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Fenômeno global, Labubu marca presença na abertura da Copa do Mundo

Sucesso da cultura pop global, o art toy chamou atenção no início do Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 16:35
Atualizado há 2 minutos
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bonecos Labubu marrom e branco na cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026
Labubus ganham protagonismo na cerimônia de abertura da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/CazéTV)

Nem mesmo a cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 escapou de um dos maiores fenômenos da cultura pop atual. Os bonecos do personagem Labubu apareceram entre os torcedores presentes no evento e rapidamente chamaram a atenção nas redes sociais, tornando-se assunto entre os espectadores que acompanhavam o início do Mundial.

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    A presença dos colecionáveis em um dos eventos esportivos mais assistidos do planeta reforça a popularidade crescente dos chamados art toys, que deixaram de ser um nicho de colecionadores para ganhar espaço na moda, no entretenimento e no comportamento de jovens e adultos ao redor do mundo.

    Criado pelo artista Kasing Lung, o personagem de aparência excêntrica e sorriso característico se transformou em uma febre global nos últimos anos, impulsionando filas em lançamentos, disputas por edições limitadas e milhões de visualizações em conteúdos publicados nas redes sociais.

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    O sucesso dos bonecos faz parte do avanço da chamada cultura "kidult" — termo utilizado para definir adultos que mantêm hábitos de consumo tradicionalmente associados à infância, como colecionar brinquedos, personagens e itens de entretenimento.

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    O momento coincide com a chegada oficial da Pop Mart ao Brasil, em uma operação conduzida pela Candide. Conhecida mundialmente por personagens como Labubu, Skullpanda, Cry Baby e Hirono, a marca se consolidou como referência no segmento de blind boxes e colecionáveis de design, conquistando especialmente o público jovem e os adeptos da chamada cultura kidult.

    Com presença em 20 países e mais de 630 lojas ao redor do mundo, a Pop Mart desembarca no Brasil a partir do dia 18 de junho, trazendo um portfólio que inclui personagens próprios e collabs com grandes franquias do entretenimento.

    Veja como foi a cerimônia de abertura

    O espetáculo reuniu nomes como Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Maná, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Tyla e Danny OceanManá, banda de pop rock mexicano, mobilizou bastante o público no estádio.

    Um dos momentos mais aguardados ficou por conta da apresentação de "Dai Dai", música oficial da Copa do Mundo de 2026, interpretada por Shakira e Burna Boy. Um dos momentos que surpreenderam o público foi a presença de Labubus, personagens da série The Monsters.

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