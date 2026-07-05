Brasil pode ser igualado em número de títulos nesta Copa do Mundo? Seleção foi eliminada pela Noruega nas oitavas de final e encerrou a busca pelo hexa

A eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final interrompeu o sonho do hexacampeonato e marcou a pior campanha do Brasil em uma Copa do Mundo desde 1990. Ainda assim, a Seleção deixará o Mundial de 2026 com um feito preservado: seguirá, por pelo menos mais quatro anos, como a única pentacampeã da história.

Isso porque a única equipe que poderia igualar os cinco títulos brasileiros era a Alemanha, campeã mundial em quatro oportunidades. Os alemães, porém, foram eliminados pelo Paraguai ainda na fase de 16 avos da Copa do Mundo, encerrando qualquer possibilidade de alcançar o Brasil no topo do ranking de campeões.

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Com a queda da Alemanha, nenhuma outra seleção tinha condições de chegar ao quinto título nesta edição do torneio. A Itália, também tetracampeã, sequer conseguiu vaga para a Copa do Mundo de 2026.

Dessa forma, apesar da eliminação precoce para a Noruega, o Brasil mantém isoladamente a liderança entre os maiores vencedores da história da competição. O pentacampeonato, conquistado em 2002, seguirá como marca exclusiva da Seleção até, pelo menos, a próxima edição do Mundial, em 2030.

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Entre as equipes ainda vivas na competição, a Argentina pode conquistar o quarto título mundial e diminuir a distância para os brasileiros. A França, bicampeã, busca a terceira conquista, enquanto Inglaterra e Espanha tentam levantar a taça pela segunda vez.

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Ranking de títulos da Copa do Mundo

Brasil – 5 títulos

Alemanha – 4

Itália – 4

Argentina – 3

França – 2

Uruguai – 2

Inglaterra – 1

Espanha – 1

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