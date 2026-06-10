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Vasco lidera ranking de gols em Copas do Mundo entre clubes brasileiros

Cruz-Maltino soma 29 gols e aparece à frente de Botafogo e Flamengo

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 10:00
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Maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite, marcou três gols na Copa do Mundo de 1978 (Foto: Reprodução)
Maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite, marcou três gols na Copa do Mundo de 1978 (Foto: Reprodução)

Um levantamento que considera gols marcados por jogadores de clubes brasileiros em Copas do Mundo entre 1930 e 2022 aponta o Vasco como líder do ranking, com 29 gols marcados por atletas que atuavam pelo clube no momento das respectivas convocações. Na sequência aparecem o Botafogo, com 28 gols, e o Flamengo, com 21. O estudo contabiliza apenas gols anotados em partidas de Copa do Mundo.

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    Ranking de clubes brasileiros com gols em Copas do Mundo

    • Vasco da Gama: 29
    • Botafogo: 28
    • Flamengo: 21
    • Corinthians: 13
    • Fluminense: 12
    • Palmeiras: 10
    • São Paulo: 10
    • Cruzeiro: 5
    • Atlético-MG: 3
    • Portuguesa: 3
    • Bangu: 2
    • Internacional: 2
    • São Cristóvão: 1

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    Vavá com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
    Vavá com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

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    Os protagonistas do Vasco em Copas do Mundo

    O principal destaque do Vasco é o ex-atacante Ademir de Menezes, autor de 9 gols na Copa do Mundo de 1950, torneio em que também foi artilheiro da competição.

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    Outros nomes históricos que contribuíram para a marca cruz-maltina incluem:

    1. Leônidas da Silva – 1 gol (1934)
    2. Ademir de Menezes – 9 gols (1950)
    3. Chico – 4 gols (1950)
    4. Alfredo II – 1 gol (1950)
    5. Maneca – 1 gol (1950)
    6. Pinga – 2 gols (1954)
    7. Vavá – 5 gols (1958)
    8. Dirceu – 3 gols (1978)
    9. Roberto Dinamite – 3 gols (1978)
    Ademir marcou mais de 300 gols pelo Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)
    Ademir marcou mais de 300 gols pelo Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

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    Campanhas com contribuição vascaína

    • 1934: Leônidas da Silva
    • 1950: Ademir (9), Chico (4), Maneca (1), Alfredo II (1)
    • 1954: Pinga (2)
    • 1958: Vavá (5)
    • 1978: Dirceu (3), Roberto Dinamite (3)

    Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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