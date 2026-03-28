menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Após polêmica, Senegal exibe troféu da Copa Africana de Nações antes de amistoso

Senegal protesta contra retirada de título pela entidade africana

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 28/03/2026
15:20
Jogadores do Senegal desfilam com o troféu da Copa Africana de Nações antes do amistoso internacional de futebol entre Senegal e Peru (Foto: Julien De Rosa / AFP)
imagem cameraJogadores do Senegal desfilam com o troféu da Copa Africana de Nações antes do amistoso internacional de futebol entre Senegal e Peru (Foto: Julien De Rosa / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Antes da bola rolar para o confronto contra o Peru, a seleção de Senegal cumpriu o que havia prometido e protagonizou um ato de rebeldia contra a Confederação Africana de Futebol (CAF). Sob aplausos de milhares de torcedores em Paris, os jogadores exibiram o troféu da Copa Africana de Nações, ignorando a decisão da entidade que retirou o título do país para entregá-lo ao Marrocos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Jogadores do Senegal desfilam com o troféu da Copa Africana de Nações antes do amistoso internacional de futebol entre Senegal e Peru (Foto: Julien De Rosa / AFP)
Jogadores do Senegal desfilam com o troféu da Copa Africana de Nações antes do amistoso internacional de futebol entre Senegal e Peru (Foto: Julien De Rosa / AFP)

O imbróglio começou na decisão do torneio, em janeiro. Na ocasião, Senegal vencia Marrocos quando o árbitro assinalou um pênalti polêmico a favor dos marroquinos. Em protesto, os jogadores senegaleses chegaram a abandonar o gramado. Após minutos de tensão, a equipe retornou e viu o goleiro senegalês defender a cobrança de "cavadinha" de Brahim Díaz.

continua após a publicidade

Com a vitória garantida no apito final, a festa foi completa. No entanto, a Federação Marroquina acionou a CAF, alegando que o abandono temporário de campo feriu o regulamento. Para a surpresa do continente, a entidade acatou o recurso neste mês, revogou a conquista de Senegal e declarou Marrocos como o campeão oficial.

Confederação revoga título de Senegal, e Marrocos se torna campeão africano

A Confederação Africana de Futebol (CAF) anulou o resultado da final da Copa Africana de Nações de 2025 e declarou a seleção do Marrocos como campeã do torneio. Em decisão proferida dois meses após a partida disputada em Rabat, o Conselho de Apelação da entidade puniu o Senegal com uma derrota por 3 a 0 por WO. A reversão do título, que originalmente havia sido conquistado pelos senegaleses com uma vitória por 1 a 0 na prorrogação, ocorreu devido à saída da equipe de campo durante o tempo regulamentar.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nos jogos do futebol internacional!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias