Guia completo do Lance! saiba tudo sobre a Inglaterra na Copa do Mundo
Nesta edição, a equipe busca acabar com seu retrospecto negativo de seis décadas
Após bater na trave com vices consecutivos na Eurocopa (2020 e 2024) e uma semifinal de Copa em 2018, a Inglaterra desembarca em 2026 ciente de que o tempo das promessas acabou. Sob nova direção tática e ostentando astros que protagonizam os maiores clubes do futebol mundial, os inventores do esporte chegam à Copa do Mundo de 2026 com uma missão obsessiva: encerrar o jejum que já dura seis décadas.
Para você acompanhar cada passo da seleção britânica, o Lance! conta todos os detalhes da equipe.
🌍 Cenário: como a Inglaterra chega à Copa?
A Inglaterra chega ao Mundial vivendo uma era de transição em seu comando técnico, mas mantendo a espinha dorsal que a transformou em uma máquina de vencer jogos em solo europeu. A equipe sobrou nas Eliminatórias, exibindo um futebol dominante e de altíssimo nível técnico. Com Jude Bellingham e Phil Foden atingindo a maturidade completa no ciclo, a seleção se livrou do estilo excessivamente pragmático dos anos anteriores para se tornar um time que pressiona e que conta com opções de elite em todas as posições do campo.
📈 Melhor campanha em Copas
A seleção inglesa conquistou o mundo uma única vez, na Copa de 1966, jogando em casa. Naquela final histórica e polêmica contra a Alemanha Ocidental, no antigo Wembley, os ingleses venceram por 4 a 2 na prorrogação. Desde então, o país acumula decepções em mata-matas, tendo alcançado as semifinais apenas em 1990 e 2018.
✨ Fato curioso: a maldição das cobranças de pênalti
Historicamente, o maior pesadelo do torcedor inglês atende pelo nome de "disputa por pênaltis". A Inglaterra foi eliminada dessa forma de maneira traumática nas Copas de 1990 (Alemanha), 1998 (Argentina) e 2006 (Portugal), além de várias edições de Eurocopa. O trauma é tão profundo que, nos últimos ciclos, a federação passou a contratar psicólogos e cientistas de dados focados exclusivamente em quebrar o bloqueio mental dos atletas na marca.
⚡ O cara do time: Harry Kane
Harry Kane chega à Copa do Mundo de 2026 com o status de maior artilheiro da história da seleção inglesa e uma obsessão clara: coroar sua carreira genial com um título de expressão. Mais do que um centroavante finalizador de elite, Kane evoluiu para se tornar um "camisa 10 moderno". Ele recua para armar o jogo, distribui assistências milimétricas para os pontas velocistas e exibe uma frieza cirúrgica dentro da área. Ele é a certeza de gols e a mente pensante do ataque britânico.
👁️ Fique de olho: Declan Rice
Se o ataque da Inglaterra está recheado de astros que chamam os holofotes, quem faz o trabalho para a engrenagem funcionar é Declan Rice. O meio-campista faz a sua segunda Copa do Mundo, consolidado como um dos volantes mais dominantes e valiosos. Rice dita o ritmo da saída de bola, oferece uma cobertura impecável para a linha defensiva e tem uma leitura de jogo impressionante para interceptar ataques adversários. O sucesso das ambições inglesas na América do Norte passa diretamente pelo equilíbrio que ele garante no meio-campo.
👨🏫 Quem é o treinador da Inglaterra?
O grande mentor tático dos Três Leões é o alemão Thomas Tuchel. O treinador assumiu o cargo com a missão explícita de transformar o talento inglês em taças. Campeão da Champions League com o Chelsea e com passagens pesadas por PSG e Bayern de Munique, Tuchel é conhecido por sua obsessão por detalhes táticos, capacidade de adaptação contra grandes rivais e forte liderança.
Ele se tornou o terceiro técnico estrangeiro da história da seleção inglesa e, respaldado por uma campanha impecável e dominante nas Eliminatórias, teve seu contrato renovado para garantir a estabilidade do projeto rumo ao topo do mundo.
📋 Time base (4-3-3)
Dean Henderson; Jarell Quansah, John Stones, Dan Burn, Nico O'Reilly; Jude Bellingham, Adam Wharton, Declan Rice; Jarrod Bowen, Harry Kane e Eberechi Eze.
📅 Agenda da Inglaterra na fase de grupos
Inglaterra x Croácia
⚽ Fase de grupos (Grupo L);
📅 17 de junho, quarta-feira, às 17h (de Brasília);
🏟️ AT&T Stadium, Dallas, EUA.
Inglaterra x Gana
⚽ Fase de grupos (Grupo L);
📅 23 de junho, terça-feira, às 17h (de Brasília);
🏟️ Gillette Stadium, Boston, EUA.
Panamá x Inglaterra
⚽ Fase de grupos (Grupo L);
📅 27 de junho, sábado, às 18h (de Brasília);
🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA.
