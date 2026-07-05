Alisson vê Brasil com volume para vencer e defende Bruno Guimarães
Goleiro concedeu entrevista após eliminação do Brasil para a Noruega
Alisson defendeu a atuação do Brasil na derrota para a Noruega por 2 a 1 na tarde deste domingo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Com o resultado, a equipe de Carlo Ancelotti registra sua pior campanha na competição desde 1990 e amplia o jejum de títulos, que já dura 24 anos.
+ OPINIÃO: uma vergonha com todo peso que a palavra encerra
Ainda na primeira etapa, o Brasil teve a oportunidade de abrir o placar em cobrança de pênalti sofrida por Gabriel Martinelli. Bruno Guimarães foi o encarregado pela cobrança, mas bateu à meia altura e parou na defesa do goleiro adversário.
Alisson viu a Seleção melhor até o primeiro gol sofrido por Haaland, mas admitiu que o sistema defensivo poderia ter ido melhor nas chances criadas pela Noruega, principalmente no segundo gol do camisa 9, em finalização de fora da área.
— Fizemos um jogo com muito volume, criamos bastante oportunidade. Até sofrer o gol estávamos defendendo bem, mas o futebol, por momentos é cruel. Tentamos neutralizar os cruzamentos para o Haaland, mas eles acabaram abrindo o placar. No segundo gol também podemos fazer melhor. Essa foi a diferença hoje. É ter a cabeça fria para suportar a pressão — afirmou o goleiro.
— O Bruno era o batedor. Bate bem pênalti, mas infelizmente não conseguiu. Há o mérito do goleiro também. Ele era para ser o batedor e é um dos nossos principais batedores — completou.
O Brasil encerra sua participação na atual edição da Copa do Mundo, mas seguirá com Carlo Ancelotti sob contrato para o próximo ciclo. A Noruega, por sua vez, aguarda o vencedor da partida entre México e Inglaterra para conhecer seu próximo adversário.
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