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Web detona cerimônia de abertura da Copa do Mundo: 'Não vou mentir'

Abertura contou com shows de Shakira, Burna Boy e J Balvin

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 15:37
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Cerimônia de abertura da Copa do Mundo aconteceu no Estádio Azteca, no México
Cerimônia de abertura da Copa do Mundo aconteceu no Estádio Azteca, no México (Rodrigo OROPEZA / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 começou e, antes da primeira partida entre México e África do Sul, aconteceu a clássica cerimônia de abertura, com apresentações musicais e referências culturais ao país sede. Com início uma hora e meia antes da partida, o evento não agradou a todos os internautas, que deixaram suas críticas nas redes sociais.

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    Entre os artistas que se apresentaram estavam Shakira e Burna Boy, que entoaram a canção oficial da competição, "Dai Dai". Além deles, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla também participaram da cerimônia.

    Confira algumas opiniões:

    Cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Estádio Azteca, no México
    Primeira cerimônia de abertura da Copa do Mundo aconteceu no Estádio Azteca, no México (Foto: Rodrigo OROPEZA / AFP)

    Aberturas do Canadá e Estados Unidos

    A cerimônia do México será apenas a primeira das três programadas para a edição deste ano da Copa do Mundo. Além do espetáculo mexicano, Canadá e Estados Unidos vão realizar suas respectivas aberturadas na sexta-feira (12).

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    A primeira será em terras canadenses, às 14h30 (de Brasília), no Estádio BMO Field, na cidade de Toronto. A cerimônia antecede a partida entre os anfitriões e Bósnia e Herzegovina, pelo Grupo B, marcada para às 16h (de Brasília). O cantor Michael Bublé fará uma dupla com a cantora Alanis Morissette para comandar o espetáculo.

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    No final do dia, às 20h30 (de Brasília), a festa se volta para os Estados Unidos. O evento antecede a partida dos anfitriões contra o Paraguai, marcada para às 22h00 (de Brasília). Para a ocasião, o Brasil terá Anitta como representante na cerimônia.

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    A brasileira irá performar a música "Goals", do álbum da Copa do Mundo, junto com a tailandesa Lisa e o nigeriano Rem. Além deles, a cantora Katy Perry e o rapper Future comandam a cerimônia, no SoFi Stadium, em Los Angeles.

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