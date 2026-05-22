A Espanha reencontrou o caminho da glória e chega à Copa do Mundo de 2026 com o status de favorita. Esqueça aquela seleção de passes laterais que decepcionou em 2022; a atual campeã europeia joga um futebol moderno, elétrico e guiado pela ousadia de garotos que desafiam a lógica do esporte. Com uma campanha impecável e invicta nas Eliminatórias, os espanhóis cruzam o Atlântico com um objetivo ambicioso: unificar os títulos continentais e mundiais.

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Para você não perder nenhum detalhe da caminhada da La Roja, o Lance! apresenta o guia completo da equipe.

➡️ Agenda dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026

🌍 Cenário: como a Espanha chega à Copa?

A Espanha chega à Copa vivendo uma lua de mel com a sua torcida e com o futebol mais vistoso do planeta. Sob o comando de Luis de la Fuente, a transição geracional espanhola não foi apenas suave, ela foi dominante. O time passou pelas Eliminatórias, atropelando os rivais do grupo com 100% de aproveitamento. O grande trunfo deste elenco é o perfeito equilíbrio entre a segurança defensiva ditada por veteranos calejados e a total audácia de um ataque jovem que não teme nenhum cenário de pressão.

📈 Melhor campanha em Copas

A Espanha alcançou o topo do mundo uma única vez, na Copa de 2010, na África do Sul. Aquela histórica geração de Xavi, Iniesta e Casillas encantou o planeta com o ápice do estilo de posse de bola, coroando a campanha com o gol icônico de Andrés Iniesta na prorrogação da grande final contra a Holanda.

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✨ Fato curioso: o país que mais troca passes na história

Nenhuma seleção levou o conceito de controlar o jogo através do passe tão ao pé da letra quanto a Espanha. Na Copa de 2018 (contra a Rússia) e na de 2022 (contra o Marrocos), a La Roja bateu recordes absolutos ao ultrapassar a marca de 1.000 passes trocados em uma única partida de Mundial. Ironicamente, em ambos os casos, a equipe acabou eliminada nos pênaltis após reter a bola, mas não conseguir furar o bloqueio defensivo adversário, um erro que o elenco atual aprendeu a corrigir sendo muito mais vertical.

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⚡ O cara do time: Lamine Yamal

O fenômeno que chocou o planeta e mudou o patamar da seleção. Lamine Yamal chega à sua primeira Copa do Mundo não apenas como uma promessa, mas como a grande superestrela e a referência técnica da Espanha. Com uma maturidade assustadora para quem tem apenas 18 anos, o ponta-direita do Barcelona é o jogador que faz o torcedor levantar da cadeira.

Dono de uma genialidade rara no um contra um, drible curto desconcertante e uma capacidade única de decidir partidas com passes cirúrgicos ou chutes colocados, Yamal é o motor do ataque espanhol e a grande aposta para ser a imagem deste Mundial.

Lamine Yamal em ação pela seleção espanhola (Foto: Reprodução/X/@SEFutbol)

👁️ Fique de olho: Mikel Oyarzabal

Se Yamal traz os holofotes e a plasticidade, Mikel Oyarzabal é o sinônimo de eficiência e o homem dos gols iluminados. O atacante da Real Sociedad consolidou-se como o verdadeiro "coringa" e o amuleto de Luis de la Fuente para os momentos de máxima pressão. Capaz de atuar em qualquer posição do ataque, seja aberto pelas pontas ou fazendo a função de falso 9, Oyarzabal compensa a falta de badalação com uma leitura de espaço impecável, espírito de liderança e um faro de gol decisivo, exatamente como provou ao marcar o gol do título da Eurocopa. É o operário de luxo que toda seleção campeã precisa ter.

Mikel Oyarzabal durante Espanha x Bulgária nas Eliminatórias da Copa 2026. (Foto: Cesar MANSO / AFP)

👨‍🏫 Quem é o treinador da Espanha?

O grande comandante da revolução espanhola é Luis de la Fuente. No cargo desde o início de 2023, após a saída de Luis Enrique, o treinador de 64 anos era visto inicialmente com desconfiança por não ter grife. No entanto, sua profunda sabedoria das categorias de base do país, onde foi campeão europeu Sub-19 e Sub-21 com grande parte dos atletas atuais, foi o diferencial. De la Fuente manteve a essência da posse de bola espanhola, mas adicionou velocidade, objetividade e profundidade ao time, ganhando o grupo e acumulando taças.

📋 Time base (4-2-3-1)

Unai Simón; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marcos Llorente; Pedri, Rodri; Alex Baena, Fermín López, Lamine Yamal; Mikel Oyarzabal.

➡️ Guia completo do Lance! saiba tudo sobre a Holanda na Copa do Mundo

📅 Agenda da Espanha na fase de grupos

Espanha x Cabo Verde

⚽ Fase de grupos (Grupo H);

📅 15 de junho, segunda-feira, às 13h (de Brasília);

🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, EUA.

Espanha x Arábia Saudita

⚽ Fase de grupos (Grupo H);

📅 21 de junho, domingo, às 21h (de Brasília);

🏟️ Estádio Akron, Guadalajara, MEX.

Uruguai x Espanha

⚽ Fase de grupos (Grupo H);

📅 26 de junho, sexta-feira, às 22h (de Brasília);

🏟️ Estádio Akron, Guadalajara, MEX.

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