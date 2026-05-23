Guia completo do Lance! saiba tudo sobre o Egito na Copa do Mundo

A seleção do Egito chega à América do Norte para disputar sua quarta Copa do Mundo na história e buscará na competição uma nova chance para reafirmar a condição de uma das maiores potências africanas e do futebol árabe. Uma boa campanha na Copa pode justificar e dar ainda mais peso à relevância dos egípcios no cenário mundial. Isso tudo graças a uma geração talentosa dos Faraós, que mescla experiência e juventude, como Omar Marmoush, Mahmoud Trézéguet, Mostafa Mohamed, além, claro, do maior nome da história do futebol egípcio e líder da equipe, Mohamed Salah.

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Para você não perder nenhum detalhe da caminhada egípcia, o Lance! apresenta o guia do Egito para o Mundial.

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🌍 O Cenário: Como o Egito chega à Copa?

A classificação para a Copa do Mundo foi incontestável. O Egito garantiu a vaga direta pelas eliminatórias africanas após liderar o grupo A de maneira invicta: oito vitórias e dois empates. Para além das eliminatórias, o Egito chega de uma campanha em quarto lugar na Copa Africana de Nações, disputada em 2025. Os egípcios superaram o Benin nas oitavas, e eliminaram a Costa do Marfim, atual campeã, nas quartas de final. Na semifinal, acabou caindo para Senegal após derrota por um a zero. Pela disputa de terceiro lugar, foi superada nos pênaltis pela seleção da Nigéria.

📈 Melhor campanha em Copas

O Egito ainda busca uma melhor sorte em Copas do Mundo. Nas três edições em que participou, não passou da fase de grupos da competição. Ao todo, foram sete jogos disputados ao longo das três campanhas, que somaram sete derrotas, dois empates, cinco gols marcados e 12 sofridos. Foi a última colocada em todos os grupos em que esteve, mas ao menos conseguiu dois pontos na Copa de 90, que foi o melhor resultado até o momento do país em Copas do Mundo.

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✨ Fato curioso: pioneiros africanos

Após três campanhas tímidas, os Faraós ainda perseguem a primeira vitória na história das Copas do Mundo. Além disso, a estreia egípcia pela competição, em 1934, foi histórica. Isso porque o Egito foi a primeira seleção africana e do mundo árabe a disputar o torneio na história. Um marco simbólico, representativo e que abriu caminho para as novas gerações e outras equipes da mesma região chegarem à Copa do Mundo.

⚡ O cara do time: Mohamed Salah

A grande referência do time egípcio não tinha como ser outro: Mohamed Salah. O atacante que fez história no Liverpool é o grande astro e capitão da equipe. Aos 33 anos de idade, apesar de já não estar no auge da carreira e estar de saída do Liverpool após um declínio de desempenho, físico e técnico, que contrasta muito com as últimas grandes temporadas. Na América do Norte, Salah disputará sua segunda Copa do Mundo. A carreira do egípcio fala por si: campeão da Liga dos Campeões da UEFA, da Premier League, do Mundial de Clubes da FIFA e da Supercopa da UEFA pelo Liverpool. Também foi eleito o jogador do ano pela PFA e faturou quatro Chuteiras de Ouro da Premier League, além de ter sido escolhido duas vezes o Futebolista Africano do Ano.

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Salah quer deixar a Copa apagada de 2018, que foi atrapalhada por uma lesão no ombro, e terá a oportunidade de fazer história e classificar o Egito para o mata-mata pela primeira vez na história do país. Pelo lado negativo, além do desempenho abaixo na última temporada europeia, Salah ainda convive com uma lesão na coxa direita, que não deve tirá-lo do Mundial, mas pode atrapalhá-lo, como aconteceu na Rússia. Ainda com números menores na temporada 2025/2026, Mohamed Salah tem 21 participações em gols (12 gols e nove assistências em 40 jogos), estatísticas que ainda justificam sua importância para o Egito na Copa do Mundo.

Salah comemora gol marcado pelo Egito sobre a Costa do Marfim, na Copa Africana de Nações (Foto: Franck Fife/AFP)

👁️ Fique de olho: Omar Marmoush

Apesar de uma temporada longe das expectativas pelo Manchester City, Omar Marmoush segue sendo um dos principais nomes da nova geração e o segundo maior destaque do Egito na Copa do Mundo, logo após Salah. É um jogador de desequilíbrio, veloz e extremamente versátil e inteligente taticamente. Consegue atuar tanto como um ponta, centroavante ou segundo atacante. Além do drible curto, é uma arma forte nas transições rápidas e jogadas individuais. É um jogador que participa muito do jogo egípcio e que pode mudar as nuances das partidas com arrancadas, infiltrações e finalizações de média distância. Em um estilo de jogo de retomadas da posse e saídas em velocidade, Marmoush é um trunfo importante.

👨‍🏫 Quem é o treinador do Egito na Copa do Mundo?

Ídolo histórico do futebol egípcio, Hossam Hassan brilhou por clubes como Al Ahly e Zamalek, além de passagens pelo futebol europeu, antes de se tornar o maior artilheiro da história da seleção do Egito. Como treinador, iniciou a carreira em 2008 e acumulou trabalhos em equipes tradicionais do país até assumir a seleção egípcia, em 2024, substituindo Rui Vitória. Sob seu comando, os Faraós reforçaram a força competitiva do Egito, que terminou as eliminatórias invictos pela primeira vez em 91 anos e garantiram vaga na Copa do Mundo de 2026. O Egito de Hassan se caracteriza muito por sua consistência defensiva, e conta principalmente com a liderança e talento de Salah no setor ofensivo.

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📋 Time base (5-3-2)

Shobeir; Hany, Ibrahim, Abdelmaguid, Rabia e El Fetouth; Attia, Fathi e Ashour; Salha e Marmoush

🗓️ Agenda do Egito na fase de grupos da Copa do Mundo (Horários de Brasília)

Bélgica x Egito

⚽ Fase de grupos (Grupo G)

📅 15 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Lumen Field Stadium, Seattle (EUA)



Nova Zelândia x Egito

⚽ Fase de grupos (Grupo G)

📅 21 de junho, domingo, às 22h (de Brasília)

🏟️ BC Place, Vancouver (CAN)

Egito x Irã

⚽ Fase de grupos (Grupo G)

📅 27 de junho, sábado, às 0h00 (de Brasília)

🏟️ Lumen Field Stadium, Seattle (EUA)



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