Estados Unidos x Bélgica: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo As seleções se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo

Estados Unidos e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, para o segundo jogo de mata-mata das equipes na Copa do Mundo de 2026, nas oitavas de final. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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Ficha do jogo USA BEL Copa do Mundo oitavas de final Data e Hora segunda-feira, 6 de julho de 2026, às 21h (de Brasília) Local Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos Árbitro Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (JOR) Assistentes Mohanmmad Alkalaf (JOR) e Ahmad Alroalle (JOR) Var Khamis Al Marri (QAT) Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

A classificação dos Estados Unidos para as oitavas de final da Copa do Mundo entrou para a história dentro e fora de campo. Além da vaga conquistada com a vitória sobre a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0, a partida bateu o recorde de audiência e se tornou o jogo de futebol mais assistido da história do país. Na fase de grupos, os EUA perderam para a Turquia na rodada final, mas passaram em primeiro lugar do Grupo D, com vitórias sobre Paraguai e Austrália.

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A Bélgica garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de forma dramática. Após buscar uma reação histórica diante de Senegal, a seleção belga venceu por 3 a 2 na prorrogação. Antes da fase eliminatória, a equipe encontrou dificuldades nos dois primeiros jogos, com empates contra Egito e Irã. Contudo, a vitória por 5 a 1 contra a Nova Zelândia garantiu o primeiro lugar do Grupo G.

Tudo sobre Estados Unidos x Bélgica (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Estados Unidos 🆚 Bélgica

Copa do Mundo 2026 – oitavas de final

📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de julho de 2026, às 21h (de Brasília).

📍 Local: Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

👁️ Onde assistir: CazéTV.

🟨 Árbitro: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (JOR)

🚩 Assistentes: Mohanmmad Alkalaf (JOR) e Ahmad Alroalle (JOR)

🖥️ VAR: Khamis Al Marri (QAT).

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Estados Unidos

Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Tillman, Adams, McKennie; Dest, Pepi, Pulisic.

Técnico: Mauricio Pochettino.

🔴 Bélgica

Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.

Técnico: Rudi Garcia.

Estados Unidos e Bélgica se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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