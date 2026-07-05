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Solbakken diz que vitória sobre o Brasil foi o ápice da Noruega: 'Maravilhoso'

Comandante norueguês exalta atuação diante da Seleção Brasileira

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
05/07/2026 21:07
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Stale Solbakken comemora vitória da Noruega
Solbakken celebra triunfo sobre o Brasil e enaltece Haaland (Foto: by ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O técnico Stale Solbakken, da Noruega, exaltou o feito da equipe na classificação diante da Seleção Brasileira. Com dois gols de Haaland, o time venceu por 2 a 1 e eliminou a equipe comandada por Carlo Ancelotti nas oitavas de final da Copa do Mundo.

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    • Em coletiva após o jogo, o treinador admitiu que se trata da maior noite da história do futebol norueguês e elogiou o atacante Erling Haaland.

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    — O Haaland é aquele que marca todo mundo nesta noite. A maior noite da história da Noruega. Todos deram o máximo. Não houve brincadeira com a bola. Isso foi muito bom — disse.

    — Toda nação está remando em conjunto. Significa que nós estamos celebrando aqui, na Noruega, nas pequenas e grandes cidades. A remada, de certa forma, é um símbolo dessa união. Vamos lembrar desse verão no hemisfério norte como algo maravilhoso — seguiu.

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    O treinador ainda afirmou que o objetivo da Noruega desde o começo do jogo era ter a posse de bola. Segundo ele, o Brasil conseguia ser perigoso principalmente pelas laterais, e os ajustes feitos ao longo da partida ajudaram a neutralizar as ações ofensivas da equipe brasileira.

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    • — O nosso plano era a posse de bola desde o começo. Desde o começo queríamos uma construção mais lenta. Fizemos algo errado no começo, mas por isso conseguimos substituir e trabalhamos mais pelo lado e não tanto pelo meio. Quando eles ficavam com a posse de bola, era muito rápido. Eles tinham bons cruzamentos em nosso lado do campo, então queríamos impedir isso com a posse de bola — apontou.

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    — É um grupo que se ajuda muito, se protege. Temos uma cultura forte, todos muito confiantes. Então, acho que isso teve impacto no resultado — completou.

    Jogadores do Brasil lamentam eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo
    Jogadores do Brasil lamentam eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

    Eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    O Brasil foi eliminado na Copa do Mundo na noite deste domingo (5) ao perder para a Noruega por 2 a 1. Dentro de campo, a Seleção Brasileira criou mais oportunidades, mas acabou derrotada com dois gols de Haaland.

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    No primeiro tempo, Bruno Guimarães teve pênalti, mas perdeu a cobrança. Na segunda etapa, Haaland marcou de cabeça e, na reta final, teve liberdade na entrada da área para chutar no canto direito de AlissonNeymar diminuiu de pênalti nos acréscimos.

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