Marrocos viajou quatro vezes mais que a França na Copa do Mundo Seleção marroquina cruzou regiões dos Estados Unidos e do México até chegar às quartas de final, enquanto franceses tiveram uma logística mais favorável.

Marrocos mudou de sede várias vezes durante a Copa.

Confronto entre França e Marrocos será nesta quinta-feira às 17h (Brasília).

O confronto entre França e Marrocos, nesta quinta-feira, às 17h (Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 coloca frente a frente duas seleções que viveram realidades completamente diferentes fora das quatro linhas. Enquanto os franceses tiveram uma logística confortável durante praticamente todo o torneio, os marroquinos precisaram percorrer grandes distâncias entre cidades-sede para seguir na competição.

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Ao longo da campanha, Marrocos percorreu aproximadamente 6.870 quilômetros, contra apenas 1.535 quilômetros da França — uma diferença de mais de quatro vezes na quilometragem acumulada.

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Marrocos cruzou Estados Unidos e México durante a campanha

A seleção marroquina iniciou sua trajetória em Nova Jersey e precisou mudar constantemente de sede ao longo da Copa do Mundo. A equipe passou por Boston, Atlanta, Monterrey, no México, Houston e retornou a Boston antes das quartas de final.

Confira os deslocamentos realizados pelo Marrocos:

Nova Jérsey → Boston: 378 km

Boston → Atlanta: 1.522 km

Atlanta → Monterrey: 1.746 km

Monterrey → Houston: 611 km

Houston → Boston: 2.562 km

Total percorrido: cerca de 6.870 km.

Mesmo enfrentando uma maratona de viagens, a equipe africana manteve o bom desempenho e garantiu vaga entre as oito melhores seleções da Copa do Mundo.

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França teve logística mais fácil que Marrocos na Copa do Mundo

A França, por outro lado, praticamente permaneceu concentrada no nordeste dos Estados Unidos durante toda a competição.

Com base em Boston, os franceses estrearam em Nova Jersey e depois atuaram na Filadélfia antes de retornar à cidade onde mantiveram sua preparação. No mata-mata, repetiram praticamente o mesmo roteiro: venceram a Suécia em Nova Jersey, eliminaram o Paraguai na Filadélfia e agora voltam a Boston para enfrentar o Marrocos.

Os deslocamentos da seleção francesa foram os seguintes:

Nova Jérsey → Filadélfia: 120 km

Filadélfia → Boston: 450 km

Boston → Nova Jérsey: 392 km

Nova Jérsey → Filadélfia: 120 km

Filadélfia → Boston: 450 km

Total percorrido: cerca de 1.535 km.

Diferença de logística pode pesar nas quartas?

Especialistas em preparação física apontam que viagens longas podem influenciar fatores como recuperação muscular, qualidade do sono, adaptação ao clima e tempo disponível para treinos.

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França não saiu dos Estados Unidos durante a disputa da Copa do Mundo . (Foto: Franck Fife / AFP)

Embora as seleções contem com voos fretados e estrutura de alto nível, a diferença entre percorrer quase sete mil quilômetros e pouco mais de 1,5 mil quilômetros representa um desafio adicional para a equipe marroquina.

Ainda assim, o Marrocos chega embalado após eliminar o Canadá nas oitavas de final e tenta manter viva a campanha histórica diante da França, uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026.

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