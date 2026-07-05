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Vini Jr pede desculpas à torcida após eliminação do Brasil: 'Não vou desistir'

Atacante admitiu atuação abaixo do esperado contra a Noruega e lamentou a queda nas oitavas da Copa

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados especiais
05/07/2026 21:27
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O atacante brasileiro #07 Vinicius Junior (R) corre com a bola além do zagueiro norueguês #26 Julian Ryerson durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega
Vini Jr durante a partida contra a Noruega (Foto: Jewel SAMAD/AFP)

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, ainda repercutia na zona mista do estádio em Nova Jersey quando Vini Jr falou pela primeira vez após a derrota por 2 a 1. Abatido, o atacante pediu desculpas aos torcedores, lamentou a atuação da equipe e saiu em defesa de Bruno Guimarães, que desperdiçou um pênalti durante a partida.

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    Vini Jr, atacante do Real Madrid, reconheceu que o Brasil ficou abaixo do esperado em um dos jogos mais importantes da competição e afirmou que a equipe não conseguiu executar o que havia sido planejado.

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    "Absorver a eliminação assim é um momento muito delicado. Tenho poucas palavras para falar agora por conta de como foi o jogo, da eliminação na Copa do Mundo, de não ter feito as coisas corretas no jogo que precisava tanto. Sempre peço desculpas à nossa torcida, que acreditou em nós mais uma vez, e dessa vez não foi possível. Mas não vou desistir de tentar botar o Brasil no topo de volta."

    Vin Jr., desolado, cai no gramado, enquanto a Noruega comemora a vaga
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    • Vini Jr sai em defesa de Bruno Guimarães, que perdeu pênalti do Brasil

    Questionado sobre a decisão de Bruno Guimarães ser o cobrador do pênalti desperdiçado, Vini Jr revelou que a escolha foi feita pelo técnico Carlo Ancelotti e descartou qualquer discussão entre os jogadores dentro de campo.

    "O mister escolheu o Bruno para fazer as cobranças. A gente treina todos os dias e ele escolheu o Bruno. Eu nunca fui vaidoso em querer artilharia ou ser o melhor da competição. Eu jogo pela equipe, e o momento correto era o Bruno bater. Infelizmente, ele errou. Futebol é isso, você pode errar e pode acertar. A gente tem que seguir com a cabeça erguida. Muita força para o Bruno pela competição que ele fez, que infelizmente vai ser manchada pelo pênalti."

    O atacante também reconheceu os méritos da Noruega e admitiu que a Seleção não conseguiu apresentar um bom futebol ao longo da partida.

    "Sem dúvida, a gente jogou muito pouco dentro do jogo de hoje e acredito que isso tenha nos dificultado muito. Mas é Copa do Mundo, não tem adversário mais bobo. A Noruega é uma grande seleção, ganhou de nós, e desejo muita sorte para eles nos próximos passos."

    Com a derrota por 2 a 1, o Brasil se despediu da Copa do Mundo nas oitavas de final, encerrando a campanha de forma precoce.

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