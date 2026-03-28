Após polêmica, Senegal exibe troféu da Copa Africana de Nações antes de amistoso

Antes da bola rolar para o confronto contra o Peru, a seleção de Senegal cumpriu o que havia prometido e protagonizou um ato de rebeldia contra a Confederação Africana de Futebol (CAF). Sob aplausos de milhares de torcedores em Paris, os jogadores exibiram o troféu da Copa Africana de Nações, ignorando a decisão da entidade que retirou o título do país para entregá-lo ao Marrocos.

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Jogadores do Senegal desfilam com o troféu da Copa Africana de Nações antes do amistoso internacional de futebol entre Senegal e Peru (Foto: Julien De Rosa / AFP)

O imbróglio começou na decisão do torneio, em janeiro. Na ocasião, Senegal vencia Marrocos quando o árbitro assinalou um pênalti polêmico a favor dos marroquinos. Em protesto, os jogadores senegaleses chegaram a abandonar o gramado. Após minutos de tensão, a equipe retornou e viu o goleiro senegalês defender a cobrança de "cavadinha" de Brahim Díaz.

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Com a vitória garantida no apito final, a festa foi completa. No entanto, a Federação Marroquina acionou a CAF, alegando que o abandono temporário de campo feriu o regulamento. Para a surpresa do continente, a entidade acatou o recurso neste mês, revogou a conquista de Senegal e declarou Marrocos como o campeão oficial.

Confederação revoga título de Senegal, e Marrocos se torna campeão africano

A Confederação Africana de Futebol (CAF) anulou o resultado da final da Copa Africana de Nações de 2025 e declarou a seleção do Marrocos como campeã do torneio. Em decisão proferida dois meses após a partida disputada em Rabat, o Conselho de Apelação da entidade puniu o Senegal com uma derrota por 3 a 0 por WO. A reversão do título, que originalmente havia sido conquistado pelos senegaleses com uma vitória por 1 a 0 na prorrogação, ocorreu devido à saída da equipe de campo durante o tempo regulamentar.

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