Namoro entre Shakira e Piqué começou em Copa do Mundo; relembre polêmicas Cantora irá se apresentar na final da Copa do Mundo

A cantora Shakira irá se apresentar no show do intervalo da final da Copa do Mundo de 2026, que acontece neste domingo (19), às 16h (de Brasília), nos Estados Unidos. O mundial foi ponte para o início do relacionamento da artista colombiana com o ex-jogador Piqué. Relembre com o Lance! a história do antigo casal.

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A Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, foi o pontapé inicial do relacionamento. Na época, a artista colombiana estrelava o hit "Waka waka", música oficial do torneio.

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A aproximação entre os dois aconteceu durante a gravação oficial da música. Piqué e Shakira contracenaram juntos e, a partir desse momento, começaram a construir uma relação. A Espanha venceu a Copa do Mundo de 2010, e um ano depois, a cantora e o ex-jogador oficializaram o namoro.

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Em 2012, o ídolo do Barcelona e a artista colombiana anunciaram a chegada do primeiro filho. Milan Piqué Mebarak nasceu em 22 de janeiro de 2013. O nascimento da criança uniu ainda mais o casal, e na época, Shakira realizava declarações elogiando Piqué como pai.

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Dois anos depois, em 2015, o casal festejou a chegada do segundo filho: Sasha. O menino nasceu no dia 29 de janeiro, e no início teve o sexo não revelado pelos pais. Até que a família da cantora divulgou para o mundo a informação.

Nos próximos quatro anos, o casal viveu uma vida pública, tendo colecionado momentos em tapetes vermelhos, festas de títulos do Barcelona e uma relação aparentemente estável. Contudo, em 2019, começaram a surgir as primeiras crises públicas.

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Piqué e Shakira em aparição pública com filhos Milan e Sasha (Foto: Reprodução/Instagram)

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Separação de Piqué e Shakira

Em 2022, o casal protagonizou um término polêmico, que mobilizou fãs da cantora e do ex-jogador. Após 11 anos juntos, Shakira e Piqué anunciaram a separação em 4 de junho. A notícia surgiu depois que o jornal espanhol El Periódico noticiou que o zagueiro estava morando separado da cantora e dos filhos.

Não demorou muito para surgirem rumores de uma possível traição do atleta. Diante do cenário, Shakira passou a canalizar suas emoções em novos projetos musicais. Em outubro, lançou "Monotonía", parceria com Ozuna, cuja narrativa aborda o desgaste emocional de um relacionamento.

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O ano seguinte foi marcado por grande exposição pública. Em janeiro, Shakira lançou "BZRP Music Session #53", colaboração com Bizarrap, que rapidamente ganhou repercussão mundial pelas críticas diretas a Piqué e à sua nova companheira, Clara Chía Martí. Pouco depois, o ex-jogador assumiu oficialmente o novo relacionamento nas redes sociais.

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