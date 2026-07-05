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Saiba quais jogadores devem seguir na Seleção para o novo ciclo da Copa do Mundo

Apesar da eliminação precoce nos Estados Unidos, Ancelotti montou uma base

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
05/07/2026 21:37
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Endrick segue na Seleção Brasileira para o próximo ciclo da Copa do Mundo
Endrick segue na Seleção Brasileira para o próximo ciclo da Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

EAST RUTHERFORD, NJ (EUA) - O fim da participação do Brasil na Copa do Mundo deve marcar o fim também de uma geração de jogadores na Seleção Brasileira, mas o técnico Carlo Ancelotti não precisará começar do zero a preparação do grupo para o próximo Mundial. Apesar da eliminação precoce deste domingo, o treinador conseguiu montar uma base, incluindo jogadores que nem sequer foram para o torneio nos Estados Unidos.

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    Do time que alinhou para o jogo deste domingo, o zagueiro Gabriel Magalhães, o volante Bruno Guimarães e os atacantes Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha têm idades e potenciais para disputar a Copa do Mundo de 2030, que será organizada em conjunto por Espanha, Portugal e Marrocos — além de receber partidas inaugurais na Argentina, no Uruguai e no Paraguai.

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    Do elenco que está nos Estados Unidos, Endrick e Luiz Henrique permanecem na Seleção, assim como o volante Éderson. Raphinha, apesar de ter feito uma Copa do Mundo aquém do esperado, segue no grupo. Os zagueiros Bremer e Ibañez também têm idade para disputar o próximo Mundial, mas a pouca utilização deles nos Estados Unidos indica que Ancelotti deverá garimpar novas opções defensivas.

    — Acho que fizemos não um mundial especial, mas um bom mundial. Creio também que merecíamos ganhar o jogo, e quando passa um momento assim temos que pensar que uma derrota é o começo de uma nova aventura. Temos que seguir melhorando, encontrar novas ideias. Não é um fim, é o início de um novo ciclo esta derrota — considerou Ancelotti após a derrota do Brasil para a Noruega.

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    • Além dos jogadores que disputaram a Copa do Mundo, três nomes que não estiveram nos Estados Unidos despontam como favoritos para iniciar o novo ciclo: Rodrygo, Estêvão e Éder Militão. Os três seriam convocados para este Mundial, mas sofreram lesões que os tiraram da competição.

    Bruno Guimarães perde pênalti para o Brasil diante da Noruega
    Bruno Guimarães perde pênalti para o Brasil diante da Noruega; volante foi um dos melhores do Brasil nesta Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

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