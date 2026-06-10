Vasco lidera ranking de gols em Copas do Mundo entre clubes brasileiros
Cruz-Maltino soma 29 gols e aparece à frente de Botafogo e Flamengo
Um levantamento que considera gols marcados por jogadores de clubes brasileiros em Copas do Mundo entre 1930 e 2022 aponta o Vasco como líder do ranking, com 29 gols marcados por atletas que atuavam pelo clube no momento das respectivas convocações. Na sequência aparecem o Botafogo, com 28 gols, e o Flamengo, com 21. O estudo contabiliza apenas gols anotados em partidas de Copa do Mundo.
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Ranking de clubes brasileiros com gols em Copas do Mundo
- Vasco da Gama: 29
- Botafogo: 28
- Flamengo: 21
- Corinthians: 13
- Fluminense: 12
- Palmeiras: 10
- São Paulo: 10
- Cruzeiro: 5
- Atlético-MG: 3
- Portuguesa: 3
- Bangu: 2
- Internacional: 2
- São Cristóvão: 1
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Os protagonistas do Vasco em Copas do Mundo
O principal destaque do Vasco é o ex-atacante Ademir de Menezes, autor de 9 gols na Copa do Mundo de 1950, torneio em que também foi artilheiro da competição.
Outros nomes históricos que contribuíram para a marca cruz-maltina incluem:
- Leônidas da Silva – 1 gol (1934)
- Ademir de Menezes – 9 gols (1950)
- Chico – 4 gols (1950)
- Alfredo II – 1 gol (1950)
- Maneca – 1 gol (1950)
- Pinga – 2 gols (1954)
- Vavá – 5 gols (1958)
- Dirceu – 3 gols (1978)
- Roberto Dinamite – 3 gols (1978)
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Campanhas com contribuição vascaína
- 1934: Leônidas da Silva
- 1950: Ademir (9), Chico (4), Maneca (1), Alfredo II (1)
- 1954: Pinga (2)
- 1958: Vavá (5)
- 1978: Dirceu (3), Roberto Dinamite (3)
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