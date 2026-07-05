Estados Unidos x Bélgica: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As seleções se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo
Estados Unidos e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, para o segundo jogo de mata-mata das equipes na Copa do Mundo de 2026, nas oitavas de final. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A classificação dos Estados Unidos para as oitavas de final da Copa do Mundo entrou para a história dentro e fora de campo. Além da vaga conquistada com a vitória sobre a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0, a partida bateu o recorde de audiência e se tornou o jogo de futebol mais assistido da história do país. Na fase de grupos, os EUA perderam para a Turquia na rodada final, mas passaram em primeiro lugar do Grupo D, com vitórias sobre Paraguai e Austrália.
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A Bélgica garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de forma dramática. Após buscar uma reação histórica diante de Senegal, a seleção belga venceu por 3 a 2 na prorrogação. Antes da fase eliminatória, a equipe encontrou dificuldades nos dois primeiros jogos, com empates contra Egito e Irã. Contudo, a vitória por 5 a 1 contra a Nova Zelândia garantiu o primeiro lugar do Grupo G.
Tudo sobre Estados Unidos x Bélgica (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Estados Unidos 🆚 Bélgica
Copa do Mundo 2026 – oitavas de final
📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de julho de 2026, às 21h (de Brasília).
📍 Local: Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.
👁️ Onde assistir: CazéTV.
🟨 Árbitro: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (JOR)
🚩 Assistentes: Mohanmmad Alkalaf (JOR) e Ahmad Alroalle (JOR)
🖥️ VAR: Khamis Al Marri (QAT).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Estados Unidos
Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Tillman, Adams, McKennie; Dest, Pepi, Pulisic.
Técnico: Mauricio Pochettino.
🔴 Bélgica
Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.
Técnico: Rudi Garcia.
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