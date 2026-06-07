Poder fora de campo: veja qual esposa dos craques da Copa mais fatura na internet

A Copa do Mundo 2026 tem uma longa listas de craques que estarão em campo ao longo dos próximos dois meses, alguns em suas últimas participações, como Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo, e outros estreando na competição, a exemplo de Léo Pereira. Mas não são apenas os jogadores alvos de holofotes publicitários e comerciais, suas parceiras também são consideradas referências para marcas e seguidores nas redes sociais. Um levantamento feito pela Vantix Magazine mostra quem são as influenciadores e empresárias que mais faturam com publicidade e quanto elas cobram para divulgar em suas páginas.

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A lista leva em consideração o número de seguidores que as influenciadoras têm na plataforma do Instagram e qual o valor que é cobrado por elas para um post patrocinado. Estão na lista nomes como Georgina Rodríguez e Antonela Roccuzzo, esposas de Cristiano Ronaldo e Messi, respectivamente, além das brasileiras Bruna Biancardi, Karoline Lima e Duda Fournier. Argentina e Brasil são os países com o maior número de influencers em destaque.

A revista explica que o método usado para chegar nos números é baseado nos dados presentes na plataforma Lessie AI, um site que usa inteligência artificial para monitorar e calcular os valores cobrados por influenciadores para divulgar marcas em plataformas digitais. A métrica consiste em pegar o valor médio exato entre o preço mínimo e o preço máximo que o site indica. Ou seja, uma influencer que cobra entre US$ 600 mil e US$ 800 mil por publicação, terá um valor médio de US$ 700 mil, exatamente a metade da soma. Confira abaixo o ranking das dez maiores.

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Esposas de jogadores da Copa que mais faturam na internet

1. Georgina Rodríguez – parceira de Cristiano Ronaldo

Valor por publicidade: R$ 3,7 milhões

R$ 3,7 milhões Seguidores: 72 milhões

72 milhões Taxa de engajamento: 1,25%

Parceira com Cristiano Ronaldo desde 2016, Georgina Rodríguez é conhecida por sua influência na moda de luxo e por parceria com marcas exclusivas, como Chopard, de relógios e colares de pedras preciosas, e Switzerland, marca de perfumes Suíça. A influencer, que tem nacionalidade argentina e espanhola, também é dona de marcas do mercado de moda e decorações, a Bellhatria e a Mimoa. A empresária também estrela sua própria série da Netflix, chamada "Eu, Georgina", que já tem três temporadas lançadas.

2. Antonela Roccuzzo – parceira de Lionel Messi

Valor por publicidade: R$ 2,0 milhões

R$ 2,0 milhões Seguidores: 39,3 milhões

39,3 milhões Taxa de engajamento: 2,03%

Antonela é conhecida pela longa história com Lionel Messi, já que o casal está junto antes mesmo da fama global do jogador argentino. Juntos, o casal tem três filhos, Thiago, Mateo e Ciro. Nas redes sociais, a influenciadora se tornou um canhão de publicidade pelo alcance que conquistou em paralelo à carreira do marido e faz publicidades para marcas como Louis Vuitton e Tiffany & Co., além da Adidas, marca esportiva que também patrocina o camisa 10 da Argentina.

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3. Ester Expósito – parceira de Kylian Mbappé

Valor por publicidade: R$ 1,2 milhão

R$ 1,2 milhão Seguidores: 24,1 milhões

24,1 milhões Taxa de engajamento: 2,31%

A primeira atriz da lista é Ester Expósito, atriz espanhola que ficou famosa por atuar na série da Netflix Elite. A influenciadora não tem um relacionamento de longo prazo com o Mbappé e, até hoje, os dois não estão assumidos como casal. Mas o affair os dois já foi amplamente comentado nas redes sociais, o que a tornou alvo da pesquisa. A artista faz mais publicações relacionadas à sua carreira, mas é comum encontrar posts em collabs com marcas de moda e estilistas.

4. Tini Stoessel – parceira de Rodrigo De Paul

Valor por publicidade: R$ 1,1 milhão

R$ 1,1 milhão Seguidores: 21,5 milhões

21,5 milhões Taxa de engajamento: 3,75%

Entre idas e vindas com o meia Rodrigo De Paul, campeão do mundo com a Argentina em 2022, a atriz de 29 anos está noiva do jogador. Tini explodiu com a atuação na série adolescente Violetta, da Disney, e hoje faz tours se apresentando como cantora, além da atuação nas redes sociais.

5. Bruna Biancardi – parceira de Neymar

Valor por publicidade: R$ 775 mil

R$ 775 mil Seguidores: 15,1 milhões

15,1 milhões Taxa de engajamento: 1,86%

A esposa do camisa 10 da Seleção Brasileira é a primeira do país a aparecer na lista. Apesar da fama ser mais concentrada no Brasil, Bruna consegue amplo alcance no mercado e ocupa a quinta posição no ranking. Isso mostra a força que o público brasileiro tem para as marcas e também abre portas para que outras parcerias estrangeiras cheguem em influenciadoras do alcance de Biancardi. Empresas como a Louis Vuitton e a Charth, ambas do setor da moda, fazem publicidade junto à influencer. A casa de apostas Blaze, que patrocina Neymar, também em um post fixado na página da blogueira.

6. Karoline Lima – parceira de Leonardo Pereira

Valor por publicidade: R$ 295 mil

R$ 295 mil Seguidores: 5,7 milhões

5,7 milhões Taxa de engajamento: 3,32%

Karoline Lima já conhecida no meio do futebol há algum tempo. Antes de ser parceira do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, a influenciadora foi casada e tem uma filha com o também zagueiro Éder Militão, do Real Madrid. A brasileira, assim como Bruna Biancardi, tem uma grande representatividade para o mercado brasileiro. Marcas do universo fitness e estilistas brasileiros são constantemente mostrados por ela nas redes sociais.

7. Valentina Cervantes – parceira de Enzo Fernández

Valor por publicidade: R$ 171 mil

R$ 171 mil Seguidores: 3,2 milhões

3,2 milhões Taxa de engajamento: 6,24%

Valentina é mais uma argentina da lista e é parceira do meia Enzo Fernández, com quem teve dois filhos. Nas redes, a influenciadora compartilha o dia a dia e, recentemente, integrou uma das edições do Masterchef Argentina. Ela tem posts patrocinados de marca de beleza, como a L'Oreal e La Roche-Posay, além de outras que conversam com o setor infantil, como a Huggies, de fraldas, e até a Danone.

8. Taylor Ward – parceira de Riyad Mahrez

Valor por publicidade: R$ 155 mil

R$ 155 mil Seguidores: 3 milhões

3 milhões Taxa de engajamento: 2,97%

Esposa do jogador argelino Riyad Mahrez, do Al-Ahli, da Arábia Saudita, a influenciadora britânica conheceu o jogador enquanto ele atuava no Manchester City, da Premier League. Nas redes, Ward publica vídeos se arrumando e marca as empresas que pateocinam seus produtos.

9. Duda Fournier – parceira de Lucas Paquetá

Valor por publicidade: R$ 109 mil

R$ 109 mil Seguidores: 2,1 milhões

2,1 milhões Taxa de engajamento: 7,36%

A terceira brasileira da lista é Duda Fournier, esposa de Lucas Paquetá. A influenciadora retornou ao mercado brasileiro neste ano, já que o meia deixou o West Ham e foi apresentado pelo Flamengo. Nas redes, ela mostra o dia a dia com a família e tem como foco o mercado fitness, com marca de roupas de treino e alimentos saudáveis.

10. Mikky Kiemeney – parceira de Frenkie de Jong

Valor por publicidade: R$ 88 mil

R$ 88 mil Seguidores: 1,7 milhão

1,7 milhão Taxa de engajamento: 9,7%

Mais que esposa do volante do Barcelona Frenkie de Jong, a influenciadora Mikky Kiemeney é ex-jogadora de hóquei e chegou a ter uma curta carreira profissional no esporte, pelo HC Den Bosch, da Holanda. Após sair da modalidade, focou na sua carreira nas redes sociais e tem posts patrocinados de marcas como a Miu Miu, de perfumes, e a Armani Beauty, linha de beleza da marca italiana de moda.