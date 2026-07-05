OPINIÃO: faltou ao Brasil capacidade de urgência nas oitavas da Copa
Vimos o "last dance" de Neymar, Casemiro, Danilo, Alisson e Marquinhos
A derrota para a Noruega passa primeiro pela enorme eficiência dos nórdicos em nunca perder o controle do jogo, em manter o foco o tempo inteiro e claro, na competência do seu craque para avançar às quartas de final da Copa do Mundo. Contra um adversário que mostrava o tempo todo estar conectado ao jogo e decidido a vencer, faltou ao Brasil capacidade de urgência de entender que era necessário executar as chances quando elas surgissem em um jogo de oitavas de final de Copa do Mundo. E a Seleção Brasileira não teve a capacidade de realizar essa demanda. Criou as chances e não as aproveitou. E se existe um ditado que todo brasileiro conhece, é o maldito "quem não faz, leva".
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Muitos irão criticar o ciclo, os quatro anos mal aproveitados; ou a convocação (inútil) de Neymar, ou o pênalti mal batido por Bruno Guimarães (alguém lembrou de Zico contra a França em 1986?). Faz tempo que deixamos de produzir craques extra classe. Nossos clubes estão quebrados e desesperados em vender seus jovens talentos para fazer caixa.
Tudo isso faz a construção da derrota, mas nada disso é a única causa. Até porque, buscar uma causa solitária para justificar o fracasso, é pueril. Vimos o "last dance" na Seleção de caras como Neymar, Casemiro, Danilo, Alisson e Marquinhos.
➡️OPINIÃO: uma vergonha com todo peso que a palavra encerra
Daqui quatro anos, iremos nos despedir de outros atletas da Seleção e buscaremos respostas fáceis para o próximo fracasso. Ou venceremos, seremos hexa, e tudo será extraordinário. Afinal, processos nunca foram nossa especialidade como sociedade, e o futebol é um reflexo da nossa identidade.
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