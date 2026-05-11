Adversário do Brasil nas Copas de 1974 e 1998 em fases de grupo, a Escócia reencontra a Seleção Brasileira, agora pelo grupo C da Copa do Mundo. A Seleção Escocesa quer recuperar o tempo perdido longe da competição para que, na América do Norte, tentar quebrar uma escrita negativa ao alcançar o mata-mata pela primeira vez em sua história.

continua após a publicidade

Para você não perder nenhum detalhe da caminhada escocesa, o Lance! apresenta o guia do Catar para o Mundial.

➡️ Guia completo do Lance! saiba tudo sobre a Bósnia na Copa do Mundo 2026

🌍 Cenário: como o Catar chega à Copa?

A equipe de Steve Clarke chega em baixa para a Copa do Mundo. Após participação ruim na última Eurocopa, onde terminou como lanterna do grupo A, o cenário não é dos melhores. Além de uma limitação técnica evidente, alguns de seus principais atletas também não vivem seus melhores momentos na carreira, como Andy Robertson, um símbolo da atual geração, o lateral e capitão da Seleção, de 32 anos, que perdeu espaço no Liverpool na atual temporada.

Apesar de um grande resultado e classificação heroica sobre a Dinamarca pelas Eliminatórias da Copa, a Escócia coleciona outras campanhas ruins com Clarke. Além da eliminação nos playoffs das eliminatórias de 2022, foi eliminada em último na fase de grupos da Euro 2024, rebaixada para Liga B da Nations League 24/25 ao perder para a Grécia nos playoffs da competição e vem de uma Data FIFA com duas derrotas (para Japão e Costa do Marfim).

continua após a publicidade

Diallo em ação no amistoso entre Escócia e Costa do Marfim (Foto: Peter Powell/AFP)

📈 Melhor campanha em Copas

A Escócia nunca chegou à fase de mata-mata, esteve apenas na fase de grupos em todas as suas participações. É um recorde dentre todas as seleções com o mesmo número de presenças em Copas do Mundo (ou mais).

➡️ Guia Completo do Lance! Saiba tudo sobre a Coreia do Sul na Copa do Mundo 2026

✨ Fato curioso: Desaparecida em Copas há 28 anos

Com presença constante entre as décadas de 1970 e 1990, o Exército de Tartan (como é apelidada a Seleção) já esteve presente em oito edições de Copa do Mundo. Mas desde 1998, há 28 anos atrás, que ela não frequenta a competição. Edição essa que os escoceses sequer venceram uma única partida. Foram duas derrotas (para Brasil e Marrocos) e um empate (com a Noruega). Porém, após quase três décadas, a Escócia retorna ao torneio depois de uma goleada incrível de 4 a 2 sobre a Dinamarca, pelas Eliminatórias europeias

continua após a publicidade

⚡ O cara do time: Scott McTominay

Bastante contestado no Manchester United, McTominay vive grande momento no Napoli, da Itália. O meio-campista, de 29 anos, foi o grande destaque do título do campeonato italiano da temporada 24/25 e é a grande esperança da seleção para essa Copa do Mundo. Esse protagonismo se dá muito pela sua característica de pisar bastante na área adversária, função que desenvolveu ainda mais em Nápoles, sendo um meia mais solto, com mais liberdade para atacar a área e gerar gols de forma direta. Na atual temporada europeia, McTominay tem nove gols e três assistências em 30 partidas.

McTominay celebra primeiro gol marcado sobre o Cagliari, pelo Campeonato Italiano (Foto: Isabella Bonotto/AFP)

👁️ Fique de olho: Andy Robertson

Apesar de não viver mais seu auge e não ser mais titular absoluto da seleção nos últimos tempo, Robertson segue sendo a grande referência geracional do país e deve ser o lateral-esquerdo na campanha da competição. Andy é um jogador de muita importância no apoio ao ataque. Em uma equipe com tantas limitações, o grande recurso para atacar seus adversários é abastecer a área, função que Andy Robertson desempenha e é essencial. Além disso, pode aparecer como elemento surpresa para finalizar, algo que já fez muito na Inglaterra.

👨‍🏫 Quem é o treinador da Escócia?

Steve Clarke, de 62 anos, é um ex-jogador que está a frente da Seleção desde maio de 2019. Sob seu comando, classificou a Escócia para disputar a Euro 2020 e voltou a um grande cenário europeu após 23 anos. Porém, desde a última Eurocopa, a equipe não deixa boas impressões, com exceção do bom jogo e resultado sobre a Dinamarca, já citado anteriormente. Clarke vai para a sua primeira Copa do Mundo como treinador, a depender de uma vitória na estreia, contra o Haiti, em uma Copa com 48 seleções, talvez uma campanha de apenas três pontos possa ser o bastante para que consiga uma classificação como terceira colocada do grupo C – partindo da premissa que a Escócia não chega como favorita contra Brasil e Marrocos.

⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📋 Time base (4-2-3-1)

Gunn; Hickey, Souttar, Hanley e Robertson; Ferguson e McLean; Gannon-Doak, McTominay e McGinn; e Drykes

🗓️ Agenda do Catar na fase de grupos da Copa do Mundo (horários de Brasília)

Haiti x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 13 de junho, sábado, às 22h (de Brasília)

🏟️ Gilette Stadium, Massachusetts, EUA

Escócia x Marrocos

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 19 de junho, sexta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Gillette Stadium, Massachusetts, EUA

Escócia x Brasil

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte