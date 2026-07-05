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Haaland fala sobre atuação diante do Brasil: 'Eu sei exatamente o que fazer'

Atacante marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre a Seleção Brasileira

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 20:10
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Haaland comemora classificação da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo
Haaland comemora classificação da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Autor dos dois gols da vitória da Noruega por 2 a 1, neste domingo (5), em Nova Jersey, Erling Haaland comemorou o resultado histórico e explicou o que considera fundamental para decidir partidas importantes: manter o foco até que a oportunidade apareça. O atacante da Noruega foi o protagonista incontestável da eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

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    Após garantir a classificação norueguesa às quartas de final e encerrar a campanha do Brasil comandado por Carlo Ancelotti, Haaland resumiu sua característica como atacante.

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    Minha vida é marcar gols. Eu realmente não sei o que faço, é apenas assim que sou. É tudo sobre manter o foco, e quando a chance surge, eu sei exatamente o que fazer. Sempre que há um novo pico. Eu sempre tento me manter focado e dar o meu melhor.

    Precisávamos de uma chance ou outra. O importante eram as oportunidades e, então, simplesmente marcar quando elas chegassem. Foi um acerto de cabeça no 1 a 0, e o 2 a 0… foi incrível. Uma loucura. Temos orgulho de ter conquistado essas vitórias contra a Costa do Marfim e contra o Brasil, isso é muito importante para o futebol norueguês. Temos muito orgulho disso, e foi, certamente, uma enorme partida da Noruega contra o Brasil — iniciou Haaland.

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    O camisa 9 afirmou ainda que acredita no legado que pode deixar para as próximas gerações da Noruega.

    — Acho que isso vai inspirar muitos jovens, assim como eu fui inspirado quando era mais novo. Temos muito orgulho do que conseguimos aqui. Agora, o estádio lá na Noruega está lotado de noruegueses celebrando. O momento agora é de ir a fundo e realmente aproveitar, saborear essa grande vitória, a maior vitória da Noruega no futebol. Isso é uma loucura, tudo muito maravilhoso.

    Com a atuação decisiva de Haaland, a Noruega eliminou o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Carlo Ancelotti teve seu contrato renovado até a Copa do Mundo de 2030. O vínculo foi ampliado em maio de 2026.

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