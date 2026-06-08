Mais novo x mais velho, mais alto x mais baixo: as curiosidades da Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 não chama atenção apenas pelo futebol jogado dentro de campo. A competição também reúne uma coleção impressionante de extremos quando o assunto é idade e biotipo dos atletas: veteranos que desafiam o tempo e jovens que mal chegaram à maioridade convivendo no mesmo palco.

continua após a publicidade

Os mais velhos da Copa

A edição de 2026 pode entrar para a história com uma das maiores concentrações de jogadores acima dos 40 anos em Copas recentes. Alguns nomes históricos ainda devem estar em campo — e, se entrarem em campo na estreia, podem reescrever recordes.

Entre os mais velhos:

Craig Gordon – 43 anos (Escócia)

Cristiano Ronaldo – 41 anos (Portugal)

Luka Modrić – 40 anos (Croácia)

Guillermo Ochoa – 40 anos (México)

Edin Džeko – 40 anos (Bósnia e Herzegovina)

Manuel Neuer – 40 anos (Alemanha)

Fernando Muslera – 40 anos (Uruguai)

Vozinha – 40 anos (Cabo Verde)

Caso todos entrem em campo, alguns deles podem figurar entre os jogadores mais velhos da história das Copas. O recorde absoluto ainda pertence ao goleiro Essam El-Hadary, do Egito, recordista com 45 anos (2018).

continua após a publicidade

* Números caso os atletas atuem na estreia. Posição Jogador Idade na Copa Copa do Mundo 1 Essam El Hadary (Egito) 45 anos e 161 dias Rússia 2018 2 Craig Gordon* (Escócia) 43 anos e 164 dias EUA, Canadá e México 2026 3 Faryd Mondragón (Colômbia) 43 anos e 3 dias Brasil 2014 4 Roger Milla (Camarões) 42 anos e 39 dias EUA 1994 5 Cristiano Ronaldo*(Portugal) 41 anos e 132 dias EUA, Canadá e México 2026 6 Pat Jennings (Irlanda do Norte) 41 anos e 0 dia México 1986 7 Guillermo Ochoa*(México) 40 anos e 333 dias EUA, Canadá e México 2026 8 Peter Shilton (Inglaterra) 40 anos e 292 dias Itália 1990 9 Luka Modrić (Croácia) 40 anos e 281 dias EUA, Canadá e México 2026 10 Dino Zoff (Itália) 40 anos e 133 dias Espanha 1982

Guilhermo Ochoa vai para sua sexta Copa do Mundo com o México (Foto: Luiza Moraes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

➡️Exame mostra que Neymar avança na recuperação; tratamento segue na Seleção

Os mais jovens da Copa

O México vai ter em Gilberto Mora o jogador mais jovem da Copa do Mundo de 2026. Com apenas 17 anos, ele é o único atleta com menos de 18 anos na lista e já chama atenção não só pela idade, mas também pela experiência precoce: atua pelo Tijuana, clube do seu país natal, e já soma minutos pela seleção principal.

O Brasil também aparece bem representado entre os jovens, com dois jogadores no top 20.

Jogador País Idade Gilberto Mora México 17 anos e 240 dias Hugo Sochurek Tchéquia 18 anos e 4 dias Ibrahim Mbaye Senegal 18 anos e 138 dias Hamza Abdelkarim Egito 18 anos e 161 dias Bara Sapoko Ndiaye Senegal 18 anos e 162 dias Mladen Jurkas Bósnia e Herzegovina 18 anos e 247 dias Ayyoub Bouaddi Marrocos 18 anos e 252 dias Kerim Alajbegović Bósnia e Herzegovina 18 anos e 263 dias Rayan Elloumi Tunísia 18 anos e 267 dias Lucas Herrington Austrália 18 anos e 279 dias Behruzjon Karimov Uzbequistão 18 anos e 308 dias Lamine Yamal Espanha 18 anos e 333 dias Kendry Páez Equador 19 anos e 38 dias Tyler Fletcher Escócia 19 anos e 84 dias Luka Vušković Croácia 19 anos e 107 dias Pau Cubarsí Espanha 19 anos e 140 dias Yan Diomande Costa do Marfim 19 anos e 209 dias Rayan Brasil 19 anos e 312 dias Endrick Brasil 19 anos e 325 dias Celik Bósnia e Herzegovina 19 anos e 329 dias

➡️ Departamento Médico da Copa do Mundo: quem começa a competição como desfalque

Gilberto Mora em campo pelo México em amistoso de preparação para a Copa do Mundo (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP)

Os mais altos

O ponto mais extremo em termos de estatura na Copa do Mundo de 2026 pertence ao goleiro austríaco Florian Wiegele. Com 2,05 metros de altura, ele aparece como o verdadeiro "gigante" do torneio, chamando atenção principalmente pela presença física dentro da área.

continua após a publicidade

Logo atrás dele, um grupo de jogadores também ultrapassa a marca dos 2 metros, reforçando o impacto físico de alguns atletas no futebol moderno.

Florian Wiegele (Áustria) – 2,05 m Alvaro Montero (Colômbia) – 2,01 m Stjepan Radeljić (Bósnia e Herzegovina) – 2,01 m Dan Burn (Inglaterra) – 2,01 m

🔥 MELHOR PALPITE: Aposte na vitória da França @2.00 contra a Irlanda do Norte — somente para novas contas

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Wiegele defende o Victoria Pielsen (Foto: Reprodução)

Os mais baixos

No outro extremo, a Copa também tem jogadores de baixa estatura. A diferença entre o mais alto e o mais baixo da competição chega a 45 centímetros.

César Yanis (Panamá) – 1,60 m

Marcelo Flores (Canadá) – 1,64 m

Jeremy (Curaçao) – 1,64 m