoje comandam a Turquia, além de abastecer uma parte da delegação da Bósnia.

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Nascido na Alemanha, Kenan Yildiz é uma das maiores promessas da seleção da Turquia (Foto: Kevin C. Cox / Getty Images via AFP)

Curaçao tem apenas um atleta nativo

Paralelamente à dinâmica franco-africana, o caso de Curaçao eleva o conceito de seleção transnacional a um nível quase absoluto na Copa do Mundo de 2026. Em um cenário raríssimo no futebol de alto rendimento, o único jogador da atual seleção de Curaçao efetivamente nascido no país é o atacante Tahith Chong, natural da capital Willemstad. Todos os outros 25 atletas convocados para a disputa do torneio nasceram na Holanda e são descendentes de antilhanos, tendo sido formados integralmente nas categorias de base e na estrutura de clubes do futebol holandês. Essa configuração transforma a equipe caribenha no exemplo definitivo de uma seleção moldada pela difusão, em que os laços de ancestralidade e as conexões históricas com a Holanda superam completamente a barreira da origem geográfica tradicional.

Jogadores de Curaçao: elenco montado quase em sua totalidade com atletas nascidos e moldados no futebol holandês (Foto: Robin van Lonkhuijsen / AFP)

Brasil está entre as 8 exceções

Diante desse cenário de fronteiras fluidas, o isolamento geográfico tornou-se uma raridade absoluta no futebol de elite: das 48 seleções que disputam o torneio, apenas oito são formadas exclusivamente por atletas nascidos em seus próprios territórios, Brasil, África do Sul, República Tcheca, Suécia, Arábia Saudita, Áustria, Colômbia e Panamá. Nas outras 40 nações participantes, a pluralidade é a regra, com ao menos um jogador nascido no exterior.

O Brasil, embora mantenha sua delegação 100% nativa, exporta sua essência para outros países por meio de quatro atletas: além de Lucas Mendes (Catar), Matheus Nunes (Portugal) e Maurício (Paraguai), há o caso curioso de Edmilson Júnior, que também defende a seleção do Catar. Brasileiro por laços familiares, o atacante nasceu na Bélgica quando seu pai, o ex-jogador Edmílson (com passagens por Sport e Botafogo nos anos 80 e 90), atuava pelo Standard Liège.

Maurício, nascido em São Paulo, defenderá o Paraguai na Copa do Mundo (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

O recorde estabelecido na Copa do Mundo de 2026 não aconteceu por acaso. Ele é sustentado por três pilares estruturais:

Emenda Munir (Fifa): No passado, atuar poucos minutos por uma seleção principal em um jogo oficial selava o destino internacional de um atleta para sempre. A flexibilização das regras pela Fifa permitiu que jogadores com dupla nacionalidade mudassem de federação caso tivessem atuado em no máximo três partidas oficiais antes dos 21 anos. Isso abriu as portas para federações de segundo escalão resgatarem talentos que perderam espaço em potências como França, Inglaterra e Espanha.

Pertencimento vs. Oportunidade: O caso de Erling Haaland é emblemático. O centroavante mais valioso do planeta, avaliado em 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão), nasceu em Leeds, na Inglaterra, enquanto seu pai jogava na Premier League. A escolha pela Noruega foi puramente de identidade cultural. Por outro lado, dezenas de atletas nascidos em solo francês ou holandês compreendem que a concorrência brutal em seus países de origem fecharia as portas de uma Copa do Mundo. Defender a pátria de seus pais ou avós torna-se a simbiose perfeita entre orgulho ancestral e ambição profissional.

Microestados e Seleções "Franchise": O caso de Curaçao e Haiti chama a atenção. Quase a totalidade de seus elencos é composta por atletas nascidos e formados no sistema de ligas da Holanda e da França, respectivamente. São seleções que operam quase como franquias esportivas, conectando cidadãos globais sob uma mesma bandeira.

Ao reunir 48 nações e um recorde de 289 jogadores nascidos no exterior, a Copa do Mundo de 2026 enterra de vez o conceito de seleções geograficamente isoladas para celebrar a fluidez das identidades modernas. Longe de enfraquecer o sentimento patriótico, essa fusão cultural enriquece o torneio com atletas que carregam a bagagem tática de uma escola de futebol e, no peito, o coração de outra, provando no maior palco da Terra que a verdadeira pátria de um jogador é o gramado.

O lateral Matheus Nunes, nascido em São Gonçalo, no Rio, defenderá Portugal (Foto: CARLOS COSTA/AFP)

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