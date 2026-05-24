De volta à Copa do Mundo após 40 anos, o Iraque, depois de diversas tentativas frustradas, conquistou o objetivo na repescagem das eliminatórias asiáticas. Os Leões da Mesopotâmia querem superar a campanha da "geração do México", grupo de 1986 que disputou a última Copa do Mundo do país, em solo mexicano.

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Para você não perder nenhum detalhe da caminhada iraquiana, o Lance! apresenta o guia do Iraque para o Mundial.

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🌍 O Cenário: Como o Iraque chega à Copa?

Os iraquianos começaram a jornada rumo à Copa do Mundo de forma incrível. Com seis vitórias em seis partidas, o Iraque se classificou sem sustos para a terceira fase das eliminatórias. Na etapa seguinte, no entanto, resultados ruins que marcaram uma campanha ruim na reta final culminaram na saída do técnico Jesús Casas do comando da Seleção. Com a classificação direta fora de questão, os iraquianos disputaram foram para a quarta fase, em que disputaram um triangular contra Indonésia e Arábia Saudita. Após uma derrota e um empate, o Iraque perdeu a classificação no saldo de gols e teve que disputar a repescagem contra os Emirados Árabes Unidos. Em dois confrontos, o Iraque empatou o jogo de ida e venceu na volta, conquistando enfim a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Iraque perfilado antes do confronto com a Indonésia, pelas Eliminatórias da Ásia (Foto: Divulgação)

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📈 Melhor campanha em Copas

O Iraque disputou a Copa do Mundo apenas uma vez, em 1986, no México. Na ocasião, os Leões integraram o grupo B, ao lado de Bélgica, México e Paraguai. Os iraquianos foram eliminados com três derrotas consecutivas e apenas um gol marcado. Apesar dos resultados negativos, a seleção do Iraque apresentou um bom nível de desempenho e competitividade no torneio.

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✨ Fato curioso: toque brasileiro e gol histórico

Em sua primeira Copa do Mundo, no México, em 1986, a Seleção do Iraque foi comandada pelo brasileiro Evaristo de Macedo. Na campanha de três partidas e três derrotas, o gol de Ahmed Radhi sobre a Bélgica, na derrota por dois a um, marcou o primeiro grito e comemoração iraniana na história da competição. O lance representou muito mais que um número no placar; representou a história do futebol do país.

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⚡ O cara do time: Aymen Hussein

Aymen Hussen é o grande nome da seleção do Iraque nesta Copa do Mundo. O atacante do Al-Karma, de 33 anos, é o homem-gol da equipe para o Mundial. No ciclo, Hussein teve destaque na Copa da Ásia, em que marcou seis gols em quatro partidas, sendo o vice-artilheiro da competição. Pelas eliminatórias, tem nove gols marcados e é o maior artilheiro da seleção em atividade, com 33 gols. Caracterizado por sua força física, Aymen Hussein tem presença de área e pode ser um grande perigo no jogo aéreo.

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👁️ Fique de olho: Amir Al Ammari

Al Ammari é um dos principais jogadores do Iraque. Se Hussein é o finalizador, Amarri é o organizador das jogadas. Ele quem dita o ritmo do meio de campo iraquiano, conectando a defesa e o ataque. Al Ammari tem uma boa leitura de jogo e tem uma boa chegada à frente, tanto que participou dos dois gols que deram a classificação ao Iraque para a Copa do Mundo, dando um passe para o primeiro e convertendo o pênalti decisivo. Amir Al-Ammari é o motor do Iraque e dá equilíbrio ao estilo físico e competitivo da seleção. É um jogador fundamental para o funcionamento coletivo iraquiano e um nome que adversários precisam neutralizar para controlar o jogo dos Leões da Mesopotâmia.

👨‍🏫 Quem é o treinador do Iraque na Copa do Mundo?

O australiano Graham Arnold, além de ser o treinador mais longevo da história da seleção, com 72 jogos, também será um dos poucos técnicos que treinaram dois países da mesma confederação na Copa do Mundo. Isso porque Arnold foi o treinador da Austrália na Copa de 2022, no Catar. E, sob seu comando, levou os australianos para as oitavas de final pela segunda vez em sua história. Sete meses depois, sucedeu Jesús Casas no comando do Iraque e reacendeu as esperanças do país em voltar a disputar o Mundial depois de quatro décadas. Ele se juntará a Evaristo de Macedo como os únicos treinadores da Seleção Iraquiana em Copas do Mundo.

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📋 Time base (4-4-2)

Fahad Talib; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem e Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Aimar Sher e Amir Al-Ammari; Aymen Hussein e Ali Al-Hamadi.

🗓️ Agenda do Iraque na fase de grupos da Copa do Mundo (Horários de Brasília)

Iraque x Noruega

⚽ Fase de grupos (Grupo I)

📅 16 de junho, terça-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Gillette Stadium, Boston (EUA)



França x Iraque

⚽ Fase de grupos (Grupo I)

📅 22 de junho, segunda-feira, às 18h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

Senegal x Iraque

⚽ Fase de grupos (Grupo I)

📅 26 de junho, sexta-feira, às 16h00 (de Brasília)

🏟️ BMO Field, Toronto (CAN)



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