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Quem é Matheus Nunes, jogador brasileiro convocado pela seleção portuguesa?

Jogador nasceu em São Gonçalo, no Rio

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 08:30
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Matheus Nunes - Sporting
Matheus Nunes fez toda sua carreira na Europa (Foto: Reprodução / Instagram)

Esta edição da Copa do Mundo conta com três brasileiros que são naturalizados em outros países e irão atuar por outras seleções. Entre eles, Matheus Nunes, que defenderá a seleção portuguesa ao lado de ídolos como Cristiano Ronaldo.

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    • Nascido no Rio de Janeiro, Matheus Nunes defende o Manchester City e atua como volante. O jogador é luso-brasileiro, e por isso, pode defender Portugal. Inclusive, fez boa parte da sua carreira no país europeu.

    Nascido no Brasil, Matheus Nunes deu seus primeiros passos no futebol em uma escolinha do Flamengo, embora não tenha chegado às categorias de base do clube. Aos 13 anos, mudou-se para Portugal ao lado da mãe e das irmãs após receber uma oportunidade no Ericeirense. Anos depois, em 2018, foi contratado pelo Estoril.

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    Foi no clube português que iniciou sua trajetória no futebol profissional. Inicialmente, alternou entre a equipe Sub-23 e o elenco principal, até fazer sua estreia entre os profissionais em outubro de 2018, em um empate por 2 a 2 com o Varzim, pela Segunda Liga. O bom desempenho rapidamente abriu espaço para o meio-campista, que passou a ganhar sequência e chamar atenção no cenário português.

    A evolução despertou o interesse do Sporting, que acertou sua contratação em janeiro de 2019. Na época, o clube de Lisboa investiu cerca de 500 mil euros para adquirir seus direitos e firmou um contrato de longa duração com o jogador.

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    Após se destacar com a camisa do Sporting e se consolidar como um dos principais meio-campistas do futebol português, Matheus Nunes foi negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra, em 2022. A transferência envolveu valores na casa dos 45 milhões de euros, além de bônus por metas.

    O crescimento na Premier League durou pouco até render um novo salto na carreira. Em 2023, o volante foi contratado pelo Manchester City e passou a integrar o elenco comandado por Pep Guardiola, assinando contrato por cinco temporadas.

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    Passagens pela Seleção

    Antes de assumir seu posto na seleção portuguesa, Matheus Nunes também teve uma passagem pela Seleção Brasileira. No caso, em 2021, Matheus Nunes chegou a ser convocado por Tite para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Na ocasião, a lista foi montada em meio às restrições impostas por clubes da Premier League, que enfrentavam protocolos relacionados à Covid-19. O volante optou por não se apresentar, já que não possuía o esquema vacinal completo exigido pelas autoridades portuguesas.

    Pouco tempo depois, o meio-campista passou a integrar a seleção de Portugal. Sua primeira convocação aconteceu em setembro de 2021, quando foi chamado pelo técnico Fernando Santos, na época, para compromissos diante do Catar e de Luxemburgo. Matheus Nunes voltou a ser chamado em 2024 e agora segue para sua disputa na Copa do Mundo.

    Além do jogador, mais dois brasileiros irão atuar por outras seleções: Maurício (Paraguai) e Lucas Mendes (Catar).

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