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Qual é a lesão de Messi, que desfalca a Argentina em amistoso contra Honduras?

Atleta se recupera desde o fim de maio

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/06/2026
15:34
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Messi em treino da Argentina, às vésperas da Copa do Mundo, nos Estados Unidos
imagem cameraMessi em treino da Argentina, às vésperas da Copa do Mundo, nos Estados Unidos (Foto: Jamie Squire/AFP)
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Protagonista da Argentina, Lionel Messi não participará do amistoso de preparação para a Copa do Mundo contra Honduras, neste sábado (6). O camisa 10 lida com um desconforto muscular e será preservado pelo técnico Lionel Scaloni.

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No dia 24 de maio, Messi entrou em campo na vitória do Inter Miami por 6 a 4 sobre o Philadelphia Union, pela MLS. No entanto, o craque foi substituído aos 27 minutos do segundo tempo e um sinal de alerta foi acesso na Argentina.

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No dia seguinte, o Inter Miami divulgou um comunicado sobre a situação de Lionel Messi e gerou um alívio na Argentina. Segundo o clube norte-americano, o atleta realizou exames que indicaram apenas uma sobrecarga associada à fadiga muscular na posterior da coxa esquerda.

O clube não deu prazo para o retorno de Messi, uma vez que o jogador seria "entregue" aos cuidados dos médicos da Argentina visando a preparação para a Copa do Mundo. Nesse momento, o atleta segue o cronograma da Albiceleste para que esteja disponível e apto para a estreia do Mundial contra a Argélia, no dia 16 de junho.

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Neste sábado (6), Messi não entrará em campo no amistoso da Argentina contra Honduras por precaução da comissão técnica. Na quarta-feira (4), o atleta já treinou com os companheiros em um trabalho de campo reduzido, o que é uma notícia positiva visando a plena recuperação do camisa 10.

Messi joga no amistoso entre Argentina e Islândia?

Além de Honduras, a Argentina possui um amistoso marcado contra a Islândia, que será realizado na terça-feira (9). No entanto, Messi não tem garantias de que estará em campo no último jogo de preparação para a Copa do Mundo ou se será preservado novamente.

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Lionel Messi observado por Scaloni em treino da Argentina antes de jogo contra a Venezuela
Lionel Messi observado por Scaloni em treino da Argentina antes de jogo contra a Venezuela (Foto: Juan Mabromata/AFP)

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