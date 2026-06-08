menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Mais novo x mais velho, mais alto x mais baixo: as curiosidades da Copa do Mundo de 2026

Mundial de 2026 terá jogadores separados por 26 anos de idade e 45 cm de altura

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/06/2026
19:13
Favorite o Lance! no Google
Cristiano Ronaldo marcou dois gols no duelo entre Portugal e Hungria nas Eliminatórias (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
imagem cameraCristiano Ronaldo marcou dois gols no duelo entre Portugal e Hungria nas Eliminatórias (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Copa do Mundo de 2026 não chama atenção apenas pelo futebol jogado dentro de campo. A competição também reúne uma coleção impressionante de extremos quando o assunto é idade e biotipo dos atletas: veteranos que desafiam o tempo e jovens que mal chegaram à maioridade convivendo no mesmo palco.

continua após a publicidade

Relacionadas

Os mais velhos da Copa

A edição de 2026 pode entrar para a história com uma das maiores concentrações de jogadores acima dos 40 anos em Copas recentes. Alguns nomes históricos ainda devem estar em campo — e, se entrarem em campo na estreia, podem reescrever recordes.

Entre os mais velhos:

  • Craig Gordon – 43 anos (Escócia)
  • Cristiano Ronaldo – 41 anos (Portugal)
  • Luka Modrić – 40 anos (Croácia)
  • Guillermo Ochoa – 40 anos (México)
  • Edin Džeko – 40 anos (Bósnia e Herzegovina)
  • Manuel Neuer – 40 anos (Alemanha)
  • Fernando Muslera – 40 anos (Uruguai)
  • Vozinha – 40 anos (Cabo Verde)

Caso todos entrem em campo, alguns deles podem figurar entre os jogadores mais velhos da história das Copas. O recorde absoluto ainda pertence ao goleiro Essam El-Hadary, do Egito, recordista com 45 anos (2018).

continua após a publicidade

* Números caso os atletas atuem na estreia.

PosiçãoJogadorIdade na CopaCopa do Mundo

1

Essam El Hadary (Egito)

45 anos e 161 dias

Rússia 2018

2

Craig Gordon* (Escócia)

43 anos e 164 dias

EUA, Canadá e México 2026

3

Faryd Mondragón (Colômbia)

43 anos e 3 dias

Brasil 2014

4

Roger Milla (Camarões)

42 anos e 39 dias

EUA 1994

5

Cristiano Ronaldo*(Portugal)

41 anos e 132 dias

EUA, Canadá e México 2026

6

Pat Jennings (Irlanda do Norte)

41 anos e 0 dia

México 1986

7

Guillermo Ochoa*(México)

40 anos e 333 dias

EUA, Canadá e México 2026

8

Peter Shilton (Inglaterra)

40 anos e 292 dias

Itália 1990

9

Luka Modrić (Croácia)

40 anos e 281 dias

EUA, Canadá e México 2026

10

Dino Zoff (Itália)

40 anos e 133 dias

Espanha 1982

Guilhermo Ochoa vai para sua sexta Copa do Mundo com o México (Foto: Luiza Moraes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Guilhermo Ochoa vai para sua sexta Copa do Mundo com o México (Foto: Luiza Moraes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

➡️Exame mostra que Neymar avança na recuperação; tratamento segue na Seleção

Os mais jovens da Copa

O México vai ter em Gilberto Mora o jogador mais jovem da Copa do Mundo de 2026. Com apenas 17 anos, ele é o único atleta com menos de 18 anos na lista e já chama atenção não só pela idade, mas também pela experiência precoce: atua pelo Tijuana, clube do seu país natal, e já soma minutos pela seleção principal.

O Brasil também aparece bem representado entre os jovens, com dois jogadores no top 20.

JogadorPaísIdade

Gilberto Mora

México

17 anos e 240 dias

Hugo Sochurek

Tchéquia

18 anos e 4 dias

Ibrahim Mbaye

Senegal

18 anos e 138 dias

Hamza Abdelkarim

Egito

18 anos e 161 dias

Bara Sapoko Ndiaye

Senegal

18 anos e 162 dias

Mladen Jurkas

Bósnia e Herzegovina

18 anos e 247 dias

Ayyoub Bouaddi

Marrocos

18 anos e 252 dias

Kerim Alajbegović

Bósnia e Herzegovina

18 anos e 263 dias

Rayan Elloumi

Tunísia

18 anos e 267 dias

Lucas Herrington

Austrália

18 anos e 279 dias

Behruzjon Karimov

Uzbequistão

18 anos e 308 dias

Lamine Yamal

Espanha

18 anos e 333 dias

Kendry Páez

Equador

19 anos e 38 dias

Tyler Fletcher

Escócia

19 anos e 84 dias

Luka Vušković

Croácia

19 anos e 107 dias

Pau Cubarsí

Espanha

19 anos e 140 dias

Yan Diomande

Costa do Marfim

19 anos e 209 dias

Rayan

Brasil

19 anos e 312 dias

Endrick

Brasil

19 anos e 325 dias

Celik

Bósnia e Herzegovina

19 anos e 329 dias

➡️ Departamento Médico da Copa do Mundo: quem começa a competição como desfalque

Gilberto Mora em campo pelo México em amistoso de preparação para a Copa do Mundo (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP)
Gilberto Mora em campo pelo México em amistoso de preparação para a Copa do Mundo (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP)

Os mais altos

O ponto mais extremo em termos de estatura na Copa do Mundo de 2026 pertence ao goleiro austríaco Florian Wiegele. Com 2,05 metros de altura, ele aparece como o verdadeiro "gigante" do torneio, chamando atenção principalmente pela presença física dentro da área.

continua após a publicidade

Logo atrás dele, um grupo de jogadores também ultrapassa a marca dos 2 metros, reforçando o impacto físico de alguns atletas no futebol moderno.

  1. Florian Wiegele (Áustria) – 2,05 m
  2. Alvaro Montero (Colômbia) – 2,01 m
  3. Stjepan Radeljić (Bósnia e Herzegovina) – 2,01 m
  4. Dan Burn (Inglaterra) – 2,01 m

🔥 MELHOR PALPITE: Aposte na vitória da França @2.00 contra a Irlanda do Norte — somente para novas contas
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Wiegele defende o Victoria Pielsen (Foto: Reprodução)
Wiegele defende o Victoria Pielsen (Foto: Reprodução)

Os mais baixos

No outro extremo, a Copa também tem jogadores de baixa estatura. A diferença entre o mais alto e o mais baixo da competição chega a 45 centímetros.

  • César Yanis (Panamá) – 1,60 m
  • Marcelo Flores (Canadá) – 1,64 m
  • Jeremy (Curaçao) – 1,64 m
César Yanis em campo pela seleção do Panamá (Foto: Reprodução)
César Yanis em campo pela seleção do Panamá (Foto: Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias