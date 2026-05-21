A Nova Zelândia está de volta à Copa do Mundo depois de 18 anos. A última edição do torneio foi na África do Sul, em 2010. Os All Whites chegam para a disputa da terceira Copa em sua história, figurando no grupo G, ao lado de Bélgica, Egito e Irã, e vão em busca de uma classificação inédita para a fase de mata-mata. Apesar do hiato, agora, com a ampliação do formato do torneio e a Oceania, que é dominada pelos neozelandeses, passando a ter uma vaga direta para a Copa, a tendência é que a Nova Zelândia seja figurinha carimbada nos próximos mundiais.

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Para você não perder nenhum detalhe da caminhada neozelandesa, o Lance! apresenta o guia da Nova Zelândia para o Mundial.

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🌍 O Cenário: Como a Nova Zelândia chega à Copa?



Com a Confederação da Oceania garantindo uma vaga automática para a Copa do Mundo, a Nova Zelândia, que conta com uma geração um pouco melhor do que as últimas, assim como agora, não encontrará dificuldades para disputar a Copa do Mundo. Com isso, há uma grande expectativa para que os noezolandeses emplaquem uma sequência histórica para o país, que é dominante no continente. Pelas eliminatórias, os All Whites entraram na segunda fase e, com cinco goleadas, confirmaram sua presença na Copa do Mundo deste ano, na América do Norte.

Após classificação, o ciclo neozolandês foi dedicado a amistosos. E se nas eliminatórias eles tiveram facilidade, a partir disso a história foi diferente. Após vitória sobre a Costa do Marfim, a sequência nos sete amistosos seguintes foi de seis derrotas e um empate. No início de 2026, a Seleção voltou a vencer logo na última partida antes da Copa do Mundo, com uma goleada sobre o Chile.

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Apesar do título de pior seleção ranqueada pela Fifa (85ª) presente na competição, o que inibe um pouco as expectativas por um resultado positivo na fase de grupos, com um elenco um melhorado em relação aos últimos anos, é possível competir nos embates contra as outras seleções do grupo que não são consideradas potências mundiais, que são Irã e Egito. Há uma possibilidade de classificação histórica, mesmo que sem muito otimismo.

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📈 Melhor campanha em Copas

Após 18 anos longe da Copa do Mundo, a Nova Zelândia retorna após a campanha em 2010, na África do Sul, edição que foi a melhor entre as duas do país na competição. A Seleção ficou invicta com três empates, o que rendeu um terceiro lugar no grupo F, com três pontos, à frente da Itália, atual campeã do torneio na época. Apesar de modesto, foi o melhor resultado do país na Copa do Mundo.

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✨ Fato curioso: em busca do primeiro triunfo

Para além de uma classificação inédita para o mata-mata, a Nova Zelândia também busca sua primeira vitória na história das Copas do Mundo. Na edição de estreia, em 1982, na Espanha, foram três derrotas (contra Escócia, União Soviética e Brasil), e na última participação, em 2010, na África do Sul, apesar de sair invicta, também não venceu e empatou com a Eslováquia, Itália e Paraguai.

Chris Wood, atacante do Nottingham Forest e da Seleção da Nova Zelândia (Foto: Tim Goode/PA)

⚡ O cara do time: Chris Wood

Chris Wood é o capitão e jogador mais experiente da Nova Zelândia. Ele será uma peça de desafogo no jogo da Seleção, atuando como um pivô. O atacante do Nottingham Forest é o líder do time e tem uma carreira sólida na Inglaterra, o que lhe dá uma importante experiência na principal liga do futebol mundial: a Premier League. Wood está acostumado a jogar isolado e vai tentar brigas com as defesas adversárias para tentar ganhar as primeiras bolas, dar escoradas e ser o alvo das jogadas aéreas. Caso o novo estilo de jogo da Seleção, que é mais voltado para uma saída de jogo mais cadenciada, trocas de passes, transição pelo chão e infiltrações, não funcione, Wood será a válvula de escape a partir da bola longa. Em um jogo de poucas oportunidades, cenário que a Nova Zelândia deve encontrar na Copa do Mundo, Wood tende a ser crucial.

👁️ Fique de olho: Sarpreet Singh

Singh é a referência técnica do meio de campo da Nova Zelândia. O meio-campista de 27 anos é um dos jogadores mais criativos da equipe e se destaca por sua visão de jogo, condução de bola em aceleração nas transições e criação de oportunidades no terço final. Não supriu as expectativas desde que saiu da base do Bayern de Munique, da Alemanha, mas possui potencial para ser a peça de maior qualidade técnica, para achar passes diferentes e usar a imprevisibilidade, em uma seleção caracterizada pela força física e intensidade. Sarpreet é canhoto e pode atuar tanto pelo lado direito do ataque, como mais centralizado, como uma camisa 10 armador.

👨‍🏫 Quem é o treinador da Nova Zelândia na Copa do Mundo?

Nascido na Inglaterra, Darren Bazeley é um ex-jogador com passagens por clubes tradicionais do país, como Watford, Wolverhampton e Millwall. Após um convite do antigo treinador Neil Emblen, se transferiu para a Nova Zelândia para jogar pelo New Zealand Knights. Ainda chegou a atuar pelo Waitakere United, equipe que o permitiu disputar o Mundial de Clubes de 2007. Pela carreira de treinador, Bazeley comandou todas as categorias de base dos All Whites e, após três mundiais com a equipe sub-20, assumiu a equipe principal em 2023. Sob o comando de Darren Bazeley, a Nova Zelândia conquistou a Copa das Nações da Oceania, em 2024, e depois chegou à Copa do Mundo sem sustos nas eliminatórias.

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📋 Time base (4-2-3-1)

Crocombe; Payne, Boxall, Bindon e Cacace; Bell e Stamenic; Just, Singh e McCowatt; e Wood

🗓️ Agenda da Austrália na fase de grupos da Copa do Mundo (Horários de Brasília)

Irã x Nova Zelândia

⚽ Fase de grupos (Grupo G)

📅 15 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ SoFi Stadium, Los Angeles (EUA)

Nova Zelândia x Egito

⚽ Fase de grupos (Grupo G)

📅 21 de junho, domingo, às 22h (de Brasília)

🏟️ BC Place, Vancouver (CAN)

Nova Zelândia x Bélgica

⚽ Fase de grupos (Grupo G)

📅 27 de junho, sábado, às 0h00 (de Brasília)

🏟️ BC Place, Vancouver (CAN)



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