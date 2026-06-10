Fifa define arbitragem da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Esloveno Slavko Vinčić apitará o duelo da Seleção Brasileira contra Marrocos

A Fifa, nesta quarta-feira, definiu a arbitragem para o jogo de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A partida contra o Marrocos, no próximo sábado, será apitada pelo árbitro esloveno Slavko Vinčić. Além de Vinčić como árbitro principal, os compatriotas Tomaz Klancnik (primeiro auxiliar), Andraz Kovacic (segundo árbitro auxiliar) e os suíços Sandro Schaerer (quarto árbitro) e Stephane de Almeida (árbitra reserva) completam o grupo de arbitragem da partida.

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Fifa divulga grupos de arbitragem ara os jogos 5, 6, 7 e 8 da Copa do Mundo (Foto: Divulgação Fifa/X)

Experiência Internacional

Apesar de estar em sua primeira Copa do Mundo, Slavko Vinčić, de 46 anos, participou de um jogo dos playoffs das eliminatórias europeias, entre Suécia e Polônia, e apitou nove partidas da última Liga dos Campeões, atuando em jogos da fase de grupos (6), 16 avos (1), oitavas (1) e quartas de final (1) da competição.

Grande desafio

Essa será a primeira vez em que Vinčić vai apitar um jogo da Seleção Brasileira, logo a estreia do Brasil na competição, contra Marrocos, em o que pode ser considerado o principal jogo da primeira rodada da Copa do Mundo. Pressão é o que não vai faltar, e o esloveno terá que saber lidar com isso.

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Com a arbitragem definida, o Brasil agora concentra suas atenções nos ajustes finais para a estreia diante do Marrocos. A Seleção inicia sua caminhada em busca do hexacampeonato em um duro confronto, mas que ainda figura como favorita. O jogo acontecerá no próximo sábado, às 19h (de Brasília), no estádio MetLife, em Nova Jersey.

Veja os outros grupos de arbitragem para os jogos 5, 7 e 8 da Copa do Mundo

Catar x Suíça (grupo B)

Árbitro principal: Said Martínez (HON)

Primeiro auxiliar: Walter Lopez (HON)

Segundo auxiliar: Christian Ramirez (HON)

Quarto árbitro: Oshane Nation (JAM)

Árbitro auxiliar reserva: Caleb Wales (TT)

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Haiti x Escócia (grupo C)

Árbitro principal: Mustapha Ghorbal (ALG)

Primeiro auxiliar: Mokrane Gourari (ALG)

Segundo auxiliar: Abbes Akram Zerhouni (ALG)

Quarto árbitro: Alejandro Hernández (ESP)

Árbitro auxiliar reserva: Jose Enrique Naranjo (ESP)

Austrália x Turquia (grupo D)

Árbitro principal: Jesus Valenzuela (VEN)

Primeiro auxiliar: Jorge Urrego (VEN)

Segundo auxiliar: Tulio Moreno (VEN)

Quarto árbitro: Kevin Ortega (PER)

Árbitro auxiliar reserva: Michale Orue (PER)

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