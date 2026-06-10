Vasco lidera ranking de gols em Copas do Mundo entre clubes brasileiros Cruz-Maltino soma 29 gols e aparece à frente de Botafogo e Flamengo

Um levantamento que considera gols marcados por jogadores de clubes brasileiros em Copas do Mundo entre 1930 e 2022 aponta o Vasco como líder do ranking, com 29 gols marcados por atletas que atuavam pelo clube no momento das respectivas convocações. Na sequência aparecem o Botafogo, com 28 gols, e o Flamengo, com 21. O estudo contabiliza apenas gols anotados em partidas de Copa do Mundo.

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Ranking de clubes brasileiros com gols em Copas do Mundo

Vasco da Gama: 29

Botafogo: 28

Flamengo: 21

Corinthians: 13

Fluminense: 12

Palmeiras: 10

São Paulo: 10

Cruzeiro: 5

Atlético-MG: 3

Portuguesa: 3

Bangu: 2

Internacional: 2

São Cristóvão: 1

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Vavá com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

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Os protagonistas do Vasco em Copas do Mundo

O principal destaque do Vasco é o ex-atacante Ademir de Menezes, autor de 9 gols na Copa do Mundo de 1950, torneio em que também foi artilheiro da competição.

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Outros nomes históricos que contribuíram para a marca cruz-maltina incluem:

Leônidas da Silva – 1 gol (1934) Ademir de Menezes – 9 gols (1950) Chico – 4 gols (1950) Alfredo II – 1 gol (1950) Maneca – 1 gol (1950) Pinga – 2 gols (1954) Vavá – 5 gols (1958) Dirceu – 3 gols (1978) Roberto Dinamite – 3 gols (1978)

Ademir marcou mais de 300 gols pelo Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

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Campanhas com contribuição vascaína

1934: Leônidas da Silva

1950: Ademir (9), Chico (4), Maneca (1), Alfredo II (1)

1954: Pinga (2)

1958: Vavá (5)

1978: Dirceu (3), Roberto Dinamite (3)

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