Mais novo x mais velho, mais alto x mais baixo: as curiosidades da Copa do Mundo de 2026
Mundial de 2026 terá jogadores separados por 26 anos de idade e 45 cm de altura
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A Copa do Mundo de 2026 não chama atenção apenas pelo futebol jogado dentro de campo. A competição também reúne uma coleção impressionante de extremos quando o assunto é idade e biotipo dos atletas: veteranos que desafiam o tempo e jovens que mal chegaram à maioridade convivendo no mesmo palco.
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Os mais velhos da Copa
A edição de 2026 pode entrar para a história com uma das maiores concentrações de jogadores acima dos 40 anos em Copas recentes. Alguns nomes históricos ainda devem estar em campo — e, se entrarem em campo na estreia, podem reescrever recordes.
Entre os mais velhos:
- Craig Gordon – 43 anos (Escócia)
- Cristiano Ronaldo – 41 anos (Portugal)
- Luka Modrić – 40 anos (Croácia)
- Guillermo Ochoa – 40 anos (México)
- Edin Džeko – 40 anos (Bósnia e Herzegovina)
- Manuel Neuer – 40 anos (Alemanha)
- Fernando Muslera – 40 anos (Uruguai)
- Vozinha – 40 anos (Cabo Verde)
Caso todos entrem em campo, alguns deles podem figurar entre os jogadores mais velhos da história das Copas. O recorde absoluto ainda pertence ao goleiro Essam El-Hadary, do Egito, recordista com 45 anos (2018).
* Números caso os atletas atuem na estreia.
|Posição
|Jogador
|Idade na Copa
|Copa do Mundo
1
Essam El Hadary (Egito)
45 anos e 161 dias
Rússia 2018
2
Craig Gordon* (Escócia)
43 anos e 164 dias
EUA, Canadá e México 2026
3
Faryd Mondragón (Colômbia)
43 anos e 3 dias
Brasil 2014
4
Roger Milla (Camarões)
42 anos e 39 dias
EUA 1994
5
Cristiano Ronaldo*(Portugal)
41 anos e 132 dias
EUA, Canadá e México 2026
6
Pat Jennings (Irlanda do Norte)
41 anos e 0 dia
México 1986
7
Guillermo Ochoa*(México)
40 anos e 333 dias
EUA, Canadá e México 2026
8
Peter Shilton (Inglaterra)
40 anos e 292 dias
Itália 1990
9
Luka Modrić (Croácia)
40 anos e 281 dias
EUA, Canadá e México 2026
10
Dino Zoff (Itália)
40 anos e 133 dias
Espanha 1982
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Os mais jovens da Copa
O México vai ter em Gilberto Mora o jogador mais jovem da Copa do Mundo de 2026. Com apenas 17 anos, ele é o único atleta com menos de 18 anos na lista e já chama atenção não só pela idade, mas também pela experiência precoce: atua pelo Tijuana, clube do seu país natal, e já soma minutos pela seleção principal.
O Brasil também aparece bem representado entre os jovens, com dois jogadores no top 20.
|Jogador
|País
|Idade
Gilberto Mora
México
17 anos e 240 dias
Hugo Sochurek
Tchéquia
18 anos e 4 dias
Ibrahim Mbaye
Senegal
18 anos e 138 dias
Hamza Abdelkarim
Egito
18 anos e 161 dias
Bara Sapoko Ndiaye
Senegal
18 anos e 162 dias
Mladen Jurkas
Bósnia e Herzegovina
18 anos e 247 dias
Ayyoub Bouaddi
Marrocos
18 anos e 252 dias
Kerim Alajbegović
Bósnia e Herzegovina
18 anos e 263 dias
Rayan Elloumi
Tunísia
18 anos e 267 dias
Lucas Herrington
Austrália
18 anos e 279 dias
Behruzjon Karimov
Uzbequistão
18 anos e 308 dias
Lamine Yamal
Espanha
18 anos e 333 dias
Kendry Páez
Equador
19 anos e 38 dias
Tyler Fletcher
Escócia
19 anos e 84 dias
Luka Vušković
Croácia
19 anos e 107 dias
Pau Cubarsí
Espanha
19 anos e 140 dias
Yan Diomande
Costa do Marfim
19 anos e 209 dias
Rayan
Brasil
19 anos e 312 dias
Endrick
Brasil
19 anos e 325 dias
Celik
Bósnia e Herzegovina
19 anos e 329 dias
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Os mais altos
O ponto mais extremo em termos de estatura na Copa do Mundo de 2026 pertence ao goleiro austríaco Florian Wiegele. Com 2,05 metros de altura, ele aparece como o verdadeiro "gigante" do torneio, chamando atenção principalmente pela presença física dentro da área.
Logo atrás dele, um grupo de jogadores também ultrapassa a marca dos 2 metros, reforçando o impacto físico de alguns atletas no futebol moderno.
- Florian Wiegele (Áustria) – 2,05 m
- Alvaro Montero (Colômbia) – 2,01 m
- Stjepan Radeljić (Bósnia e Herzegovina) – 2,01 m
- Dan Burn (Inglaterra) – 2,01 m
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Os mais baixos
No outro extremo, a Copa também tem jogadores de baixa estatura. A diferença entre o mais alto e o mais baixo da competição chega a 45 centímetros.
- César Yanis (Panamá) – 1,60 m
- Marcelo Flores (Canadá) – 1,64 m
- Jeremy (Curaçao) – 1,64 m
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